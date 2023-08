Der chinesische Präsident Xi wird am BRICS-Gipfel teilnehmen. Gemeinsamer Entwurf des Blocks – Von Liu Xin und Liu Caiyu (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296519.shtml

Der erste Offline-BRICS-Gipfel seit über drei Jahren wird nächste Woche in Johannesburg, Südafrika, stattfinden, und der chinesische Präsident Xi Jinping wird dem Land einen Staatsbesuch abstatten und sich mit anderen BRICS-Führern treffen, um Entwicklungsfragen zu diskutieren, die für Schwellen- und Entwicklungsländer von Belang sind und für die internationale Gemeinschaft.

Der mit Spannung erwartete Gipfel wird Schwellen- und Entwicklungsländern die Gelegenheit bieten, die Herausforderungen, denen sie bei der Förderung der Entwicklung in der Zeit nach der Pandemie gegenüberstehen, umfassend zu diskutieren und die Süd-Süd-Zusammenarbeit angesichts wachsender geopolitischer Risiken weiter zu stärken, sagten Analysten.

Xi wird auf Einladung des Präsidenten der Republik Südafrika, Cyril Ramaphosa, vom 21. bis 24. August am 15. BRICS-Gipfel in Johannesburg, Südafrika, teilnehmen und dem Land einen Staatsbesuch abstatten. Während seines Aufenthalts in Südafrika werde Xi gemeinsam mit Präsident Ramaphosa den China-Afrika-Führungsdialog leiten, gab die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Freitag bekannt.

Dieser Gipfel ist der erste Offline-BRICS-Gipfel seit über drei Jahren und markiert die Rückkehr des BRICS-Gipfels nach Afrika nach einer fünfjährigen Pause. Es werde darauf abzielen, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Staaten und Afrika sowie anderen Schwellen- und Entwicklungsländern zu stärken und eine starke Botschaft der Wahrung des Multilateralismus und der Konzentration auf die gemeinsame Entwicklung auszusenden, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, auf der Pressekonferenz am Freitag, als er über die Erwartungen des bevorstehenden Gipfels sprach.

Wang sagte, dass der Gipfel die solide Dynamik der Zusammenarbeit aus dem „China-Jahr“ 2022 der BRICS-Staaten weiterführen und eine bessere Zukunft für die BRICS-Staaten entwerfen werde, und fügte hinzu, dass alle Seiten einen intensiven Meinungsaustausch über wichtige globale Herausforderungen führen und die Koordinierung und Zusammenarbeit verbessern würden in internationalen Angelegenheiten Stabilität und positive Energie in die von Unsicherheiten geprägte Welt von heute zu bringen und Weisheit und Stärke zum Weltfrieden und zur Entwicklung beizutragen.

Der diesjährige BRICS-Vorsitzende Südafrika hat insgesamt 69 Länder und Regionen zum Gipfel eingeladen. Wie Medien berichteten, wird sich der russische Präsident Wladimir Putin per Videoschalte mit anderen BRICS-Führern treffen.

„In der Zeit nach der Pandemie und inmitten einer turbulenten internationalen Sicherheitslage wird der diesjährige BRICS-Gipfel den dringenden Entwicklungsbedarf der Entwicklungsländer und Schwellenländer sowie ihre Absicht, unabhängige Zusammenarbeit und Solidarität zu stärken, hervorheben“, erklärte Yang Baorong, Direktor der Abteilung of Economics am China-Africa Institute, gegenüber der Global Times.

Da die BRICS-Staaten etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und etwa ein Viertel des weltweiten BIP ausmachen, wird der Gipfel der Welt auch die Haltung und Herangehensweise der Mehrheit der Entwicklungs- und Schwellenländer zu einigen globalen Problemen und deren Auswirkungen vor Augen führen fordert eine Reform der globalen Governance, die auch einer komplexen Welt Stabilität und positive Energie verleihen werde, sagte Yang.

Mechanismen der Zusammenarbeit:

Themen zur BRICS-Erweiterung stehen ganz oben auf der Tagesordnung des bevorstehenden Gipfels, da die BRICS-Staaten den politischen Konsens umsetzen, den sie beim letztjährigen Gipfel erreicht haben, um eine aktive Antwort auf die Sorgen und Bedürfnisse weiterer Schwellen- und Entwicklungsländer zu geben. Dies erklärte Zhu Tianxiang, Direktor des Instituts für Außenbeziehungen des BRICS-Forschungsinstituts der Sichuan International Studies University, gegenüber der Global Times.

Der Fokus werde stärker auf die Erörterung von Details zu Standards und Verfahren zur Aufnahme neuer Mitglieder gelegt, sagten Analysten und wiesen darauf hin, dass Länder, die wachsendes Interesse an einem Beitritt zu den BRICS bekundet haben, schon immer eine wichtige Rolle in regionalen und internationalen Angelegenheiten gespielt haben und dies der Grund dafür ist, dass die BRICS-Erweiterung in den letzten Jahren mehr Menschen anzieht und zugleich auch mehr Aufmerksamkeit erzeugt.

Laut Medienberichten hätten rund 40 Länder und Regionen Interesse an einem Beitritt zum Block gezeigt, darunter Saudi-Arabien, Argentinien und Ägypten.

Der diesjährige Gipfel werde auch verschiedene Themen gemeinsamer Anliegen der BRICS- und Entwicklungsländer umfassen, darunter die Förderung der politischen Sicherheit, die Förderung der Verwendung lokaler Währungen und die Zusammenarbeit in der digitalen Wirtschaft, sagte Zhu.

Wie die finanzielle Zusammenarbeit, insbesondere im Kontext des globalen multilateralen Finanzsystems, gestärkt werden kann, ist seit Beginn der BRICS-Zusammenarbeit ein Thema von großer Bedeutung, da die Aufwertung dieser Zusammenarbeit selbst nach der globalen Finanzkrise 2008 erfolgte. Und seit etwa einem Jahrzehnt haben die BRICS-Länder der Förderung der Zusammenarbeit im globalen multilateralen Finanzbereich konsequent Priorität eingeräumt – deshalb werden die BRICS-Länder der Verwendung lokaler Währungen mehr Aufmerksamkeit schenken, sagten Analysten.

Die Entdollarisierung sei nicht die Mission der BRICS-Staaten, sagten einige Beobachter als Reaktion auf die Betonung einiger westlicher Medien zu solchen Themen und stellten fest, dass es tatsächlich eine echte Aufgabe sei, das globale Finanzsystem integrativer und gerechter zu machen und die Veränderungen des globalen Governance-Systems besser darzustellen was BRICS-Staaten, andere Schwellen- und Entwicklungsländer verfolgen.

Gemeinsamer Entwicklungsbedarf

Der am meisten hervorgehobene Aspekt des diesjährigen Gipfels sei Südafrikas Rolle als Vorsitzender und seine einzigartige Identität als Vertreter afrikanischer Länder, sagten Analysten und wiesen darauf hin, dass Südafrika eine Reihe wichtiger Richtungen für die Ausrichtung des Gipfels festgelegt habe, darunter: über die Partnerschaft zwischen BRICS und afrikanischen Ländern, die Förderung von schnellem Wachstum, nachhaltiger Entwicklung und integrativem Multilateralismus.

Berichten zufolge hat Südafrika die Staatsoberhäupter aller afrikanischen Länder zu dem Gipfel eingeladen, um zu diskutieren, wie BRICS-Länder mit Afrika zusammenarbeiten können, um dem Kontinent zu Wirtschaftswachstum zu verhelfen.

Sowohl Südafrika als auch andere afrikanische Länder haben hohe Erwartungen an den BRICS-Mechanismus, da sie sich beispiellosen Entwicklungsherausforderungen gegenübersahen und erkannten, wie unterstützend und komplementär die Süd-Süd-Zusammenarbeit ist, sagte Yang.

Die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – hätten jeweils unterschiedliche Industrie- und Entwicklungsvorteile, die die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas ankurbeln und zur Erholung des Kontinents nach der Pandemie beitragen könnten, sagte der Experte.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Besuch von Präsident Xi in Südafrika – sein erster Besuch auf dem afrikanischen Kontinent seit dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Jahr 2022 – auch die Zusammenarbeit zwischen China und Südafrika und zwischen China und Afrika vertiefen wird, sagten Analysten .

Im Jahr 2013 besuchte Präsident Xi auf seiner ersten Auslandsreise als chinesischer Präsident Tansania, Südafrika und die Republik Kongo.

Es wird erwartet, dass China und afrikanische Länder während des Gipfels ihre Zusammenarbeit im Bereich Industrie- und Handelskooperation ausweiten. Darüber hinaus biete der BRICS-Gipfel auch eine Plattform für den hochrangigen Austausch von Staatsoberhäuptern und hochrangigen Beamten aus China und afrikanischen Ländern darüber, welche Themen in der künftigen Zusammenarbeit zwischen China und Afrika angesprochen oder priorisiert werden sollten, sagte Yang.

Die Probleme, mit denen viele afrikanische Länder konfrontiert waren, sind auch Probleme, die viele andere Entwicklungsländer und Schwellenländer teilen. Während viele westliche Länder im wirtschaftlichen Niedergang und tief verwurzelten inländischen Problemen stecken, wenden sich immer mehr Entwicklungsländer dem BRICS-Mechanismus und der Süd-Süd-Kooperation zu, um nach besseren Lösungen zu suchen, sagte Yang.

Der Zweck der Stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit bestehe jedoch nicht darin, die Nord-Süd-Zusammenarbeit auszuschließen, sondern vielmehr darin, die Rechte zu wahren, die die BRICS-Länder, einschließlich der Entwicklungsländer, innerhalb des globalen Governance-Systems rechtmäßig haben sollten, sagte Zhu.

Die BRICS-Länder hätten nie das Ziel, sich gegen die entwickelten Länder zu positionieren, und in der Regel seien es westliche Experten und Medien, die die BRICS-Länder gegen westliche Länder und die G7 ausspielten, sagte Zhu.

Die „Macht der BRICS“, die die Mitgliedsstaaten auf dem diesjährigen Gipfel hervorheben wollen, ist Solidarität, keine Konfrontation, und was sie zu fördern hoffen, ist Zusammenarbeit, nicht Zusammenstöße, sagten Analysten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related