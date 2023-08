Sommer der Falken. Wunschdenken ist in Bidens außenpolitischem Team immer noch die Regel, während das Gemetzel in der Ukraine weitergeht. – Von Seymour Hersh (scheerpost.com)

https://scheerpost.com/2023/08/19/seymour-hersh-summer-of-the-hawks/

19. August 2023

Es ist Wochen her, dass wir die Abenteuer des außenpolitischen Teams der Biden-Administration, angeführt von Tony Blinken, Jake Sullivan und Victoria Nuland, unter die Lupe genommen haben. Wie hat das Trio der Kriegsfresser den Sommer verbracht?

Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, brachte kürzlich eine US-Delegation zum zweiten internationalen Friedensgipfel Anfang des Monats in Jeddah in Saudi-Arabien. Der Gipfel wurde von Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) geleitet, der im Juni eine Fusion zwischen seiner staatlich unterstützten Golftour und der PGA ankündigte. Vier Jahre zuvor war MBS beschuldigt worden, die Ermordung und Zerstückelung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul angeordnet zu haben, weil dieser als illoyal gegenüber dem Staat galt.

So unwahrscheinlich es auch klingen mag, es gab einen solchen Friedensgipfel, an dem MBS, Sullivan und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky teilnahmen. Was fehlte, war ein Vertreter Russlands, das nicht zu dem Gipfel eingeladen war. Nur eine Handvoll Staatsoberhäupter aus den weniger als fünfzig Nationen, die Delegierte entsandt hatten, nahmen teil. Die Konferenz dauerte zwei Tage und fand international kaum Beachtung.

Reuters berichtete, dass Zelenskijs Ziel darin bestand, internationale Unterstützung für „die Prinzipien“ zu erhalten, die er als Grundlage für die Beilegung des Krieges betrachten wird, darunter „der Rückzug aller russischen Truppen und die Rückgabe des gesamten ukrainischen Territoriums“. Die offizielle Antwort Russlands auf die Nicht-Veranstaltung kam nicht von Präsident Wladimir Putin, sondern vom stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow. Er bezeichnete den Gipfel als „Ausdruck des Versuchs des Westens, seine vergeblichen Bemühungen fortzusetzen“, den globalen Süden hinter Zelensky zu mobilisieren.

Sowohl Indien als auch China schickten Delegationen zu der Tagung, die vielleicht wegen der immensen Ölreserven nach Saudi-Arabien gekommen waren. Ein indischer akademischer Beobachter bezeichnete die Veranstaltung als wenig mehr als „gute Werbung für die Vermittlungsmacht von MBS innerhalb des Globalen Südens, für die Positionierung des Königreichs im Globalen Süden und – vielleicht etwas enger gefasst – für die US-amerikanischen Bemühungen um einen Konsens, indem sichergestellt wird, dass China an dem Treffen teilnimmt mit … Jake Sullivan im selben Raum sitzt.“

In der Zwischenzeit, weit entfernt auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, fuhr Russland fort, Zelenskys laufende Gegenoffensive zu vereiteln. Ich fragte einen US-Geheimdienstmitarbeiter, warum ausgerechnet Sullivan aus dem außenpolitischen Zirkel der Biden-Administration auftauchte, um den Vorsitz bei der belanglosen Konferenz in Saudi-Arabien zu übernehmen.

„Jeddah war Sullivans Baby“, sagte der Beamte. „Er plante, dass es Bidens Äquivalent zu [Präsident Woodrow] Wilsons Versailles werden sollte. Die große Allianz der freien Welt trifft sich nach der demütigenden Niederlage des verhassten Feindes zu einer Siegesfeier, um die Form der Nationen für die nächste Generation zu bestimmen. Ruhm und Ehre. Beförderung und Wiederwahl. Die Krönung sollte Zelenskys Leistung sein, Putins bedingungslose Kapitulation nach der blitzartigen Frühjahrsoffensive zu erreichen. Sie planten sogar einen Nürnberger Prozess vor dem Weltgerichtshof, mit Jake als unserem Vertreter. Nur ein weiterer Fehlschlag, aber wer zählt schon mit? Vierzig Nationen sind gekommen, alle bis auf sechs, die nach der Schließung von Odessa“ – eine Anspielung auf Putins Drosselung der ukrainischen Weizenlieferungen als Reaktion auf Zelenskys erneute Angriffe auf die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet – nach kostenlosem Essen suchen.

Genug über Sullivan. Wenden wir uns nun Victoria Nuland zu, der Architektin des Sturzes der prorussischen Regierung in der Ukraine im Jahr 2014, einer der US-amerikanischen Maßnahmen, die uns dorthin geführt haben, wo wir jetzt sind, obwohl es Putin war, der den schrecklichen aktuellen Krieg begonnen hat. Die ultra-hawkische Nuland wurde im Frühsommer dieses Jahres von Biden zum stellvertretenden Außenminister befördert, obwohl viele im Außenministerium heftig dagegen protestierten. Sie wurde nicht offiziell als Stellvertreterin nominiert, weil man befürchtete, dass ihre Nominierung zu einem höllischen Streit im Senat führen würde.

Nuland war es, die letzte Woche entsandt wurde, um zu sehen, was zu retten war, nachdem ein Staatsstreich zum Sturz einer pro-westlichen Regierung in Niger geführt hatte, einer der ehemaligen französischen Kolonien in Westafrika, die im französischen Einflussbereich geblieben sind. Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum wurde von einer Junta unter Führung des Chefs der Präsidentengarde, General Abdourahmane Tchiani, aus dem Amt geputscht. Der General setzte die Verfassung außer Kraft und inhaftierte mögliche politische Gegner. Fünf weitere Militäroffiziere wurden in sein Kabinett berufen. All dies führte zu einer enormen öffentlichen Unterstützung auf den Straßen von Niamey, der Hauptstadt Nigers – genug Unterstützung, um eine westliche Intervention von außen zu verhindern.

In der westlichen Presse, die den Umsturz zunächst unter ost-westlichem Muster betrachtete, gab es düstere Berichte: Einige der Putschisten trugen russische Flaggen, als sie durch die Straßen marschierten. Die New York Times sah in dem Putsch einen Schlag gegen den wichtigsten Verbündeten der USA in der Region, den nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu, der riesige Öl- und Gasreserven kontrolliert. Tinubu drohte der neuen Regierung in Niger mit militärischen Maßnahmen, falls sie Bazoum nicht die Macht zurückgeben würde. Er setzte eine Frist, die ohne jegliches Eingreifen von außen verstrich. Die Revolution in Niger wurde von den Bewohnern der Region nicht als Ost-West-Konflikt gesehen, sondern als notwendige Abkehr von der seit langem bestehenden wirtschaftlichen und politischen Kontrolle Frankreichs. Es ist ein Szenario, das sich in den französisch dominierten Sahel-Staaten in Afrika südlich der Sahara immer wieder wiederholen könnte.

Es gibt Unterschiede, die für die neue Regierung in Niger nichts Gutes verheißen. Das Land ist damit gesegnet – oder vielleicht auch verflucht -, dass es über einen beträchtlichen Teil der verbleibenden natürlichen Uranvorkommen der Welt verfügt. Da sich die Welt erwärmt, wird eine Rückkehr zur Kernenergie als unvermeidlich angesehen, was sich natürlich auf den Wert des Urans im Untergrund von Niger auswirkt. Das rohe Uranerz ist nach der Trennung, Filterung und Verarbeitung weltweit als Yellowcake bekannt.

Bei der Korruption, von der in Niger so oft die Rede ist, geht es nicht um kleine Bestechungsgelder von Regierungsbeamten, sondern um eine ganze Struktur, die während der französischen Kolonialherrschaft entwickelt wurde und die Niger daran hindert, die Souveränität über seine Rohstoffe und seine Entwicklung zu erlangen“, heißt es in einer kürzlich vom Real News Network in Baltimore veröffentlichten Analyse. Drei von vier Laptops in Frankreich werden mit Kernenergie betrieben, die zu einem großen Teil aus Uranminen in Niger stammt, die von der ehemaligen Kolonialherrschaft kontrolliert werden.

In Niger befinden sich auch drei US-Drohnenbasen, die gegen radikale Islamisten in der gesamten Region vorgehen. Außerdem gibt es in der Region nicht deklarierte Außenposten der Special Forces, deren Soldaten während ihrer riskanten Kampfeinsätze doppelt bezahlt werden. Der US-amerikanische Beamte sagte mir, dass „die 1.500 US-Soldaten, die jetzt in Niger stationiert sind, genau der Zahl der US-Truppen entsprechen, die 1961 in Südvietnam stationiert waren, als John F. Kennedy die Präsidentschaft übernahm.“

Am wichtigsten, und in der westlichen Berichterstattung der letzten Wochen wenig beachtet, ist, dass Niger direkt im Weg der neuen Trans-Sahara-Pipeline liegt, die gebaut wird, um das nigerianische Gas nach Westeuropa zu liefern. Die Bedeutung der Pipeline für die europäische Wirtschaft wurde im vergangenen September durch die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines in der Ostsee noch verstärkt.

In dieser Situation kam Victoria Nuland ins Spiel, die innerhalb der Biden-Administration wohl den Kürzeren gezogen hat. Sie wurde entsandt, um mit dem neuen Regime zu verhandeln und ein Treffen mit dem gestürzten Präsidenten Bazoum zu arrangieren, dessen Leben weiterhin von der regierenden Junta bedroht wird. Die New York Times berichtete, dass sie nach Gesprächen, die sie als „extrem offen und manchmal ziemlich schwierig“ bezeichnete, zu keinem Ergebnis kam. Die Geheimdienstmitarbeiterin drückte ihre Äußerungen gegenüber der Times im amerikanischen Militärjargon aus: „Victoria wollte die Uranbesitzer in Niger vor den barbarischen Russen retten und bekam einen riesigen Salut mit einem Finger.“

Ruhiger als Sullivan und Nuland war in den letzten Wochen Außenminister Tony Blinken. Wo war er? Ich stellte diese Frage dem Beamten, der sagte, dass Blinken „begriffen hat, dass die Vereinigten Staaten“ – d.h. unser Verbündeter Ukraine – „den Krieg gegen Russland nicht gewinnen werden“. „Über die Agentur [CIA] wurde ihm mitgeteilt, dass die ukrainische Offensive nicht funktionieren würde. Es war eine Show von Zelensky, und es gab einige in der Verwaltung, die seinen Schwachsinn glaubten.

„Blinken wollte ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine aushandeln, wie es Kissinger in Paris getan hat, um den Vietnamkrieg zu beenden. Stattdessen, so der Beamte, „war es eine große Niederlage, und Blinken hat sich weit über seine Verhältnisse gelebt. Aber er will nicht als Hofnarr dastehen“.

In diesem Moment des Zweifels, so der Beamte, machte Bill Burns, der CIA-Direktor, „seinen Schritt, sich dem sinkenden Schiff anzuschließen“. Er bezog sich dabei auf Burns‘ Rede, die er im Sommer auf der jährlichen Ditchley-Konferenz in der Nähe von London gehalten hatte. Er schien seine früheren Zweifel an der NATO-Osterweiterung beiseite zu schieben und bekräftigte mindestens fünfmal seine Unterstützung für Bidens Programm.

„Burns mangelt es nicht an Selbstvertrauen und Ehrgeiz“, sagte der Geheimdienstmitarbeiter, insbesondere als Blinken, der glühende Kriegsfanatiker, plötzlich Zweifel hegte. Burns diente in einer früheren Regierung als stellvertretender Außenminister, und die Leitung der CIA war kaum eine gerechte Belohnung.

Burns würde einen desillusionierten Blinken nicht ersetzen, sondern nur eine symbolische Beförderung erhalten: eine Ernennung in Bidens Kabinett. Das Kabinett tritt höchstens einmal im Monat zusammen, und wie von C-SPAN aufgezeichnet, sind die Sitzungen in der Regel streng durchkomponiert und beginnen damit, dass der Präsident aus einem vorbereiteten Text vorliest.

Tony Blinken, der noch vor wenigen Monaten öffentlich gelobt hatte, dass es in der Ukraine keinen sofortigen Waffenstillstand geben werde, ist immer noch im Amt und würde, wenn man ihn fragen würde, sicherlich jegliche Unzufriedenheit mit Zelensky oder der mörderischen und gescheiterten Kriegspolitik der Regierung in der Ukraine bestreiten.

Die Wunschvorstellung des Weißen Hauses in Bezug auf den Krieg wird sich also fortsetzen, wenn es darum geht, mit dem US-amerikanischen Volk realistisch zu reden. Aber das Ende naht, auch wenn die Einschätzungen, die Biden der Öffentlichkeit liefert, einem Comic entstammen.



