Scharfes Feuer der Kritik an Sarkozy nach seinen Äußerungen zur Ukraine.

Grüner Schwergewichtler beschimpft Sarkozy als „russischen Einflussnehmer“

Der ehemalige Präsident der Republik, der mitten in der Werbung für die Veröffentlichung des zweiten Bandes seiner Memoiren steckt, hatte unter anderem „die Aushandlung eines Neutralitätsstatus für Europa“ gefordert und sich damit den Äußerungen von Fabien Roussel angeschlossen. Seine Äußerungen empörten die politische Klasse, berichtet Ouest-France.

Entgegengesetzte politische Linien, aber eine gemeinsame Vision in Bezug auf den Status der Ukraine. Während Nicolas Sarkozy in einem Interview mit der Zeitung Le Figaro erklärte, dass die Ukraine „neutral bleiben“ solle, d.h. außerhalb der NATO und der Europäischen Union, löste seine Äußerung viele negative Reaktionen der politischen Klasse aus.

Fabien Roussel, der Nationalsekretär der Kommunistischen Partei, verfasste am 6. Juli einen Brief an Emmanuel Macron. Darin forderte der Abgeordnete aus dem Norden „die Aushandlung eines Neutralitätsstatus für Europa“ sowie „die Zustimmung Russlands und der Ukraine zu einem international kontrollierten Referendum über den Status der Krim und des Donbass“, wie Ouest-France berichtet.

Ein Referendum, um „den derzeitigen Stand der Dinge zu bestätigen“.

Während des Interviews mit unseren Kollegen war der ehemalige Präsident der Republik in Bezug auf die Ukraine noch weiter gegangen. Er (Sarkozy) sagte, dass auf der Krim „jede Umkehr illusorisch“ sei und dass ein Referendum „unanfechtbar“ sein werde, um „den aktuellen Stand der Dinge“ in der 2014 von Russland annektierten Region zu „bestätigen“.

Die Äußerungen des ehemaligen Staatschefs Sarkozy lösten heftige Reaktionen aus. Julien Bayou (EELV) sagte, dass Nicolas Sarkozy „einen schrecklichen Fehler begeht“ und beschuldigte ihn, „von den Russen gekauft“ zu sein, während die Abgeordnete Natalia Pouzyreff (Renaissance) meinte, dass es möglich sei, „einen Weg aus dem Krieg zu finden“, aber völlig unmöglich, „mit Putin zu diskutieren“. Die Abgeordnete Nathalie Loiseau (Renew) kritisierte ihrerseits „die Abhängigkeit eines Teils der politischen Klasse von den Ansichten Wladimir Putins“. Fabien Roussel schließlich hatte auf das Interview mit dem ehemaligen Präsidenten der Republik nicht öffentlich reagiert.

https://actu.orange.fr/politique/guerre-en-ukraine-roussel-et-sarkozy-l-etonnante-entente-sur-la-neutralite-de-kiev-magic-CNT0000026yzsZ.html

