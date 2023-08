Faschisten bekämpfen – auch „anti-autoritäre“: Solidarität mit Susann Witt-Stahl und der jungen Welt! (kommunistische-organisation.de)

24. August 2023

Am 17. August versammelten sich eine Handvoll, sich selbst „anti-autoritär“ nennender Faschisten-Kollaborateure vor den Redaktionsräumen der jungen Welt (jW), sie protestierten gegen die linke Tageszeitung und im Besonderen gegen deren Autorin Susann Witt-Stahl. Zuvor hatten sie bereits in sozialen Medien Susann Witt-Stahl und die jW massiv angegriffen und dazu aufgerufen, auch Verteiler der jungen Welt auf Demos anzugreifen.

weiterlesen hier:

https://kommunistische-organisation.de/stellungnahme/faschisten-bekaempfen-auch-anti-autoritaere-solidaritaet-mit-susann-witt-stahl-und-der-jungen-welt/

