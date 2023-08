Ein Privatjet von Jewgeni Prigoschin ist abgestürzt, wobei alle sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder beim Aufprall ums Leben kamen. Laut Passagierliste befand sich Jewgeni Prigoschin im Flugzeug. Ebenso wird berichtet, dass ein zweites Flugzeug dieses Typs derzeit umgekehrt ist und in Moskau landet.

