Chinas Präsident Xi Jinping beginnt Südafrika-Besuch, „um die Zusammenarbeit mit dem Kontinent zu stärken“ (Global Times)

Von Xie Wenting in Johannesburg und Zhang Han in Peking

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296695.shtml



Vor dem Hintergrund großer weltweiter Aufmerksamkeit und Vorfreude verlässt der chinesische Präsident Xi Jinping am Montag Peking nach Johannesburg, um Südafrika zu einem Staatsbesuch zu besuchen und am BRICS-Gipfel teilzunehmen, der von Dienstag bis Donnerstag stattfinden wird.

Der Besuch wird von einheimischen Wissenschaftlern sehr begrüßt, die darin einen starken Aufschwung für die tief verwurzelten chinesisch-südafrikanischen Beziehungen sehen, da die beiden Länder den 25. Jahrestag der Aufnahme der bilateralen diplomatischen Beziehungen feiern.

Beobachter glauben auch, dass Xis Besuch auf dem Kontinent vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Geopolitik der Zusammenarbeit zwischen China und Afrika Schwung verleihen und Entwicklungs- und Schwellenländern dabei helfen kann, gemeinsam einen Ansatz zur Bewältigung aktueller globaler Herausforderungen zu finden.

Die Atmosphäre des BRICS-Gipfels wurde spürbar, als der Reporter der Global Times am Flughafen von Johannesburg ankam. Überall sind Plakate und Werbetafeln zu sehen, die auf die Veranstaltung aufmerksam machen.

Auf dem Weg nach Mahlamba Ndlopfu, der offiziellen Residenz des Präsidenten der Republik Südafrika in Pretoria, wehen die Nationalflaggen Südafrikas und Chinas auf Straßenmasten.

Als die Einheimischen Gesichter aus China sahen, grüßten sie herzlich und drückten ihre Zuneigung für das Land aus. Viele baten um ein Selfie mit dem Reporter und teilten der Global Times mit, dass sie China eines Tages besuchen wollten, was die positive Beziehung zwischen den beiden Ländern und Völkern unterstrich.

China ist ein wichtiger Investor in Südafrika und unterstützt Infrastrukturentwicklungsprojekte, darunter das Small Harbour Development Project, das TVET Refurbishment Project und das Mzimvubu Water Project, die alle maßgeblich zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, heißt es in einer an Global gesendeten Erklärung Times von Government Communication and Information System im Auftrag der Präsidentschaft Südafrikas.

Die Begrüßungszeremonie für Xi werde am Dienstagmorgen stattfinden, und bei den Diskussionen während des Staatsbesuchs von Xi werde es um weitere Zusammenarbeit und Partnerschaften gehen, die die beiden Nationen nutzen könnten, um die bestehenden diplomatischen, wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen zu festigen, heißt es in der Erklärung.

„Brüderliche Gefühle“

Präsident Xi veröffentlichte am Montag in den wichtigsten Medien Südafrikas einen unterzeichneten Artikel in englischer Sprache mit dem Titel „Das riesige Schiff der chinesisch-südafrikanischen Freundschaft und Zusammenarbeit wird zu größerem Erfolg segeln“.

Der laufende Besuch ist der sechste Besuch des chinesischen Präsidenten im „vielversprechenden Land der ‚Regenbogennation‘“, und Xi schrieb: „Jeder meiner Besuche in Südafrika hat mir neue Eindrücke vermittelt. Am tiefsten sind jedoch immer die brüderlichen Gefühle, die wir zueinander hegen.“

Paul Tembe, Autor des Buches Xi Jinping and Thriving China-South Africa Relations in the New Era, war beeindruckt von der Wärme und der engen Verbundenheit, die in Xis Artikel zum Ausdruck kommt.

„Wenn Präsident Xi Südafrika besucht, bringt er immer Geschenke mit. Ich beziehe mich nicht auf physische Geschenke, sondern auf immaterielle, symbolische Geschenke, die unsere Beziehung erweitern“, sagte Tembe der Global Times am Montag in Pretoria.

Xi schrieb in dem Artikel: „Unsere Freundschaft erstreckt sich über einen langen Zeitraum“ und führte Beispiele für Chinas Unterstützung im Kampf Südafrikas gegen die Apartheid Mitte des 20. Jahrhunderts an. China gehörte zu den ersten Ländern, die Südafrika mit Hilfsgütern zur Bekämpfung der COVID-Pandemie versorgten und vor Kurzem angesichts der dortigen Energiekrise Notstromausrüstung lieferten.

„Unsere Beziehungen sind in ein ‚goldenes Zeitalter‘ eingetreten und genießen breite Perspektiven und eine vielversprechende Zukunft … Südafrika war das erste afrikanische Land, das das Kooperationsdokument „Seidenstrasse“ mit China unterzeichnet hat. Es ist seit 13 Jahren Chinas größter Handelspartner in Afrika in Folge, sowie eines der afrikanischen Länder mit dem größten Bestand an chinesischen Investitionen“, schrieb Xi.

Der bilaterale Handel erreichte in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 insgesamt 226,15 Milliarden Yuan (31,06 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas (GAC) zeigten.

China importiert Rohstoffe und Ressourcen aus Südafrika und hilft bei der Infrastruktur und Telekommunikation, während Analysten darauf hinwiesen, dass das Potenzial für eine Zusammenarbeit auch in den Bereichen Südafrikas Verbesserung seines Industriemusters, der digitalen Wirtschaft und des Technologietransfers sowie der Meereswirtschaft liegt.

Song Wei, Professor an der School of International Relations and Diplomacy der Beijing Foreign Studies University, sagte der Global Times am Montag, dass die beiden Länder auch die Zusammenarbeit und den Austausch in den Bereichen Kultur, Tourismus sowie Bildung und Ausbildung verstärken könnten.

In seinem unterzeichneten Artikel nannte Xi vier Ziele für die bilateralen Beziehungen: China und Südafrika sollten Mitbegleiter sein, die die gleichen Ideale teilen, Schrittmacher für Solidarität und Zusammenarbeit, Erben der Freundschaft zwischen China und Afrika und Verfechter gemeinsamer Interessen.

Über die bilaterale Beziehung hinaus

Die Beziehungen zwischen China und Südafrika sind über den bilateralen Rahmen hinausgegangen und hätten immer größeren globalen Einfluss, schrieb Xi.

Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums wird Xi während seines Aufenthalts in Südafrika gemeinsam mit Präsident Ramaphosa den China-Afrika-Führungsdialog leiten.

Analysten glauben, dass Südafrika als wichtiges Land in einem vielversprechenden Land voller Möglichkeiten eine Schlüsselrolle dabei spielen kann, die Zusammenarbeit des Kontinents mit China voranzutreiben und die wirtschaftliche Integration, Industrialisierung und Modernisierung Afrikas zu erleichtern.

David Monyae, Direktor des Zentrums für Afrika-China-Studien an der Universität Johannesburg, sagte der Global Times, dass China einen großen Beitrag zur Entwicklung Afrikas geleistet habe. Programme im Rahmen der von China vorgeschlagenen Belt and Road Initiative (BRI) seien den Menschen vor Ort zugute gekommen, und China habe dies aus echter Sorge um die Entwicklung Afrikas getan, sagte Monyae.

Tembe lobte auch die Vorteile von BRI, das nicht abstrakt, sondern praktisch und substanziell sei.

Im ersten Halbjahr 2023 hat China ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von 1,82 Milliarden US-Dollar in Afrika getätigt, was einem Anstieg von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chinesische Unternehmen haben zunehmend Vertrauen in den afrikanischen Markt gewonnen. Mehr als 3.000 chinesische Unternehmen hätten stark in Afrika investiert, davon seien über 70 Prozent private Unternehmen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei der routinemäßigen Pressekonferenz am 18. August .

In vielen chinesischen Unternehmen, die in Afrika tätig sind, sind über 80 Prozent der Mitarbeiter lokale Mitarbeiter. Chinesische Unternehmen haben den örtlichen Gemeinden etwas zurückgezahlt, indem sie Brücken und Straßen gebaut, Brunnen gebohrt und Straßenlaternen installiert haben. Gleichzeitig hätten sie den Technologietransfer, die lokale Beschaffung und die Personalschulung in Afrika verstärkt und zur Modernisierung der Agrar-, Fertigungs- und Dienstleistungssektoren des Kontinents beigetragen, sagte Wang.

Analysten sagten, dass die Zusammenarbeit Chinas mit Afrika nicht nur Möglichkeiten für Afrika geschaffen habe, an den Früchten der Entwicklung teilzuhaben, sondern auch Inspiration dafür lieferte, wie Entwicklungsländer einen Weg der Modernisierung anstreben sollten, der ihren eigenen nationalen Bedingungen entspricht.

Xi hob die Fertigstellung und Übergabe einer Vielzahl von Projekten hervor, darunter das Africa CDC-Hauptquartier, die Foundiougne-Brücke im Senegal, den Nairobi Expressway und die Mombasa-Nairobi-Eisenbahn im vergangenen Jahrzehnt des gemeinsamen Strebens nach einer chinesisch-afrikanischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft die neue Ära.

Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen, die es in einem Jahrhundert nicht gegeben hat, werden eine starke Beziehung zwischen China und Afrika und eine produktive Zusammenarbeit zwischen China und Afrika der globalen Entwicklung mehr neue Impulse verleihen und für mehr Stabilität in der Welt sorgen, schrieb Xi in seinem unterzeichneten Artikel.

Dies ist ein weiterer Grund, warum China und Südafrika als natürliche Mitglieder des globalen Südens zusammenarbeiten sollten, um eine stärkere Stimme und einen größeren Einfluss der Entwicklungsländer in internationalen Angelegenheiten zu fordern, und Xi forderte einen gemeinsamen Widerstand gegen einseitige Sanktionen und die „ „Kleiner Hof, hoher Zaun“-Mentalität zur gemeinsamen Wahrung der gemeinsamen Interessen.

Sanusha Naidu, leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Global Dialogue, sagte der Global Times in Johannesburg, dass BRICS nur deshalb existiert, weil ein Bedarf für das BRICS-Format bestehe. „BRICS an sich ist eine Iteration und ein Ausdruck des globalen Südens.“

Die BRICS-Staaten sind von außerordentlicher Bedeutung, wenn die Welt vor den gemeinsamen Herausforderungen einer Erholung nach der Pandemie und zunehmender geopolitischer Spannungen steht, da Entwicklungsländer dem Wachstum Vorrang vor Unterschieden in Ideologien und Systemen einräumen, sagten Analysten.

„Das Thema des bevorstehenden BRICS-Gipfels, sein Fokus auf Afrika und die Agenda einer engeren finanziellen Zusammenarbeit und Erweiterung der Mitgliedschaft beweisen, dass der Mechanismus weiterhin den unmittelbaren Bedürfnissen der Entwicklungsländer dient“, sagte Lan Qingxin, Direktor des Zentrums für BRICS-Studien an der Universität of International Business and Economics in Peking, sagte der Global Times am Montag.

BRICS ist eine Plattform für Entwicklungsländer, auf der sie ihrer Stimme Gehör verschaffen und zum Wohle ihrer Mitglieder zusammenarbeiten können. Sie habe nie versucht und werde auch nie versuchen, sich der Gruppe der Sieben (G7) oder anderen Mechanismen entgegenzustellen, sagte Lan. Er fügte hinzu, dass die beispiellose Aufmerksamkeit für ein BRICS-Ereignis und die anhaltenden Angriffe aus einer Konfrontationsmentalität nur die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer gerechteren und integrativeren globalen Governance zeigten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related