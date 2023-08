Der deutsche Rad-Sportler Alfred Mähr in Russland (Ulrich Heyden, Moskau)

Der deutsche Radsportler Alfred Mähr hat schon Südamerika, Alaska und Kanada durchquert. Jetzt ist er in Russland, um für Verständigung zwischen Russland und Deutschland zu werben. Ich habe den Sportler auf einem Zwischenstopp in Moskau getroffen und mich mit ihm über seine Reise und seine persönliche Geschichte unterhalten. Die Tour von Mähr begann Ende Juli in Helsinki. Sie ging dann weiter über St. Petersburg nach Moskau. Weiter auf dem Programm steht der „Goldene Ring“ – eine Kette historischer Städte rund um Moskau – und danach eine Tour in die 880 Kilometer östlich von Moskau gelegene Stadt Kasan, wo seit mehreren hundert Jahren Russen und moslemische Tataren friedlich zusammenleben.

