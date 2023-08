Niger: ECOWAS beendet Planungen für Intervention gegen Putschisten. Konflikt in Westafrika. Sahel vor dem Sturm – Von Jörg Tiedjen (junge Welt)

Der Kriegsrat hat getagt. Am Donnerstag waren die Militärchefs der ECOWAS in Ghanas Hauptstadt Accra zusammengekommen, um ihre Pläne für eine Intervention in Niger zum Abschluss zu bringen. Die Botschaft war auch am Ende der Konferenz am Freitag nachmittag dieselbe wie am Anfang: Der Einmarsch wird stattfinden, wenn Diplomatie zu keinem Erfolg führt. Die Zielvorgabe aber steht fest und lässt keine Kompromisse zu: eine bedingungslose Rückkehr zum Status quo vor dem Umsturz Ende Juli. Als Antwort hat Niger am Donnerstag seine Armee an die Grenzen zu Nigeria und Benin entsandt, wie die Infoseite Mali Actu unter Berufung auf Augenzeugen mitteilte.

Der Sahelstaat Niger steht allerdings nicht allein.

Hier weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/457187.konflikt-in-westafrika-sahel-vor-dem-sturm.html

