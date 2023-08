Am 15. August 2023 erwiesen Mitglieder der „Taiwan Civil Government (TCG)“ ihre Aufwartung am Yasukuni-Schrein, einem Shinto-Schrein in Chiyoda, Tokio, der Hauptstadt Japans.

Im Yasukuni-Schrein befinden sich mindestens 2,4 Millionen Gräber, darunter die Gräber von 1.068 verurteilten „Kriegsverbrechern“ des kaiserlichen Japans, die während des Großen Ostasiatischen Krieges (2. Weltkrieg im Pazifik) für das Kaiserreich kämpften.

Die Taiwan Civil Government ist eine pro-japanische taiwanesische Gruppe, die der Meinung ist, dass Taiwan rechtlich immer noch Teil Japans ist, derzeit vom „illegalen Regime der Republik China im Exil“ besetzt ist und dass taiwanesische Bürger eigentlich den japanischen Kaiser ehren sollten.

Die Mitglieder schwenkten Flaggen des modernen Japans und der Flagge des japanischen Kaisers sowie die Flagge der Gruppe und begaben sich auf den Weg zum Shinto-Schrein

In den sozialen Medien lobten japanische Nationalisten die Tat massiv und sagten, es handele sich tatsächlich um einen weiteren Urteilsbeweis dafür, dass „das taiwanesische Volk Brüder der Japaner“ sei, während sowohl chinesische Nationalisten als auch festlandchinesische Internetnutzer solche als „antichinesische Kollaborateure“ verurteilten.

Der 15. August markiert das Ende des Großen Ostasiatischen Krieges, nachdem Kaiser Hirohito seine Kapitulationserklärung nach den von den USA durchgeführten Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki verbreitet hatte.

