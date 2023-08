interaffairs.ru

(Die Abkürzung „BRICS“ steht für die Anfangsbuchstaben der fünf zugehörigen Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.)

BRICS: Auf dem Weg zu einer gerechten Weltordnung

Am Vorabend des BRICS-Gipfels möchte ich unseren lieben Lesern meine Gedanken über die Aussichten für die Zusammenarbeit zwischen der Gruppe der fünf Länder im aktuellen geopolitischen Kontext mitteilen.

Heute finden auf der Welt tektonische Verschiebungen statt. Die Möglichkeit der Dominanz eines Landes oder auch nur einer kleinen Gruppe von Staaten verschwindet. Das Modell der internationalen Entwicklung, das auf der Ausbeutung der Ressourcen der Weltmehrheit zur Aufrechterhaltung des Wohlergehens der „goldenen Milliarde“ basiert, ist hoffnungslos veraltet. Es spiegelt nicht die Bestrebungen der gesamten Menschheit wider.

Wir erleben die Entstehung einer gerechteren multipolaren Weltordnung. Neue Zentren des Wirtschaftswachstums und der globalen Entscheidungsfindung zu wichtigen politischen Fragen in Eurasien, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika werden in erster Linie von ihren eigenen Interessen geleitet und messen der nationalen Souveränität höchste Bedeutung bei. Und vor diesem Hintergrund erzielen sie in verschiedenen Bereichen beeindruckende Erfolge.

Versuche des „kollektiven Westens“, diesen Trend umzukehren, um die eigene Hegemonie zu wahren, haben genau das Gegenteil zur Folge. Die internationale Gemeinschaft ist der Erpressung und des Drucks der westlichen Eliten sowie ihrer kolonialen und rassistischen Umgangsformen überdrüssig. Deshalb reduzieren beispielsweise nicht nur Russland, sondern auch eine Reihe anderer Länder konsequent ihre Abhängigkeit vom US-Dollar und stellen auf alternative Zahlungssysteme und nationale Währungsabrechnungen um. Ich erinnere mich an die weisen Worte von Nelson Mandela: „Wenn das Wasser zu kochen beginnt, ist es dumm, die Heizung auszuschalten.“ Und das ist es wirklich.

Russland – ein Zivilisationsstaat, die größte eurasische und europäisch-pazifische Macht – arbeitet weiterhin an einer weiteren Demokratisierung des internationalen Lebens und baut eine Architektur zwischenstaatlicher Beziehungen auf, die auf den Werten gleicher und unteilbarer Sicherheit sowie kultureller und zivilisatorischer Werte basiert. Diese Vielfalt würde allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft gleiche Entwicklungschancen bieten, ohne dass jemand zurückbleibt. Wie der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Ansprache vor der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation am 21. Februar 2023 feststellte: „In der heutigen Welt sollte es keine Spaltung in sogenannte zivilisierte Länder und alle anderen geben … Es besteht Bedarf.“ eine ehrliche Partnerschaft, die jede Exklusivität ablehnt, insbesondere eine aggressive.“ Unserer Meinung nach entspricht dies alles der Ubuntu-Philosophie,

Russland hat sich in diesem Zusammenhang konsequent für die Stärkung der Position des afrikanischen Kontinents in einer multipolaren Weltordnung eingesetzt. Wir werden unsere afrikanischen Freunde weiterhin in ihrem Bestreben unterstützen, eine immer bedeutendere Rolle bei der Lösung der Schlüsselprobleme unserer Zeit zu spielen. Dies gilt in vollem Umfang auch für den Reformprozess des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in dessen Rahmen nach unserer tiefen Überzeugung in erster Linie die legitimen Interessen der Entwicklungsländer, auch in Afrika, geschützt werden müssen.

Die multilaterale Diplomatie steht den globalen Trends nicht fern. Eine solche Gruppierung wie BRICS ist ein Symbol echter Multipolarität und ein Beispiel ehrlicher zwischenstaatlicher Kommunikation. In diesem Rahmen arbeiten Staaten mit unterschiedlichen politischen Systemen, unterschiedlichen Werteplattformen und unabhängiger Außenpolitik in verschiedenen Bereichen effektiv zusammen. Ich denke, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die fünf BRICS-Staaten eine Art „Netzwerk“ der Zusammenarbeit über die traditionellen Nord-Süd- und West-Ost-Linien darstellen.

Tatsächlich haben wir unserer Öffentlichkeit etwas zu präsentieren. Durch gemeinsame Anstrengungen ist es den BRICS gelungen, eine Kultur des Dialogs zu schaffen, die auf den Grundsätzen der Gleichheit, des Respekts vor der Wahl des eigenen Entwicklungsweges und der Berücksichtigung der Interessen des anderen basiert. Dies hilft uns, auch bei den komplexesten Fragestellungen Gemeinsamkeiten und Lösungen zu finden.

Der heutige Platz und die Bedeutung der BRICS sowie ihre Fähigkeit, die globale Agenda zu beeinflussen, werden durch objektive Faktoren bestimmt. Die Zahlen sprechen für sich. Die Bevölkerung der BRICS-Staaten beträgt über 40 Prozent und die Fläche ihrer Territorien übersteigt ein Viertel der Erdoberfläche. Expertenprognosen zufolge werden die fünf Länder im Jahr 2023 etwa 31,5 Prozent des globalen BIP (bei Kaufkraftparität) ausmachen, während der Anteil der G7 in diesem Indikator auf 30 Prozent gesunken ist.

Heute gewinnt die strategische Partnerschaft der BRICS an Dynamik. Die „Big Five“ bieten der Welt kreative, zukunftsweisende Initiativen mit dem Ziel, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, Ernährungs- und Energiesicherheit, gesundes Wachstum der Weltwirtschaft, Konfliktlösung und die Bekämpfung des Klimawandels zu gewährleisten, auch durch eine gerechte Energieversorgung Übergang.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen wurde ein umfangreiches Netzwerk von Mechanismen eingerichtet. Die Strategie zur Wirtschaftspartnerschaft 2025, die mittelfristig die Eckpunkte der Zusammenarbeit definiert, wird umgesetzt. Die auf russische Initiative ins Leben gerufene BRICS-Plattform für Energieforschungskooperationen funktioniert erfolgreich. Das BRICS-Zentrum für Impfstoffforschung und -entwicklung, das dazu dienen soll, wirksame Antworten auf Herausforderungen für das epidemische Wohlergehen unserer Länder zu entwickeln, hat seine Arbeit aufgenommen. Initiativen zur Verweigerung sicherer Zufluchtsorte für Korruption, zu Handel und Investitionen für nachhaltige Entwicklung und zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Lieferketten wurden genehmigt. Die BRICS-Strategie zur Zusammenarbeit im Bereich Ernährungssicherheit wurde verabschiedet.

Zu den unbedingten Prioritäten gehören die Stärkung des Potenzials der Neuen Entwicklungsbank und des BRICS-Kontingentreserveabkommens, die Verbesserung der Zahlungsmechanismen und die Stärkung der Rolle nationaler Währungen bei der gegenseitigen Abwicklung. Es ist geplant, diese Themen beim BRICS-Gipfel in Johannesburg in den Mittelpunkt zu stellen.

Unser Ziel ist es nicht, bestehende multilaterale Mechanismen zu ersetzen, geschweige denn ein neuer „kollektiver Hegemon“ zu werden. Im Gegenteil, die BRICS-Staaten haben sich konsequent für die Schaffung von Bedingungen für die Entwicklung aller Staaten eingesetzt, was die Blocklogik des Kalten Krieges und geopolitische Nullsummenspiele ausschließt. BRICS ist bestrebt, integrative Lösungen anzubieten, die auf einem partizipativen Ansatz basieren.

Darauf aufbauend arbeiten wir konsequent daran, die BRICS-Interaktion mit den Ländern, die die Weltmehrheit repräsentieren, weiterzuentwickeln. Eine der Prioritäten des südafrikanischen Vorsitzes ist insbesondere die Stärkung der Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern. Wir teilen diesen Ansatz voll und ganz. Wir sind bereit, zum Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent und zur Stärkung der dortigen Sicherheit, einschließlich seiner Nahrungsmittel- und Energiekomponenten, beizutragen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Ergebnis des Zweiten Russland-Afrika-Gipfels, der am 27. und 28. Juli 2023 in St. Petersburg stattfand.

In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, dass unsere Gruppierung viele gleichgesinnte Länder auf der ganzen Welt hat. BRICS gilt als positive Kraft, die die Solidarität des globalen Südens und des globalen Ostens stärken und zu einer der Säulen einer neuen, gerechteren polyzentrischen Weltordnung werden kann.

Die fünf Länder sind bereit, dieser Bitte nachzukommen. Deshalb haben wir den Expansionsprozess gestartet. Es ist symbolisch, dass es im Jahr des Vorsitzes Südafrikas, eines Landes, das aufgrund einer konsensbasierten politischen Entscheidung den BRICS-Staaten beigetreten ist, so viel Schwung gewonnen hat.

Ich bin davon überzeugt, dass der XV. Gipfel ein weiterer Meilenstein der strategischen Partnerschaft der BRICS-Staaten sein und die wichtigsten Prioritäten für die kommenden Jahre festlegen wird. Wir schätzen die Bemühungen des südafrikanischen Vorsitzes sehr, einschließlich der intensivierten Arbeit zur Verbesserung der gesamten Konstellation der BRICS-Mechanismen zur Vertiefung des BRICS-Dialogs mit anderen Ländern.

