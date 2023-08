»Das Schweigen ist für mich unerträglich« Die Partei Die Linke und ihr ungeklärtes Verhältnis zum Faschismus in der Ukraine. Ein Gespräch mit Hans-Dieter Sill – Von Stefan Huth (junge Welt)

Der letzte Anstoß für meine Initiative waren zwei Artikel von Susann Witt-Stahl in der jungen Welt vom 22. März 2023, in denen sie über die Bewunderung und Verehrung eines der blutrünstigsten Kampfverbände der Waffen-SS, der Sturmbrigade Dirlewanger, in der Ukraine schrieb. Die Taten dieser Faschisten werden vom Netzwerk ­»Misanthropic Division« gefeiert, das dazu Fotos von »Bolschewistensafaris« mit toten »Untermenschen« verbreitet.

Weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/457518.linkspartei-debatte-das-schweigen-ist-f%C3%BCr-mich-unertr%C3%A4glich.html

