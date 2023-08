Die neue Militärregierung im Sahelstaat Niger zeigt sich unbeeindruckt von allen Einschüchterungsversuchen. Wie Putschanführer Abdourahmane Tchiani am späten Samstag abend im nationalen Fernsehen ankündigte, soll die Bevölkerung Nigers in den kommenden 30 Tagen in einem »nationalen Dialog« zu Rate gezogen werden, um eine neue Verfassung auszuarbeiten.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/457260.konflikt-im-sahel-niamey-ist-gewappnet.html

