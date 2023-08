Ecuador, Land am Boden: Linke bei kommenden Wahlen mit guten Chancen. Rechte Regierungszeit hatte verheerende Auswirkungen – Von Volker Hermsdorf (junge Welt)

Am Sonntag könnten die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Ecuador das Ende einer sechsjährigen Phase einleiten, in der das einst friedliche Land unter zwei rechten Regierungen in einem Sumpf aus Verarmung, Korruption und Gewalt versunken ist. Bis zuletzt war der Wahlkampf der möglichen Nachfolger des Bankiers Guillermo Lasso an der Spitze von Staat und Regierung von Morden an Politikern überschattet. Die Wahlen könnten das Kräfteverhältnis wieder nach links verschieben. Die vom ehemaligen Präsidenten Rafael Correa gegründete Bewegung Revolución Ciudadana (RC) hat mit der Juristin Luisa González gute Chancen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/457119.wahlen-in-ecuador-land-am-boden.html

