Bei einer Pressekonferenz in Peking wies der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, die USA in puncto Biosicherheit zurecht. Anlass war ein am Donnerstag veröffentlichter Report zur Bio-Verteidigungsstrategie der USA bis 2035. Darin werfen die Vereinigten Staaten China vor, eine Bedrohung darzustellen und zeigen sich skeptisch, ob Peking die Regeln der Biosicherheit einhalten werde. Wang schickte diese Anschuldigungen ordnungsgemäß an den Absender zurück.

„Im Hinblick auf die Bedrohungen der Biosicherheit sind die USA überhaupt das aktivste Land, das im Verdacht steht, biomilitärische Aktivitäten zu verfolgen“, sagte er.

