Am 17. August 2023 sprach Danny Haiphong auf der letzten Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über die Gefahren, die westliche Waffen für die Ukraine für den internationalen Frieden und die Stabilität darstellen.

Danny Haiphong sagte:

„Heute bin ich hier als Journalist, der die letzten zehn Jahre meines Lebens damit verbracht hat, über die lange Geschichte der Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in dem Land in dem ich geboren wurde, den Vereinigten Staaten, zu schreiben und sich dagegen auszusprechen. Ich betrachte dies nicht als Hobby oder gar als Beruf, sondern eher als Pflicht gegenüber der gesamten Menschheit und denen, die eine bessere und friedlichere Zukunft sehen wollen. Ich bin hier als US-Bürger, der miterlebt hat, wie zig-Milliarden US-Steuergelder in die Finanzierung und Bewaffnung eines Stellvertreterkrieges gegen Russland fließen, während die Menschen in den USA, ganz normale Menschen, unter zunehmender Armut, Obdachlosigkeit, Selbstmord und wirtschaftlicher Unsicherheit leiden.“

