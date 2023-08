Patrice Lumumba, demokratisch gewählter Premierminister im Kongo. Er kämpfte für die Unabhängigkeit. Ermordet wurde er von einem Erschießungskommando im Beisein belgischer Offiziere und Beamter.

Belgien, Großbritannien und die USA haben sich verschworen. Man hat Patrice Lumumba getötet , ihn in Stücke geschnitten, seinen Körper in Säure aufgelöst und seine Zähne nach Brüssel gebracht, nur weil er für die Unabhängigkeit des Kongos kämpfte! Ermordet wurde Patrice Lumumba von einem Erschießungskommando der Provinz Katanga im Beisein belgischer Offiziere und Beamter. Das sind die gleichen Leute, die uns heute über Menschenrechte und Demokratie belehren wollen!



