Erinnerung an Ernst Thälmann zum 79. Jahrestag seiner Ermordung im KZ Buchenwald. Hauptredner war Heiner Bücker (r-mediabase.eu)

Der Freundeskreis Ziegenhals führt jedes Jahr zum Datum seiner Ermordung im KZ Buchenwald am 18. August 1944 eine Gedenkveranstaltung am Thälmann-Denkmal in Berlin durch – in diesem Jahr am 19. August.

In diesem Jahr war der Hauptredner Heiner Bücker. Er wurde wegen einer Rede am Denkmal im Treptower Park anläßlich des 81. Jahrestages des Überfalls auf die Sowjetunion im letzten Jahr zu einer Geldstrafe von € 2000 verurteilt. Grundlage dafür war der § 140 StGB mit dem Tatvorwurf “Billigung eines Angriffskrieges”.

Das Denkmal an der Greifswalder Straße in Berlin wird inzwischen immer wieder als Graffiti-Fläche genutzt.



