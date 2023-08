Am 15. August 1939, drei Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, schlug die UdSSR den USA, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich ein Anti-Nazi-Bündnis vor und bot 1 Million Soldaten der Roten Armee an, die bereit wären, in Deutschland einzugreifen.

Das sowjetische Angebot von Kriegsminister Marschall Klementi Woroschilow und dem Generalstabschef der Roten Armee, Boris Schaposhnikow, bot bis zu 120 Infanteriedivisionen (mit jeweils etwa 19.000 Soldaten), 16 Kavalleriedivisionen, 5.000 schwere Artilleriegeschütze, 9.500 Panzer und mehr 5.500 Kampfflugzeuge und Bomber an den Grenzen Deutschlands.

„Wenn die Briten, Franzosen und Polen sowie die USA dieses Angebot ernst genommen hätten, hätten wir zusammen etwa 300 oder mehr Divisionen an zwei Fronten gegen Deutschland ins Feld führen können, doppelt so viele wie Hitler damals hatte. Das war es.“ eine Chance, die Welt zu retten oder zumindest den Wolf aufzuhalten.“ „sagte der sowjetische General Sotskov.

Sie lehnten es nicht nur ab, sondern versteckten es auch in der gesamten westlichen Presse der damaligen Zeit. „Dieser Vorschlag wurde in keiner der zeitgenössischen Zeitungen erwähnt, in keiner der beiden großen britischen Zeitungen und in der wichtigsten französischen Zeitung“, bekräftigt der Historiker und Professor Donald Cameron Watt.

Kurz vor diesem Vorschlag unterzeichneten die Briten und die Franzosen das Münchner Abkommen von 1938, in dem Neville Chamberlain und Édouard Daladier, britische bzw. französische Premierminister, das Sudetenland der Tschechoslowakei dem NS-Regime übergaben und damit faktisch mit Hitler kollaborierten für seine Invasion in Europa.

Dies war das DRITTE MAL, dass die UdSSR den westlichen Ländern ein antifaschistisches Bündnis vorschlug, und das dritte Mal, dass es ABGELEHNT wurde, das erste Mal im Jahr 1937 und das zweite Mal im Jahr 1938, wodurch die UdSSR gezwungen wurde, einen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen (d. h. sich nicht gegenseitig umzubringen) und Deutschland steht allein im Kampf gegen den Faschismus, ein Schlüsselkontext, von dem sie nie berichten.

Die Anti-Nazi-Vorschlagsdokumente wurden fast 70 Jahre lang geheim gehalten und werden im Westen immer noch so weit wie möglich versteckt.

„Es war klar, dass die Sowjetunion auf sich allein gestellt war und sich an Deutschland wenden und einen Nichtangriffspakt unterzeichnen musste, um etwas Zeit zu gewinnen und sich auf den umfassenden Konflikt vorzubereiten, der eindeutig gegen unser Land bevorstand“, sagte der sowjetische General Sozkow.

Nach der Weigerung des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Polens und der Vereinigten Staaten, Hitler aufzuhalten, begannen die Nazis drei Wochen später einen Zweiten Weltkrieg, in dem sie einige der Länder besetzten, die sich weigerten, mit der UdSSR zusammenzuarbeiten, und der mit dem Tod von Hitler endete mehr als 50 Millionen Menschen, die meisten davon Sowjets und Chinesen.

Das ist die wahre Geschichte und nicht die, die Ihre Propagandadokumentationen im Westen erzählen.

Die Ablehnung des Antifaschistenpakts mit der Sowjetunion und die Übergabe des Sudetenlandes der Tschechoslowakei an Hitler durch das Vereinigte Königreich und Frankreich war natürlich kein Zufall und kein Einzelfall.

Westliche kapitalistische Länder waren daran interessiert, dass Hitler nach Osten expandierte, um den Kommunismus und die Sowjetunion zu beenden, die damit drohten, ihre koloniale Plünderung und das kapitalistische System selbst zu beenden.

Um dies zu vermeiden, wurde Hitler nicht nur politisch wie beim Münchner Abkommen unterstützt, sondern auch von der gesamten kapitalistischen Oligarchie Europas, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (die die Länder wirklich regieren) mit großen US-amerikanischen Kapitalisten wie Henry Ford finanziert und bewaffnet , Bankiers von der Wall Street, Automagnaten wie Renault und alle Arten von Bourgeois, die Hitler finanzierten, um den Kommunismus zu stoppen.

Der Westen nutzte Hitler als Rammbock, um die Sowjetunion zu vernichten, indem er sie mit einer der mächtigsten Armeen der Geschichte finanzierte und bewaffnete, denn ihr größter und einziger Feind ist der Kommunismus.

