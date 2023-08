7. Sept. 2023, „Zeugen ihrer Zeit“ im Kiezraum. Dragonerareal – „Testigos de su epoca“

An diesem 11. September jährt sich der zivil-militärische Staatsstreich in Chile zum 50. Jahrestag des faschistischen Staatsstreichs in Chile. Aus diesem Grund möchten wir Sie zu einer Veranstaltung des Erinnerns und Gedenkens mit Zeitzeugen, die den faschistischen Staatsstreich überlebt haben, in einem Gespräch einladen, am 7. September 2023, „Zeugen ihrer Zeit“ 18.00 – 21.00 Uhr. Im Kiezraum im Dragonerareal, Mehringdamm, 10961 Berlin.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Sowie am 11. September am Brandenburger Tor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nancy Larenas Ojeda

Präsidentin, Chile- Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V.

