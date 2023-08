Wider den russischen Zeitgeist – Kommunistische Plattform über Tino Eisbrenner in Moskau

Manche LINKEN-Vorstände kämpfen besonders mutig gegen den Zeitgeist. In diesem Falle gegen den russischen. Die Russen veranstalten einen Musikwettbewerb, bei dem Künstler aus aller Welt in ihre Muttersprache übersetzte Lieder singen, die mit dem Großen Vaterländischen Krieg von 1941 bis 1945 verbunden werden. Eine Propagandaschau also. Warum sonst sollte 78 Jahre nach diesem Krieg noch daran erinnert werden? Gerade einmal 27 Millionen Menschen hat die Sowjetunion damals verloren.

Was macht Tino Eisbrenner? Er fährt nach Moskau und singt dort das Lied Schurawli und redet auf der Bühne zu allem auch noch russisch – siehe: https://www.youtube.com/watch?v=IMMFepnuAUU. Brücken wolle er bauen. Ja hat er denn unsere diplomatischste Chefdiplomatin nicht gehört, die erklärte, Russland solle ruiniert werden? Aber von Politik scheint er auch nichts zu verstehen. Er stelle sich niemals auf die Bühne und agitiere. Auf der Bühne spräche die Kunst.

Da kann doch die Lausitzer LINKE gar nicht anders, als ihn wegen dieses Moskauer Auftritts auszuladen. Eisbrenner sollte dort am 1. September auf dem Friedensfest auftreten. Undenkbar, er hätte dort seine Worte wiederholt: »Wenn die Politik es nicht tut, muss die Kunst die letzten Brücken erhalten, die nach dem Krieg gebraucht werden. Und nie wurde jemand geschasst, der während eines USA-Krieges dort auftrat.« Das ist nun die Höhe. Brücken nach dem Krieg ankündigen und dann noch unsere Schutzmacht USA beleidigen. So einer hat auf einem linken Friedensfest nichts zu suchen. Oder vielleicht gerade doch? Entscheidungen kann man rückgängig machen.

Gina Pietsch, Ellen Brombacher

