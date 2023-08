„BRICS ist jetzt der interessanteste Club der Welt“ – erklärt der hochrangige Diplomat, und Gesandter Tansanias für Südafrika. Der „riesige Wirtschaftsblock“ könne afrikanischen Nationen alternative Handelspartner bieten (RT)

Quelle: RT



Afrikanische Nationen können durch die Zusammenarbeit mit der BRICS-Gruppe der Schwellenländer neue Handelsallianzen gründen, sagte Tansanias Hochkommissar für Südafrika am Sonntag in einem exklusiven Interview mit RT.

Generalmajor Gaudence Salim Milanzi sagte, BRICS sei „der heißeste Club der Welt“ und obwohl Tansania noch keinen Beitrittsantrag gestellt habe, sehe es Chancen in der Zusammenarbeit mit dem Block. Eine tansanische Delegation wird vom 22. bis 24. August am BRICS-Gipfel in Johannesburg teilnehmen.

Milanzi erklärte: „BRICS bietet eine Alternative zu vielen anderen Systemen, die wir derzeit haben.“ Afrikanische Nationen haben traditionell mit westlichen Ländern Handel getrieben, aber „ wir suchen immer nach anderen Handelspartnern“, und das ist es, was die BRICS „als riesiger Wirtschaftsblock“ auch bieten können .

Nach Angaben des Hochkommissars sind die wirtschaftlichen Ziele der BRICS-Staaten – derzeit bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – „auf das abgestimmt, was Tansania anstrebt“ und „es gibt eine gemeinsame Basis“.

Milanzi bemerkte „eine willkommene Veränderung“ in der Art und Weise, wie westliche und östliche Länder ihren Fokus in den letzten Jahren auf Afrika verlagert und Investitionen in den Kontinent gesteckt haben. „Viele Länder erkennen das Potenzial Afrikas als Wirtschaftspartner “, fügte er hinzu.

Gaudence Salim Milanzi verwies auch auf die langjährige Ausbeutung Afrikas und sagte, dass der Kontinent mit seinen enormen Ressourcen „nicht so arm sein sollte, wie er jetzt ist“ und dass er „die Entwicklung tatsächlich in Afrika selbst stattfinden“ müsse.

