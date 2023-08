Es ist eine Kampfansage an die Dominanz des Westens. Auf dem am Dienstag in Johannesburg eröffneten dreitägigen BRICS-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs der fünf wichtigsten Schwellenländer die Weichen für eine neue Weltordnung stellen. Bis zum Donnerstag werden sie darüber entscheiden, welche der 23 Länder, die bereits formal eine Mitgliedschaft beantragt haben, in das Bündnis aufgenommen werden.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/457457.html

