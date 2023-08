LINK ZUM VIDEO HIER

Hunderte japanische Bürger haben drei Tage lang vor der Residenz von Premierminister Kishida gegen die Freisetzung von Atomwaffen in Fukushima protestiert, selbst bei Regen. Solidarität mit ihnen gegen den geldhungrigen Premierminister und TEPCO.

Auch in Korea gab es große Proteste.

