BRICS im Visier – Von Rüdiger Rauls

Am 22. August dieses Jahres begann in Südafrika der jüngste Gipfel der BRICS-Staaten. In den ersten

Jahren ihres Bestehens war diese Organisation vom politischen Westen kaum beachtet worden. Seit sich

jedoch immer mehr Staaten dieser Organisation anschließen wollen, werden sie zunehmend als eine

Bedrohung angesehen. Besonders gegenüber Südafrika als vermeintlich schwächstem Glied der Gruppe

wächst der Druck.



Interessen und Vernunft

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme am BRICS-Gipfel in Südafrika abgesagt.

Vorangegangen war ein politisches Tauziehen zwischen widerstrebenden Kräften in Südafrika selbst

sowie den BRICS-Staaten auf der einen Seite, dem politischen Westen auf der anderen. Das ist der letzte

Höhepunkt einer Kampagne nicht nur gegen Russland sondern auch gegen diese Staatengemeinschaft, die sich zunehmend im Fadenkreuz des politischen Westens befindet.



Die innenpolitischen Auseinandersetzungen in der Republik Südafrika um die Teilnahme Putins hatten

sich hochgeschaukelt an dem Haftbefehl, den der internationale Gerichtshof (IStGH) gegen den

russischen Präsidenten erlassen hatte. Während die südafrikanische Regierung dessen Teilnahme

wünschte, setzte die größte Oppositionspartei in Südafrika, die Demokratische Allianz (DA), alle Hebel in

Bewegung, eine Einladung an Putin zu verhindern.



In wie weit dieses Vorgehen der DA mit Washington abgesprochen oder gar von dort angestoßen worden

war, kann nicht gesagt werden. Aber das Verhalten der DA ist ein sehr aufschlussreiches Beispiel für die

Vorteile des Parteiensystems, das unter dem Deckmantel demokratischer Freiheiten und Menschenrechte

vonseiten des politischen Westens überall auf der Welt gefordert und gefördert wird.



Ob nun Washington oder sonstige westliche Staaten hinter dieser Einflussnahme stecken, ist zweitrangig.

Viel wichtiger ist, die Funktion eines solchen Systems zu erkennen. Es gibt ausländischen Kräften die

Möglichkeit, über befreundete Parteien Einfluss zu nehmen auf die politischen Vorgänge und

Entscheidungen eines Landes. Dass den nationalen Interessen des eigenen Landes damit Schaden

zugefügt wird, scheint beim Verhalten der DA keine Rolle gespielt zu haben.



Denn welchen Vorteil bringt dem Land Putins Absage. Der Gipfel hätte trotzdem stattgefunden, was ja

nun auch eingetreten ist. Die angestrebte Verhaftung des russischen Präsidenten gar „käme einer

Kriegserklärung gleich [und] es wäre unvereinbar mit unserer Verfassung, einen Krieg mit Russland zu

riskieren“(1), stellte der Präsident Südafrikas, Cyril Ramaphosa, klar. Worin läge in einer solchen

Situation der Vorteil für Südafrika?



Dennoch hatte die Demokratische Allianz „vor Gericht eine Anordnung beantragt, die die Behörden zu

einer Festnahme [Putins] verpflichtet hätte“(2). Die Verfolgung eines nationalen Interesses ist in diesem

Vorgehen nicht zu erkennen und wurde von der DA bisher auch nicht dargestellt. Es ging in erster Linie

um den eigenen politischen Vorteil und um die Schädigung der südafrikanischen Regierung unter dem

African National Congress (ANC). Darüber hinaus wollte man sicherlich aber auch im politischen

Westen, besonders in Washington, Punkte zu sammeln.



Offensichtlich hat der russische Präsident mehr Verständnis für die Belange Südafrikas als die wichtigste

Oppositionspartei des Landes. „Um die Behörden der Republik nicht in Verlegenheit zu bringen, die nicht

in der Lage sind, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden“(3), hat sich Putin – offenbar in Absprache

mit der Regierung des Gastgeberlandes – zu einer Absage entschlossen.



Russland wird vertreten werden durch seinen Außenminister Lawrow. Aber die Konferenz wird

stattfinden, und das ist es, worum es Russland, Putin und letztlich auch den BRICS-Staaten geht. Der

Westen kann sich schadenfroh die Hände reiben über diesen propagandistischen Scheinerfolg, die

Entwicklung aber zu einer multipolaren Welt wird man damit nicht aufhalten. Freunde hat er sich damit in

Afrika sicherlich nicht gemacht, sondern nur das Bild von den rücksichtslosen Kolonialherren bestätigt.



Westen unter Zugzwang



Aus den wachsenden Angriffen des politischen Westens wird deutlich, dass die BRICS-Organisation

keine vernachlässigbare Größe mehr ist. Ihre wirtschaftliche wie auch politische Bedeutung nimmt

unaufhaltsam zu. Allein auf die bisher fünf Staaten entfallen über 40 Prozent der Weltbevölkerung und

fast ein Viertel der weltweiten Brutto-Inlands-Produkte. Diese Zahlen werden bald überholt sein, denn

noch 19 weitere Länder wollen dem Verband beitreten.



Allein für den Gipfel in Johannesburg wurden Einladungen an 69 Staaten aus Asien, Afrika und

Südamerika verschickt, aber keine an die Staaten des politischen Westens. Das bedeutet nicht, dass man

Unterschiede macht „zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden“(4), aber man richtet

sich in erster Linie an all jene Ländern, die „die gleiche Vision für eine integrativere und gerechtere

Weltordnung“(5) haben. Das jedoch entspricht nicht der Grundeinstellung des politischen Westens und

dürfte ihn insofern für längere Zeit ausschließen.



Aufgrund dieses unterschiedlichen politischen Selbstverständnisses, aber auch der wachsenden

wirtschaftlichen wie auch militärischen Bedeutung besonders von Mitgliedern wie Russland und China

bewertet man besonders in den USA das BRICS-Konzept als eine neue Blockbildung. Man befürchtet,

dass dieser Verband mit jeder neuen Erweiterung mehr Einfluss in der internationalen Gemeinschaft

haben wird. Zudem stellen die Mitgliedstaaten die von den USA geführte Welt-Ordnung zunehmend

infrage. Dementsprechend nimmt der Druck auf Beitrittskandidaten zu.



So hatten die Vertreter der EU-Staaten im Verlauf der Verhandlungen mit der Gemeinschaft der

lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) am 17. und 18. Juli die Lateinamerikaner

aufgefordert, sich nicht übereilt den BRICS anzuschließen. Die Europäer wissen, dass die

südamerikanischen Staaten auf die Investitionen aus Europa angewiesen sind. Vermutlich will man

frühzeitig auf dieses Druckmittel hinweisen, ehe sich noch mehr Staaten dem Verband anschließen, wie es

Argentinien, Kuba und Venezuela beabsichtigen.



Kesseltreiben



Besonders die Republik Südafrika scheint unter zunehmenden westlichen Druck zu geraten. Im Februar

hatte das Land zusammen mit den BRICS-Partnern China und Russland Manöver vor der eigenen Küste

abgehalten, was von NATO- oder Mitgliedstaaten der EU verurteilt wurde. Dabei hatte man

offensichtlich vollkommen außer Acht gelassen, dass es sich bei Südafrika um einen souveränen Staat

handelt, der zudem Monate zuvor auch eine Übung mit der französischen Marine abgehalten hatte.

Aber selbst in Teilen der südafrikanischen Eliten schien man das nationale Interesse lieber einer

Parteinahme in einem internationalen Konflikt zu opfern, der Südafrika nicht betrifft. Kobus Marais von

der oppositionellen Demokratischen Allianz stellte sich auf die Seite des politischen Westens und

bezeichnet es als „Schlag ins Gesicht unserer Handelspartner, sich am Jahrestag der Invasion so eindeutig

auf die Seite Russlands zu stellen“(6). Und Kapstadts Bürgermeisterin Geordin Hill-Lewis erklärte:

„Kapstadt wird sich nicht an Russlands bösem Krieg beteiligen“(7).



Der Ukraine-Russland-Konflikt scheint besonders für die südafrikanische Opposition ein willkommener

Anlass, alte Rechnungen mit dem ungeliebten ANC zu begleichen, der nicht zuletzt mit chinesischer und

sowjetischer Hilfe das Apartheit-Regime besiegt hatte. Denn kaum hatte der Internationale

Strafgerichtshofs (IStGH) im März 2023 Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten erlassen, war

zwischen der südafrikanischen Regierung und Opposition eine sich ständig verschärfende

Auseinandersetzung ausgebrochen, wie sich die Regierung des Landes zu diesem Haftbefehl verhalten

solle. Dieser Streit erhöhte nicht nur die Spannungen in der südafrikanischen Gesellschaft sondern

belastete auch die Gipfelvorbereitung der BRICS-Staaten selbst.



Dasselbe Ziel dürfte auch die Behauptung des US-Botschafter in Pretoria, Reuben Brigety, vom Mai

dieses Jahres verfolgt haben: „Südafrika habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für dessen

Feldzug in der Ukraine Waffen und Munition zukommen zu lassen.“(7) Er bezog sich auf die Beladung

eines russischen Frachters am 6.12.2022 im südafrikanischen Militärhafen Simon’s Town. Seitdem war

aber schon ein halbes Jahr vergangen. Der Verdacht liegt nahe, dass der Vorwurf des US-Botschafters

gezielt zu diesem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit gebracht worden war, um die Stimmung gegen die

Regierung weiter anzuheizen und den Druck zu erhöhen, Putin auszuladen.



Dabei versäumte es Brigety nicht, die wirtschaftlichen Druckmittel anzudeuten, die den USA gegenüber

Südafrika aus dem zollfreien Zugang zum US-Markt(8) zur Verfügung stehen, ganz zu schweigen

von einem eventuellen Investitionsboykott oder gar US-Sanktionen. Nach Schätzungen von

Experten belaufen sich Südafrikas Exporteinnahmen bei den wichtigsten westlichen Handelspartnern

allein auf etwa 32 Milliarden US-Dollar (9), fast ein Zehntel seines Bruttoinlandsprodukts.

Insofern ist Südafrika das schwächste Glied in der Gruppe der BRICS-Staaten, wo man den Hebel

ansetzt, um einen Keil zwischen die Mitglieder dieses aufstrebenden Verbandes zu treiben. Nicht zuletzt

die überraschende Bitte des französischen Präsidenten Macron um eine Einladung zum BRICS-Gipfel kann als solch ein Versuch verstanden werden. Vermutlich will man die Reaktionen der einzelnen

Mitglieder testen, um etwaige Interessenunterschiede feststellen und ausnutzen zu können.

Bezeichnenderweise hat nicht Südafrika als Gastgeber den Wunsch Macrons abgelehnt sondern der

stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow. Südafrika hat anscheinend erst die

Stellungnahme eines der großen Mitglieder abgewartet. Das hat in diesem Falle nicht für Spannungen

gesorgt, zumindest nicht öffentlich. Das heißt aber nicht, dass nicht weitere Versuche vonseiten des

Westens doch einen Keil zwischen die Mitgliedsstaaten treiben.



Insgesamt scheint der Westen das Vorgehen gegenüber den BRICS-Staaten zu ändern. Der Druck auf

einzelne Staaten und Beitrittskandidaten wird erhöht, was dem Stil der Amerikaner entspricht. So hat die

amerikanische Vizeaußenministerin Victoria Nuland ihren Besuch in Südafrika angekündigt, damit „die

Behörden des Landes ihre Beziehungen zu Moskau neu bewerten können“(10). Die Europäer versuchen

es eher mit vergifteten Ködern à la Macron.



Fürs erste jedoch hat die einvernehmliche Einigung zwischen Russland und Südafrika all diesen

Spaltungsversuchen den Wind aus den Segeln genommen. Darin unterscheidet sich die Politik des

politischen Westens von der Russlands und der BRICS-Staaten: Letzteren kommt es nicht auf

propagandistische Erfolge an sondern auf tragfähige Beschlüsse im Interesse aller Beteiligten.



Rüdiger Rauls ist Buchautor und betreibt den Blog Politische Analyse

