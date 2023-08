Banda Bassotti. The Sound of Red | RT Documentary

2019: In den guten alten Zeiten:

Unterstützer

Arbeitskreis Lateinamerika/Die Linke

Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg ANNAB

Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft

Aufstehen Basisgruppe, Berlin Mitte, Rochstr.

Aufstehen Basisgruppe Pankow-Kiezkantine

Berliner Arbeitskreis Uran-Munition

Bloque Latinoamericano Berlin

Cuba Si

Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

Coop Antikriegs-Café Berlin

Coordinador Alemania PCChile

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg

DKP Berlin

FG BRD-Kuba Regionalgruppe Berlin

Freidenker e.V.

Freidenker Berlin

Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V. (FBK)

Dr. Rainer Hammerschmidt, Vorstand, Aktion Freiheit Statt Angst

Karen e.V.

Motocicleta Sputnik Berlin

Mütter gegen den Krieg Berlin – Brandenburg

NachDenkSeiten Berlin

Netzwerk Cuba

Red de Solidaridad Patria Grande Berlin, Alemania

Red Venezuela Berlin

Solidaridad Antirepresiva

Laura von Wimmersperg, Moderatorin der Berliner Friedenskoordination

World Beyond War, Berlin

