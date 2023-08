Beitrag in der Zeitung „Neues Deutschland“ über Tino Eisbrenner und sein Projekt „MUSIK STATT KRIEG“

http://www.musik-statt-krieg.com/wir.html

Initiatoren dieser Künstlerinitiative sind der deutsche Songpoet und Schauspieler Tino Eisbrenner und die studierte Kunstgeschichtlerin und derzeitige Koordinatorin im Bildungmanagement des Landkreises Vorpommern-Greifswald Sofia Eisbrenner. Das deutsch-russische Paar wirbt für Völkerverständigung und political corectness in der Berichterstattung der Medien. „Give peace a chance“ ist kein slogan aus einer romantischen alten Zeit! Gerade heute, wo wir so viel mehr medialer Beeinflussung ausgesetzt sind und mittels medialer Halbwahrheiten und Lügen ein kalter Krieg tobt, fragen wir uns, wie man dem Frieden wieder eine Chance geben kann?!

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1175693.ukraine-krieg-kein-friedensfest-mit-tino-eisbrenner.html

