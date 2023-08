Der Chef der neuen Regierung in Niger, General Abdourahamane Tchiani, hatte sich am Samstag an die Nation gewandt. Er kündigte einen 30-tägigen „nationalen Dialog“ an, um „konkrete Vorschläge“ zu erarbeiten, die den Grundstein für eine neue Verfassung legen sollen. „Unser Ziel ist es nicht, die Macht an uns zu reißen“, unterstrich der General und erklärte, dass die Übergangsphase nicht länger als drei Jahre dauern werde.

