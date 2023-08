Der Countdown bis zum »D-Day« tickt. Die Verteidigungschefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ­(ECOWAS) haben auf ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag in Ghanas Hauptstadt Accra eine Intervention angekündigt, sollten die Militärs in Niamey den Umsturz von Ende Juli nicht rückgängig machen. Doch ein Einmarsch erscheint gegenwärtig wenig realistisch.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/457270.putsch-im-niger-ambitionierte-gener%C3%A4le.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related