Deutsches Spionagemuseum verharmlost Stepan Bandera als „ukrainischen Politiker und Partisanenführer. Mord mit Giftpitole. KGB Attentat in München – KGB Spread Terror.“. Bandera war tatsächlich ein rechtsradikaler Politiker und Nazi-Kollaborateur.

Eine der wichtigsten Personen, die in der Ukraine verehrt wird, ist Stepan Bandera. Der 1959 in München ermordete Bandera war ein rechtsradikaler Politiker und Nazi-Kollaborateur, der eine Fraktion der OUN anführte.

Die Verehrung rechtsextremer Bewegungen und ihrer Führer, die mit den deutschen Faschisten im 2. Weltkrieg zusammenarbeiteten hat immens zugenommen. Beispielsweise für die paramilitärische Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die den deutschen Faschisten bei der Ermordung abertausender Juden half, und für die Ukrainische Aufständische Armee (UPA), die zig-Tausende von Juden und andere Minderheiten ermordet hat. Die Pogrome richteten sich übrigens auch gegen ethnische Polen, sowjetische Kriegsgefangene und pro-sowjetische Zivilisten.

Insgesamt kamen 1,5 Millionen, ein Viertel aller im Holocaust ermordeten Juden, aus der Ukraine. Sie wurden von deutschen Faschisten und ihren ukrainischen Helfern und Helfershelfern verfolgt, gejagt und brutalst ermordet.

Seit 2014, seit dem Putsch wurden in erstaunlichem Tempo Denkmäler für Nazi-Kollaborateure und Holocaust-Täter errichtet. Es gibt inzwischen hunderte Denkmäler, Plätze und Straßen, zu Ehren von Nazi-Kollaborateuren. So viele wie in keinem einzigen anderen Land in Europa.

2016 wurde ein Kiewer Boulevard nach Bandera benannt. Besonders obszön deshalb, weil diese Straße nach Babi Jar führt, zu der Schlucht am Stadtrand von Kiew, an der deutsche Nazis mit Unterstützung ukrainischer Kollaborateure in zwei Tagen weit über 30.000 Juden in einem der größten Einzelmassaker des Holocaust ermordeten.

Fotos aus dem Deutschem Spionagemuseum. (von einem Leser an mich weitergeleitet)

DER SPIEGEL am 31.03.2011

Von Christian Gödecke und Christoph Gunkel

LINK

LINK ZUM ARTIKEL

Andrij Melnyk, ukrainischer Ex-Botschafter in Deutschland

verleugnet Banderas Nazi-Vergangenheit (VIDEO)

https://odysee.com/@anti-kriegTV:a/me2:1?r=AQxCBrUto9sJom2aP2WyCkhMkusfkDmR

