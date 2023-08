Patrick Lawrence: Bidens sinnloser Asiengipfel (Consortium News)

Meine Güte. Präsident Joe Biden und die seinem Regime dienende Presse haben letzte Woche so viel heiße Luft in den dreiseitigen Asiengipfel in Camp David gepumpt, dass es ein Wunder ist, dass der gesamte Anlass nicht wie ein überfüllter Ballon davonschwebte.

Hier ist die Sache: Es wird so kommen.

Biden brachte den südkoreanischen Präsidenten und den japanischen Premierminister zusammen, um eine Art neuen Sicherheitspakt zu schmieden, der, wie Biden es ausdrückte, „nicht nur dieses Jahr, nicht nur nächstes Jahr, für immer“ Bestand haben soll. Man muss es lieben: Selten bekommen wir clowneske Übertreibungen in so hoher Qualität geboten. Aber wir müssen uns daran erinnern, von wem diese Albernheit kommt. Dann können wir den Unsinn zumindest minimal verstehen, wenn Sie unter einem Paradoxon leiden.

Betrachten wir den Kern der Gespräche, die Biden bei der Präsidentschaftsklausur in Maryland geführt hat. Das wird nicht lange dauern.

Präsident Yoon Suk Yeol und Premierminister Fumio Kishida sind zwei rechte Konservative mit sehr niedrigen Zustimmungsraten in Südkorea bzw. Japan. Sie alle flogen Anfang des Jahres zu Gipfeltreffen im Weißen Haus nach Washington und spiegelten damit den Plan des Biden-Regimes wider, einen Bogen von Sicherheitsallianzen zu stärken, der von Seoul über Tokio, Manila und Singapur bis nach Canberra reicht.

Das primäre Ziel dieser Strategie, so offensichtlich wie der Sonnenaufgang am Morgen, besteht darin, China zu umzingeln, um seinen Einfluss im Pazifik einzudämmen, und, man muss sich vorstellen, ihm irgendwann militärisch entgegenzutreten. Ich finde es mehr als seltsam, dass Biden weiterhin darauf beharrt, dass sein Regime nicht „anti-chinesisch“ sei, und immer noch erwartet, dass ihn jemand ernst nimmt.

Der Camp-David-Gipfel am vergangenen Freitag sollte ein großer Moment in diesem extravaganten Projekt werden. Die drei Staats- und Regierungschefs einigten sich darauf, die von ihnen bereits durchgeführten Militärübungen auszuweiten, eine dreiseitige Kommunikations-Hotline einzurichten, sich jährlich zu einem trilateralen Gipfel zu treffen und die Zusammenarbeit bei der Stationierung ballistischer Raketen auszuweiten, was Orwells Sprache entspricht, wenn es darum geht, mehr US-Raketen in Südkorea zu stationieren und auf japanischen Boden.

„Camp-David-Prinzipien“

Das Weiße Haus nennt diese Vereinbarungen „die Camp-David-Prinzipien“. An diesem Punkt brauche ich Hilfe, und vielleicht Sie auch. Militärische Übungen; rote Telefone in Seoul, Tokio und Washington; einmal im Jahr miteinander reden, mehr US-Hardware am westlichen Ende des Pazifiks: Ich kann in keinem von dem, was die drei der Welt präsentierten, als sie letzten Freitagnachmittag fertig waren, ein einziges Prinzip finden.

Und dafür gibt es einen guten Grund. Washington drängt seine nachgiebigeren asiatischen Verbündeten seit Jahren dazu, sich seinem neuen Kalten Krieg im Pazifik anzuschließen. Doch der Ernstfall ist noch nicht gekommen. Würde Washington Seoul und Tokio unter Druck setzen – um ihnen zu sagen, dass die Stunde gekommen sei, die Volksrepublik in einen Krieg zu verwickeln –, wäre sofort klar, dass die Ostasiaten nur wenige der „Prinzipien“ der Vereinigten Staaten von Amerika zu teilen und sich nicht an einem offenen Konflikt mit ihrem größten Nachbarn beteiligen wollen, größter Handelspartner und zivilisatorische Brüder und Schwestern.

Der Berg, den Biden aus diesem Maulwurfshügel machen will, übertrifft meiner Meinung nach alle Vorstellungen. Das Camp-David-Setting und die „Camp-David-Prinzipien“ sind klobige Stützen für die Bemühungen unseres verwirrten Präsidenten, das Camp-David-Abkommen auf den Weg zu bringen, das der ehemalige Präsident Jimmy Carter 1978 mit Anwar El-Sadat Sadat aus Ägypten und Menachem Begin aus Israel ausgehandelt hat. Da gibt es nur eines Überheblichkeit: Die schmeichelnde Berichterstattung der New York Times über den Gipfel, wie sie Ihnen Peter Baker, der Korrespondent der Zeitung im Weißen Haus, präsentiert hat.

„Ein Clown, der einen Clown verdeckt, ist immer eine unterhaltsame Lektüre“, sage ich immer.

Wir müssen feststellen, dass es die Zeit in einer Amtszeit als Präsident ist, in der der Oberbefehlshaber über seinen Platz in den Geschichtsbüchern nachdenkt. In dieser Phase des Vierjahreszyklus, der das Weiße Haus regiert, tauchen alle möglichen Kuriositäten auf. Biden hat gute Chancen, in die Geschichtsbücher einzugehen, aber – das ist eine andere Diskussion – nicht als Staatsmann, Diplomat, fahnentragender globaler Führer, der er gerne wäre, aber nie sein wird.

Um es klarzustellen: Letzte Woche sind in Camp David einige Dinge passiert, über die es nachzudenken lohnt. Wenn man über die Posen unseres Präsidenten hinausblickt, welche waren das?

Zunächst einmal scheint Biden sich der sozialen und politischen Dynamik in Südkorea und Japan überhaupt nicht bewusst zu sein. Fairerweise muss ich sagen, dass ich mich an keinen Präsidenten erinnern kann, der sich für die Ostasiaten und ihre Gesellschaften interessiert hätte, abgesehen von ihrem Einsatz als Speerträger im Dienste des Imperiums. Entweder kommt so etwas nie in die Briefings, oder Präsidenten lesen die Briefings nicht. Letzteres trifft auf Bidens Fall sicherlich zu, was nicht heißt, dass Ersteres nicht auch der Fall ist.

Kishida, der im Oktober 2021 gewählt wurde, und Yoon, der sechs Monate später gewählt wurde, bescherten Biden effektiv einen Moment, aus dem er und seine nationalen Sicherheitsleute glauben, dass sie daraus Kapital schlagen können. Sie sind sowohl rechte Falken als auch Hardliner in Bezug auf China und Nordkorea. Beide repräsentieren seit langem etablierte Wählergruppen in der nordostasiatischen Politik, deren Sensibilität während des ersten Kalten Krieges geprägt wurde und deren Führer paradoxerweise bekennende Nationalisten sind, die aber einem erbärmlichen Gehorsam gegenüber dem US-Imperium ergeben sind.

Aber es gibt verschiedene Grenzen für ihre Raubzüge und – das ist eine Entscheidung – sogar für ihre Loyalität gegenüber den USA. Wie bereits erwähnt, ist es schwer, sich vorzustellen, dass Yoon oder Kishida seine Nation in einen Krieg mit dem Festland führen, wenn nicht die Umstände so extrem sind, wie wir sie brauchen Ich kümmere mich nicht um sie.

Weder Yoon noch Kishida repräsentieren irgendeinen nationalen Konsens. Lassen wir uns diese herausragende Realität nicht entgehen.

Im Fall Japans sind Kishida und der Rest der regierenden Liberaldemokratischen Partei mit bekannten verfassungsrechtlichen Zwängen und einer Strömung des Pazifismus konfrontiert, die stark bleibt, auch wenn westliche Medien selten darüber schreiben. Kishida, das sollte man sich nicht entgehen lassen, war nicht begeistert von Bidens typisch unsensibler Idee, Japan in die „strategische Planung“ – wie diese Phrasen die Strangeloves unserer Zeit verbergen – für den Einsatz von Atomwaffen gegen Nordkorea oder China einzubeziehen.

Noch interessanter ist die Politik in dem Land, das der Welt Kim Dae-jung und Kim Young-sam geschenkt hat, nachdem in den 1990er Jahren 38 Jahre der von den USA unterstützten Diktatoren endeten. Südkoreaner genießen eine bewundernswert aufgeladene politische Kultur. Es gibt immer noch einen ausgeprägten antikommunistischen Zug, ja, aber er hat eine gewisse altbackene Art, wie ich schon lange dachte. KDJs „Sonnenschein“-Politik gegenüber dem Norden und eine wirtschaftlich fruchtbare, diplomatisch kooperative Beziehung mit China waren während der Präsidentschaft von Moon Jae-in, Yoons Vorgänger, lebendig und gut.

Mit anderen Worten, so viel zu Bidens allgegenwärtiger Grandiosität letzte Woche. Der Gedanke scheint gewesen zu sein, dass sich die sinophobe Paranoia endlich bis zum anderen Ende des Pazifiks ausgebreitet hat und alle anderen politischen Strömungen in diesen Gesellschaften dauerhaft übertrumpfen wird.

Solche Fantasien könnten sich nur realitätsferne Menschen ausdenken, die ihre Politik aushecken, ohne ihre Büros in Washington zu verlassen. Man muss daraus schließen, dass diese Menschen im Herzen Orientalisten sind, für die Asiaten immer noch nur Strichmännchen sind, denen nicht die geringste menschliche Komplexität innewohnt.

Biden und seine politischen Planer scheinen vermutet zu haben, dass zwei ostasiatische China-Falken gleichzeitig aufgetaucht waren, als würden sie Früchte an einem Spielautomaten zusammenbringen. Auch das funktioniert nicht, da die aggressiven Fraktionen Japans nicht mit denen Südkoreas übereinstimmen.

Das Problem reicht hier viel weiter zurück als die Feindseligkeiten im Zusammenhang mit Japans Einsatz von „Trostfrauen“ während des Zweiten Weltkriegs, Geschichtstexte, die Koreaner als anstößige und umstrittene Inseln betrachten. Als Japan in den späten 1860er-Jahren mit der Modernisierung begann, versuchte es seine Identifikation mit den Europäern zu stärken, indem es auf Chinesen und Koreaner als dunkle Wilde herabblickte, mit denen die Japaner nichts gemeinsam hatten. Der Gedanke, dass die Japaner „die weißen Männer Asiens“ sind, mag absurd erscheinen – und ist es auch –, aber die zugrunde liegende Herablassung bleibt leider bestehen.

„Man kann nie ein Westler werden“

Wang Yi, Chinas stets interessanter Außenminister, ging auf diese Frage in einem Video ein, das kurz vor dem Camp-David-Gipfel gezielt verbreitet wurde. Wang schien die meisten westlichen Korrespondenten verwirrt zu haben, aber egal: Er sprach direkt mit den Japanern. „Egal wie blond Sie Ihre Haare färben oder wie scharf Ihre Nase ist“, sagte er, „Sie können niemals ein Europäer oder ein US-Amerikaner werden, Sie können niemals ein Westler werden.“

Als ob sein Standpunkt nicht klar genug wäre, fügte Wang hinzu: „Wir müssen wissen, wo unsere Wurzeln liegen.“ Es ist möglich, dass die historischen und ethnischen Wurzeln der Asiaten, die gemeinsame konfuzianische Tradition, die gemeinsame Identität als Nicht-Westler usw. zu sehr hervorgehoben werden. Es kann aber auch sein, dass zu wenig daraus gemacht wird. Und es ist unmöglich, zu viel von den geografischen Realitäten zu machen: Die Japaner und Koreaner leben direkt neben China, keine 5.000 Meilen entfernt.

„Ich möchte Ihnen beiden für Ihren politischen Mut danken, der Sie hierher geführt hat“, sagte Biden, als er Yoon und Kishida am Tor von Camp David begrüßte. Ich verstehe den Anlass nicht so. Für südkoreanische und japanische Staats- und Regierungschefs ist es keine so große Sache: Kim Dae-jung reiste im Jahr 2000 nach Tokio, um bekannt zu machen, dass es für die beiden Nationen an der Zeit sei, nach vorne und nicht nach hinten zu blicken. Das erforderte angesichts der damaligen Zeit Mut.

Meiner Meinung nach waren Yoon und Kishida eher feige, als sie sich den Komplexitäten des 21. Jahrhunderts, in denen die Multipolarität weit verbreitet ist,nicht stellten. Stattdessen verfielen sie in eine alte, erniedrigende Abhängigkeit vom US-Imperium – und signalisierten dies durch ihre unterwürfige Zustimmung zu Bidens umfassenden Erklärungen einer historisch bedeutsamen Wende in den transpazifischen Beziehungen. „Ja“ sagen, höflich sein und so wenig wie möglich tun: Dies ist eine etablierte Taktik, wenn Ostasiaten die Heiden in Washington besänftigen müssen.

China sollte durch die Ereignisse in Camp David aufgehetzt werden, und ich vermute, dass das Biden-Regime und die US-Presse es verärgern wollten, um dem Anlass Ausmaß zu verleihen. Umso mehr erstaunte es mich, wie beiläufig Peking das abzutun schien. Meine Lektüre lautet: Peking betrachtet die USA zweifellos als eine ernsthafte Bedrohung seiner Sicherheit, ist sich jedoch der praktischen Grenzen der Loyalität seiner Verbündeten durchaus bewusst.

Sagen wir es so: Stellen Sie sich vor, dass Seoul oder Tokio unter der Führung des US-Militärs Truppen, Schiffe und Flugzeuge in einen Krieg über die Taiwanstraße zur Verteidigung Taiwans entsenden. Ich bin sicher, dass die Leser diesen Absatz alleine sehr gut zu Ende bringen können.

Global Times, die chinesische Zeitung, die die offizielle Meinung widerspiegelt, behauptete, Biden baue mit den Koreanern und Japanern eine „Mini-NATO“ auf. Ich bin mir sicher, dass so etwas beabsichtigt ist, aber ich teile mit den Chinesen den Gedanken, dass es lange dauern wird, bis ein solches Projekt auf den Weg gebracht wird, wenn es überhaupt jemals zustande kommt – von all den anderen Heißluftballons des Biden-Regimes ganz zu schweigen .

Patrick Lawrence, seit vielen Jahren Korrespondent im Ausland, hauptsächlich für die International Herald Tribune , ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows . Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Website. Seine Website ist Patrick Lawrence . Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Website .

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können die von Consortium News widerspiegeln oder auch nicht .

Quelle:

https://consortiumnews.com/2023/08/21/patrick-lawrence-bidens-pointless-asian-summit/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related