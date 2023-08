Das neonazistische „American Bandera Network“(Bandera Lobby Blog)

https://banderalobby.substack.com/p/bonefaced-blowback

„Erinnern Sie sich an die Gruppe von Soldaten, die in die Schützengräben vordrangen und die Russen, die die Stellungen besetzten, mit schwerem Geschützfeuer aus nächster Nähe eliminierten?“ So startete Jonasz Rewiński, der ungeschickte NAFO-Moderator von TVP World, dem englischsprachigen Programm des polnischen Staatssenders, Anfang des Sommers einen Beitrag in seiner YouTube-Show. „Ich bin sicher, Sie erinnern sich“, sagte er seinem Publikum aus Online-Kriegsbegeisterten.

Rewiński bezog sich auf scheinbar virales Kampfmaterial aus dem 73. Marine-Spezialeinsatzzentrum der Ukraine, das der berühmte „Journalist“ oder „Kriegspropagandist“ Juri Butusow als „eines der beeindruckendsten Nahkampfvideos aller Zeiten“ bezeichnete. Es wurde berichtet, dass das 73. Naval Center of Special Operations, angeblich die „Ukrainian Navy SEALs“, „den dunklen Kampf gegen Russland anführt“. Nach Angaben der Kyiv Post soll diese „streng geheime Einheit“ „vor dem Krieg jahrelang bei NATO-Spezialeinheiten unter anderem aus den USA, Polen und Litauen trainiert haben“.

Ende Juni veröffentlichten die Spezialeinheiten der Ukraine ein Interview mit „Wild“, dem Soldaten, der das Video gedreht hat, in dem er mehrere Russen in einem Schützengraben tötet. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat das Interview in den sozialen Medien beworben. Was wirklich wild ist, ist das, was ein Neonazi „Wild“ ist. Auf seiner Brust ist sogar ein großes Hakenkreuz tätowiert. (Für Leser von „Ukes, Kooks & Spooks“ ist er auch ein Freund der „Vedmedi SS“, einer offen neonazistischen Truppe, die mit dem Asow-Regiment in Mariupol kämpfte.)

Ein noch größeres Hakenkreuz ist auf die Brust von Kent „Boneface“ McLellan tätowiert, einem berüchtigten Neonazi-Skinhead und Asow-Veteranen aus Florida und einem der „Anführer“ des „American Banderite Network“ (ABN), das im Jahr zuvor gegründet wurde. Die „ukrainische Rassenszene“ sei „Äonen und Äonen vor uns“, erklärte er kürzlich in einem Interview. „Deshalb arbeite ich viel mit dem American Banderite Network zusammen … weil ich denke, dass das eine aufstrebende Idee ist.“

„Wildman Forrest“, angeblich Bonefaces Bruder, spielt ebenfalls eine Rolle in diesem Projekt, das darauf abzielt, „das American Banderite Network zu einem Dach“ für von der Ukraine inspirierte Neonazis in Nordamerika zu machen. „Wildman“ hat nicht nur Werbevideos für die ABN gemacht, sondern ist auch an einer Partner-Website beteiligt (die er wahrscheinlich erstellt hat), „um unseren Mitgliedern und Unterstützern zu helfen, sich dem Kampf für die Ukraine durch ein nationalistisch geführtes Programm anzuschließen.“ Sie rekrutieren für die „Internationale Legion“ der 3. Separaten Angriffsbrigade, einer großen Neonazi-Einheit unter der Führung des Asow-Gründers Andriy Biletsky.

Der ABN-Telegram-Kanal mit mehreren hundert Mitgliedern wurde im April gegründet. „Ich habe gerade herausgefunden, dass es eine weitere historische ukrainische Gruppe mit der Abkürzung ‚ABN‘ gibt, die wir als ihre Nachfolger in Nordamerika bezeichnen werden“, sagte der unbeholfene kanadische Administrator „Kievan Rus“. Er bezog sich auf den Antibolschewistischen Völkerblock (1946–96), der eine Koalition ehemaliger Nazi-Kollaborateure unter der Führung von Stepan Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) darstellte. „F: Was ist diese Gruppenmeinung dazu, dass das Dritte Reich nicht einmal unter der OUN-B (Banderisten) eine unabhängige Ukraine zuließ? Gibt es einen anderen Teil der Geschichte, der nicht erzählt wird?“ fragte er die anderen Admins. Der angeblich rumänische Gründer der ABN antwortete:

OUN und UPA hatten offensichtlich ihre Fehler … Es war falsch von Bandera, auf deutsche Truppen zu schießen, aber es war auch falsch von den Deutschen und Heinrich Himmler, Bandera als Terroristen einzustufen und sich gegen die Unabhängigkeit der Ukraine zu stellen. Alles in allem bedeutet „Banderite“ in unserem Namen nicht wirklich, dass wir ukrainische Nationalisten sind. Wir wollen lediglich die rechtsextreme und nationalsozialistische Gruppe ansprechen, die die Ukraine unterstützt, und nicht die gehirngewaschenen Zombie-Liberalen, die den Medien gehorchen. Wenn wir Bandera betrachten, sehen wir nicht alle Fehler, die er begangen hat, sondern einen antikommunistischen Freiheitskämpfer. Einer der Größten in ganz Osteuropa, und wir müssen nicht alles an ihm lieben …

Anfang dieses Monats wurde Kent McLellan in einem rechtsextremen Livestream als „rechtsextremer König“ vorgestellt. Laut einem Autor der Washington Post „begann der moderne Neonazi-Rock, als [sein Vater] Ken McLellan Brutal Attack gründete.“ Später in den 1980er Jahren wurde McLellan Sr. offenbar einer der Gründer des in Großbritannien ansässigen internationalen Neonazi-Netzwerks „Blood & Honour“, benannt nach dem Motto der Hitlerjugend.

Für Boneface ist es wichtig anzumerken, dass er allein zu Berühmtheit gelangte. „Ich bin nicht unbedingt von Ken erzogen worden, ich kenne ihn nicht wirklich.“ Kent McLellan, auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans, ließ sich in der High School sein erstes Tattoo tätowieren – das riesige Hakenkreuz auf seiner Brust – und engagierte sich bei der American Front, einer weißen supremacistischen Organisation, die von der faschistischen National Front im Vereinigten Königreich inspiriert war organisierte „Rock Against Communism“-Konzerte, zu denen auch Brutal Attack gehörte.

Irgendwann schloss sich McLellan der Aryan Strikeforce an, einer Neonazi-Bande, die mit Combat 18 verbunden ist, die als internationale Neonazi-Terroristengruppe gilt. (18, also „AH“, bezieht sich auf Adolf Hitler.) Im Jahr 2019 setzte die kanadische Regierung Combat 18 und Blood & Honor auf ihre offizielle Liste terroristischer Organisationen. Nach Angaben des Southern Poverty Law Center ist „[AS/C18] eng mit einer Fraktion des internationalen Netzwerks namens Blood & Honour verbunden.“

Der ehemalige Präsident der Organisation, Ronald „Dozer“ Pulcher, veröffentlichte auf VK, dass Rekruten der Aryan Strikeforce einen Bluteid ablegen müssten – ein Gehorsamsversprechen gegenüber der Gruppe, das bedeuten könnte, in ihrem Namen Blut zu vergießen.

Vor zwei Jahren meldete sich jemand in der jetzt ruhenden VK-Gruppe „Aryan Strikeforce/Combat 18 (USA)“ und suchte nach aktiven Mitgliedern in Florida, nachdem diese Berichten zufolge von den Behörden aufgelöst worden war. „Ich bin jetzt unverzeihlich. Ich bin der ehemalige Direktor von AS“, kommentierte Kent McLellan. In diesem Jahr wurde Unforgiven als „Floridas größte weiße supremacistische Bande“ beschrieben. Ein Jahrzehnt zuvor nannte die Anti-Defamation League sie die „am besten organisierte weiße supremacistische Bande im Gefängnissystem Floridas“. Über Bonefaces linkem Auge ist der verschlüsselte Slogan der Gruppe „21 2 12“ zu sehen, der außerdem ein Combat 18-Tattoo auf seinem Hals trägt.

Laut McLellan ist Combat 18 das „westliche Äquivalent“ von C14, der ersten (neonazistischen) ukrainischen Organisation, die er kennenlernte, was zu einer Einführung durch die Misanthropic Division führte – die heute als internationales neonazistisches Netzwerk gilt mit der Asowschen Bewegung in der Ukraine verbunden. Boneface hat behauptet, dass „die meisten [Neonazi-]Milizen, die heute in den Vereinigten Staaten existieren, ein Ergebnis der Gruppierung Atomwaffen Division und der Misanthropic Division sind.“

Im Jahr 2014 meldete er sich freiwillig zum Kampf in der Ukraine für den extremistischen Rechten Sektor, den McLellan als „ein Büffet verschiedener rechtsgerichteter Politiker“ bezeichnete, und zu diesem Zeitpunkt, so sagt er, „leitete ich bereits die Misanthropic Division in den Vereinigten Staaten.“ Boneface unternahm 2015 eine zweite Reise in die Ukraine, dieses Mal, um mit dem Neonazi-Asow-Bataillon zu kämpfen, das „noch deutlicher gesagt hatte, meine Art von Leuten, wenn das Sinn macht“. (Er sagte kürzlich: „Jeder verdammte Mann, der Kommandeur im Asowschen Regiment war, trägt irgendwo ein verdammtes riesiges Hakenkreuz-Tattoo.“ Als McLellan 2022 wieder dem Asowschen Regiment beitrat, war es, als wäre er einer von ihnen „OGs.“ Boneface ist beleidigt über die Beschönigung Asows, denn „ich betrachte es als pure Respektlosigkeit, das Erbe vieler der [Neonazis], die gestorben sind, zu beflecken.“ Anfang dieses Monats sagte er: „Wir sind genau das, was wir sagen. Wir sind modisch. Wir sind Faschisten. Wir sind Nazis. Wir sind NS [Nationalsozialisten].“

Letzten Endes bin ich ein wenig enttäuscht über die Publicity der Asowstal-Belagerung, bei der die Leute versuchten, sich für ihre Identität zu entschuldigen. Ich versuche, eine geringere Version davon zu vermitteln, wer sie waren. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es für die verdammte dauerhafte Verteidigung der Ukraine notwendig ist.

Kent McLellan soll im Januar 2022 in die Ukraine zurückgekehrt sein und die Belagerung von Asowstal überlebt haben, weil er per Hubschrauber evakuiert wurde. Er behauptet, er sei „auf Befehl [in die USA] zurückgeschickt worden, nachdem einige Leute des SBU [Sicherheitsdienstes der Ukraine] bei der Zusammenarbeit mit Russen erwischt worden waren. Sie planten offenbar, mich im SBU-Krankenhaus in Kiew zu töten.“ In zwei separaten Interviews in rechtsextremen Livestreams in diesem Monat behauptete McLellan, dass das FBI „willkürlich mit mir ficken will“. Mit anderen Worten: „Das FBI hat Angst vor imaginären Russen und sie erzählen mir davon.“

Weniger als einen Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 schrieb Boneface einen Artikel für den American Futurist, eine Neonazi-Website, die mit dem Nationalsozialistischen Orden in Verbindung steht, der früher als Atomwaffen-Division bekannt war. Der Herausgeber beschrieb den Autor als „einen langjährigen persönlichen Freund von The American Futurist Staff“. Später in diesem Jahr sagte Kent McLellan, dass er „während der ersten paar Wochen in Mariupol, wo er Gefangene verhörte, eine ganze Menge Arbeit hatte; ich hatte diese Videos auf meinem YouTube-Kanal.“ („Verhöre kommen vor. Ich hatte den Job, viel zu verhören. Die Behandlung solcher Leute ist die gleiche wie bei den Russen, würde ich vermuten.“)

Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Jahr 2022 stimmte McLellan einem Interview mit russischen Medien (die er offenbar trollte, indem er über die CIA sprach) und einer pro-russischen Quelle auf Telegram zu. Viele der zufälligen Boneface-Zitate in diesem Artikel stammen von Letzterem. Er sagte ihnen kontrovers, dass „die Einmischung der USA in der Ukraine die russische Invasion verursacht hat“. Unter anderem übernahm er die Mitverantwortung für einige der berüchtigtsten und schrecklichsten Videos, die von der prowestlichen Seite des ukrainischen Bürgerkriegs 2014–15 erschienen waren.

Boneface wurde etwa einen Monat nach seiner Gründung Administrator des ABN-Telegram-Kanals. Im Juli nahm er ein Video für die ABN auf, in dem er sagte: „Ich möchte, dass das American Banderite Network ein Dach für pro-ukrainische Neonazi-Organisationen wird, und zwar nicht nur für die Misanthropic [Abteilung], sondern auch für andere.“ Dinge auch…“ Später in diesem Monat prahlte der ABN-Gründer: „BEIDE McClellen-Brüder sind bei uns.“ (Ken McLellan hatte angeblich viele Kinder.) In den kommenden Tagen veröffentlichte Bonefaces Bruder „Wildman Forrest“ ein paar Neonazi-Videos Förderung der ABN und Misanthropic Division (MD). Vor etwa einer Woche veröffentlichte der MD-Telegram-Kanal seine Plakate zur Rekrutierung für die „Internationale Legion“ der 3. Sturmbrigade Asows, die offenkundiger Neonazis ist als die weithin gefeierte Asow-Brigade der Nationalgarde der Ukraine.

Christopher Pohlhaus, auch bekannt als „Hammer“, ist der Anführer des neonazistischen „Blood Tribe“, der in diesem Jahr begann, äußerst bedrohliche Proteste gegen Drag Queen Story Hour-Veranstaltungen abzuhalten, darunter Nazi-Grüße und „Es wird Blut geben“-Rufe. ” Berichten zufolge steht er in Verbindung mit Denis Kapustin, dem Neonazi-Anführer des russischen Freiwilligenkorps der Ukraine.

Pohlaus wurde der neueste Administrator des ABN-Telegram-Kanals am selben Tag in diesem Monat, an dem Boneface den Zuschauern von „The Killstream“ des Alt-Right-Podcasters Ethan Ralph sagte, dass Blood Tribe die beste „nationalistische“ Gruppe in den Vereinigten Staaten sei. „Normalerweise schaue ich mir solche Sachen nicht an, aber er bringt in diesen Clips buchstäblich Menschen um“, sagte Ralph über McLellans Videos aus der Ukraine. Als er nach seinem Bedauern gefragt wurde, sagte McLellan: „Veröffentliche keine kreuzigenden Menschen … veröffentliche keine Videos von den meisten meiner Gräueltaten … [und er bedauert], nur versucht zu haben, Salz in die Wunden von jedem zu streuen, der ein Pro-Russland oder ein Russe sein könnte.“ und ihre Familien…“

Das war weniger als zwei Wochen, nachdem das Southern Poverty Law Center berichtete, dass „Pohlhaus seine Bemühungen zur Schaffung einer Enklave der weißen Rassisten in Maine verstärkt hat.“ Für Kent McLellans nächstes Interview (mit dem Neonazi-Podcaster „John Fashcroft“) war Pohlhaus auch im Livestream zugeschaltet, in dem er über seinen Erfolg beim Online-Dating in der Ukraine als Neonazi sprach: „Ich hatte ein Foto ohne Hemd mit dem Hakenkreuz, Mann, sie [ukrainische Frauen] haben es geliebt … Sie lieben das Hakenkreuz, Bruder!“

Der nicht identifizierte ABN-Gründer, „Rumäne“, lebt in Oregon. „Mitglieder von ABN haben zusammen mit der Hauptführung aus Portland, Oregon, den ‚Active Club Portland‘ gegründet und wir sind dem 3N beigetreten!“ kündigte er im Juli an. („Ich habe gerade das Treffen mit dem Anführer des Active Club Portland beendet“, aktualisierte er die ABN über einen Monat später.) „Rumäne“ ist ein großer Fan von Robert Rundo, dem US-amerikanischen Neonazi-Anführer, der kürzlich aus Rumänien ausgeliefert wurde und Verbindungen zu dem knüpfte Die Asowsche Bewegung inspirierte das Wachstum der sogenannten „ weißen Vorherrschaft 3.0“. ”

Das Northwest Nationalist Network (3N) vereint mehrere „aktive Clubs“ oder militante Neonazi-Zellen, „inspiriert von weißen Rassistengruppen der Mixed Martial Arts (MMA) in Europa“ und anderen Hassgruppen wie White Lives Matter-Montana und Rose City Nationalisten. Im Juni verprügelte und „demaskierte“ eine Gruppe Proud Boys Mitglieder der Rose City Nationalists in Oregon City. Wie globalextremism.org mitteilt, hat die virale Konfrontation „Wellen in der rechtsextremen Bewegung ausgelöst, was dazu geführt hat, dass sich Hassgruppen gegenseitig angreifen und es zu Machtkämpfen unter den Proud Boys kam.“ Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie twitterte Folgendes über die Neonazis: „Feds oder nicht Feds?“

Der „rumänische Typ“ teilte kürzlich dem ABN-Telegram-Kanal die Namen, Adressen und Telefonnummern der Proud Boys mit, die im Video des Vorfalls zu sehen waren. „Ich habe heute in meiner Kirche einen stolzen Jungen konfrontiert“, sagte er. „Ich, mein Bruder und ein anderer Freund, mit dem ich zusammen war, sagten ihm, dass wir das American Banderite Network, das Northwest Nationalist Network und den Active Club Portland vertreten und dass wir hinter dem RCNC [Rose City Nationalist Club] stehen … schikanieren Sie Ihre stolzen Jungs vor Ort!“

Der ABN-„Führer“ in Kanada ist „Kievan Rus“ oder Andrew Benson, der ein pro-russischer, rechtsextremer „Nazbol“ war, bevor Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte. „Menschen, die uns diskreditieren wollen, bringen ständig seine Nazbol-Vergangenheit zur Sprache.“ was tatsächlich eine antiukrainische Stimmung beinhaltete“, gibt der ABN-Gründer zu. „Allerdings hat sich Kiewer längst verändert und ist zu einem der besten pro-ukrainischen Aktivisten geworden, die unserer Crew je begegnet sind … BEIDE McClellen-Brüder sind bei uns, die Führung des AFN [Aryan Freedom Network] ist bei uns, verschiedene Aktivisten . “ Vereine sind bei uns.“

Früher bekannt als „DR [Dissident Right] Tankie“ und „Kievan Ruse“, ist Benson „ein Mann mit einer langen, weltfremden Geschichte der Zugehörigkeit zu rassistischen Skinhead-Crews in Alberta und Ontario“ und Mitglied der „Church of Aryanity“. “, so das Canadian Anti-Hate Network. Im vergangenen November wurde Andrew Benson im Rahmen des „Holodomor Remembrance Month“ von mehreren Mitgliedern von White Lives Matter und Active Club Canada in Toronto begleitet, um „an den von den (((Bolschewiki))) an unserem Volk begangenen Völkermord an den Weißen zu erinnern.“

Ich habe vom „American Banderite Network“ erfahren, weil ich mehr über eine Neonazi-Asow-Flagge erfahren wollte, die kürzlich beim ukrainischen Unabhängigkeitstag-Festival in Toronto aufgetaucht ist. Sie schmückte den Stand einer Freiwilligenorganisation, die in einer privaten Facebook-Gruppe verwurzelt ist, in der ich ein Bild (siehe oben) derselben Flagge bei einer Pro-Asow-Kundgebung in Toronto gefunden habe. Dieses ist ungewöhnlich, weil es die Flagge des Asow-Bataillons ist, als es noch eine stolze Neonazi-Einheit war, und die Symbole Sonnenrad und Wolfsangel trägt, die der Asow-Bewegung PR-Probleme bereiteten.

Es war nicht das einzige Mal, dass Benson zu einem Asowschen Solidaritätsprotest in Kanada mit einer Totenkopfmaske und der seltener gesehenen Flagge des Patrioten der Ukraine erschien, der neonazistischen paramilitärischen Organisation, aus der das Asowsche Bataillon hervorging. „Betrachten Sie mich oder die Kiewer Rus [dh Benson] nicht als die ‚allmächtigen Führer‘.“ „Wir sind lediglich diejenigen, die das Ganze inspiriert haben“, sagte der „rumänische Typ“ einmal über die ABN.

Das Canadian Anti-Hate Network hat berichtet, dass Ben Mockler, oder „Aquila“, ein ehemaliges Mitglied der Church of Aryanity ist, ganz zu schweigen von einem neonazistischen „Sektenrekrutierer“ und „aktiven Club“-Organisator in Ottawa „für die weltweit größte weiße Machtbande.“ Mockler trat im „Fashcroft“-Livestream mit Boneface und Hammer auf. Er fragte Kent McLellan nach der Möglichkeit eines Neonazi-Putsches in der Ukraine nach Kriegsende. „Ehrlich gesagt, das ist eine Situation, über die ich nicht einmal sprechen möchte, wenn das Sinn macht …“, sagte McLellan. „Das ist meine Antwort, wenn Sie verstehen, was ich sage.“