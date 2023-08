Seymour Hersh: Wie recht doch Harold Pinter hatte. Lektionen in westlicher Selbstsabotage aus dem Ukraine-Krieg. – von Seymour Hersh

https://scheerpost.com/2023/08/13/seymour-hersh-harold-pinter-had-it-right

Der britische Dramatiker und Nobelpreisträger Harold Pinter war ein früher Kritiker der vom britischen

Premierminister Tony Blair unterstützten Entscheidung der Bush-Regierung, nach dem 11. September 2001 einen weltweiten Krieg gegen den islamistischen Terrorismus auszurufen. Im Herbst 2002 wurde Pinter eingeladen, seine Argumente gegen den Krieg vor dem britischen Unterhaus vorzutragen. Er begann seine Rede mit einem Stück geschönter britischer Geschichte über eine frühere Terrorwelle in Irland: „Es gibt eine alte Geschichte über Oliver Cromwell. Nachdem er die Stadt Drogheda eingenommen hatte, sollten die Bürger auf den Hauptplatz kommen. Cromwell verkündete seinen Leutnants: ‚Gut! Tötet alle Frauen und vergewaltigt alle Männer.‘ Einer seiner Adjutanten sagte: „Entschuldigen Sie, General. Ist es nicht genau andersherum? Eine Stimme aus der Menge rief: ‚Mr. Cromwell weiß, was er tut!'“

Die Stimme aus der Menge in Pinters Erzählung war die von Blair, aber heute könnte es der deutsche

Bundeskanzler Olaf Scholz sein, der sich darüber ausschweigt, wann und was er von Präsident Bidens

Entscheidung wusste, die deutsche Wirtschaft durch die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines im vergangenen September zu ruinieren. Es gab zwei Pipelines, die beide teilweise von russischen Oligarchen finanziert wurden, die mit Präsident Wladimir Putin eng verbunden sind. Nord Stream 1 wurde 2011 in Betrieb genommen, und innerhalb von zehn Jahren lieferte Russland Deutschland mehr als die Hälfte seines gesamten Energiebedarfs, wobei der Großteil des preiswerten Gases für die Industrie bestimmt war. Nord Stream 2 wurde bis zum Sommer 2021 fertiggestellt, aber nie in Betrieb genommen. Im Februar 2022, zu Beginn des Krieges, stoppte Scholz das Zertifizierungsverfahren für die Pipeline.

Nord Stream 2 wurde mit Gas beladen, das nach Deutschland geliefert werden sollte, aber die riesige

Ladung wurde bei der Ankunft von Scholz blockiert, offensichtlich auf Wunsch der Regierung Biden.

Am 26. September letzten Jahres wurden die beiden Pipelines durch Unterwasserbomben zerstört. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, wer für die Sabotage verantwortlich war, und es gab die üblichen westlichen Anschuldigungen gegen Russland und russische Dementis. Im Februar veröffentlichte ich einen detaillierten Bericht über die Rolle des Weißen Hauses bei diesem Anschlag, einschließlich der Behauptung, dass ein Hauptziel Bidens darin bestand, Scholz daran zu hindern, seine Entscheidung, die russischen Gaslieferungen nach Deutschland zu stoppen, rückgängig zu machen. Meine Darstellung wurde vom Weißen Haus dementiert, und bis heute hat keine Regierung die Verantwortung übernommen.



Deutschland hat den unerwartet warmen Winter des letzten Jahres gut überstanden, da die Regierung großzügige Energiesubventionen für Haushalte und Unternehmen bereitstellte. Doch seither ist der Mangel an russischem Gas der Hauptfaktor für die steigenden Energiekosten, die zu einer Verlangsamung der deutschen Wirtschaft, der viertgrößten der Welt, geführt haben. Die wirtschaftliche Krise führte zu einem Anstieg der politischen Opposition gegen die von Scholz geführte politische Koalition. Ein weiteres Thema, das die Deutschen spaltet, ist der stetige Anstieg der Einwanderungsanträge aus dem Nahen Osten und Afrika sowie die mehr als eine Million Ukrainer, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Umfragen in Deutschland zeigen immer wieder eine enorme Unzufriedenheit mit der Wirtschaftskrise, in der sich Deutschland befindet. Eine von Bloomberg im letzten Monat analysierte Umfrage ergab, dass nur 39 Prozent der deutschen Wähler glauben, dass das Land im nächsten Jahrzehnt eine führende Industrienation sein wird. In der Depesche wurden insbesondere die internen politischen Streitigkeiten über die Heizungsunterstützung für Privathaushalte und Unternehmen genannt, nicht aber die Hauptursache der Krise – Bidens Entscheidung, die Nord Stream-Pipelines zu zerstören.



Eine Durchsicht der letzten Berichte über die deutsche Wirtschaftskrise in deutschen, amerikanischen und

internationalen Wirtschaftspublikationen – viele davon ausgezeichnet – ergab keine einzige Erwähnung der Zerstörung der Pipeline als Hauptgrund für den nationalen Pessimismus. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, was Pinter zu dieser Selbstzensur gesagt hätte.



Im Juli berichtete Politico, dass Robert Habeck, der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister, ein Mitglied der Grünen Partei, davor warnte, dass das Land mit einer schrumpfenden Wirtschaft und einem Übergang zu grüner Energie konfrontiert sein werde, die die Bevölkerung „belasten“ werde. Im Mai gab die deutsche Regierung bekannt, dass das Land in eine Rezession geraten sei. Laut Politico haben einige Unternehmen begonnen, das Land zu verlassen, was Ängste vor einer Deindustrialisierung auslöst.

Habeck erklärte den wirtschaftlichen Abschwung mit den hohen Energiepreisen, die Deutschland stärker als andere Länder zu spüren bekam, „weil es von billigem russischen Gas abhängig war“. In dem Artikel wurde nicht erklärt, warum kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließt.



Die Weigerung des Weißen Hauses oder eines der skandinavischen Länder – Norwegen, Schweden und

Dänemark -, die die verdeckte US-Sabotage der Pipelines unterstützten, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, erwies sich als wichtiger Vorteil für Scholz, der sich im Februar 2022 mit Biden im Weißen Haus traf, als dieser direkt mit der Zerstörung von Nord Stream 2 drohte. Auf die Frage, wie er auf einen Einmarsch Russlands reagieren würde, sagte Biden: „Wenn Russland einmarschiert … wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“



Scholz äußerte sich nicht in der Öffentlichkeit und kehrte im vergangenen Winter zu einem zweitägigen Privatbesuch ins Weiße Haus zurück – in seinem Flugzeug befanden sich keine deutschen Medienvertreter -, zu dem auch ein langes Einzelgespräch mit Biden gehörte. Es gab weder ein Staatsdinner noch eine Pressekonferenz, abgesehen von einem kurzen Austausch von Plattitüden mit dem Präsidenten vor den Pressevertretern im Weißen Haus, die keine Fragen stellen durften. Man kann nicht umhin, erneut die Frage zu stellen, ob Biden den Bundeskanzler im Februar letzten Jahres über die bevorstehende Operation informiert und ihn auch im September letzten Jahres vor der Zerstörung der Pipeline gewarnt hat. Das anhaltende Schweigen von Scholz zu einem Gewaltakt gegen sein Land kann nur als rätselhaft bezeichnet werden, zumal sich die Energiekrise in den letzten Monaten so verschärfte, dass die deutsche Bevölkerung darunter zu leiden hatte. Das Ende der Pipelines beseitigte auch ein potenziell katastrophales politisches Dilemma für den Kanzler: Wären die Pipelines noch intakt, aber auf seinen Befehl hin abgeschaltet worden, wäre der Druck auf ihn groß gewesen, die Ventile zu öffnen und das Gas fließen zu lassen, und zwar von denjenigen, die glaubten, dass es wichtiger sei, das deutsche Volk in Wärme und Wohlstand zu halten, als das Weiße Haus, die NATO und Wolodymyr Zelenskij, den ukrainischen Präsidenten, in einem Krieg zu unterstützen, der nicht hätte geführt werden müssen.



Möglicherweise hat ihn das Weiße Haus, indem es ihn auf dem Laufenden hielt, vor einem karrierebeendenden Dilemma bewahrt: entweder die NATO und Amerika im Krieg zu unterstützen oder sein Volk und die deutsche Industrie zu schützen.



Im Oktober letzten Jahres wies Lisa Hänel in ihrer Reportage für die Deutsche Welle auf eine unmittelbare soziale Auswirkung des fehlenden russischen Gases für die deutsche Mittelschicht hin: Regionale deutsche Sozialarbeiter berichteten ihr, dass „immer mehr Menschen sich Sorgen machen, dass sie die steigenden Preise und Energiekosten nicht mehr bewältigen können“. Zu den Auswirkungen des Mangels an billigem russischem Gas auf die unteren und mittleren Einkommensschichten, zu denen auch 18 Millionen Menschen in Deutschland gehören, die darum kämpfen, warm und gut ernährt zu bleiben, schrieb sie, dass sie „von der Inflation und der Energiekrise hart getroffen werden könnten“.



Adam Button, ein kanadischer Wirtschaftsanalyst, der für ForexLive.com schreibt, veröffentlichte letzten Monat einen Aufsatz mit dem Titel „Die Säulen der deutschen Wirtschaft bröckeln. Drei Gründe zur Sorge“. Seine drei Gründe: Die Industrieproduktion geht zurück, die Defizite nehmen zu, und die Energiekosten steigen. Die Automobilproduktion und der Export „sind das Herzstück der deutschen Wirtschaft“, schreibt Button. „Ihre Maschinen“, schreibt er, „haben Europa angetrieben und waren ein würdiger Konkurrent für die USA und Japan. Aber es gibt einen neuen Rivalen: China. Der aufblühende Automobilsektor in China ist für alle da, aber Deutschlands exportabhängiges Modell könnte durch Chinas Elektroautos am meisten gefährdet sein. Im besten Fall handelt es sich um eine gewaltige Welle der Konkurrenz, die die Gewinnspannen drückt und Deutschland schwächt. Im schlimmsten Fall wird sie die deutsche Hochlohnindustrie aushöhlen.“



Die Versorgung mit billiger Energie, die Nord Stream I produziert, kommt in Buttons Analyse ins Spiel:

Deutschlands Wirtschaftsmodell ist der Export von Industriegütern, mit China als Zielmarkt. Die Konkurrenz aus China ist bereits ein großes Hindernis, aber sie wird durch die steigenden Energiekosten noch verstärkt.



Deutschland hat den Winter 2023 besser überstanden als ich erwartet hatte, aber das lag an den hohen

Subventionen und dem guten Wetter. Das ist kein Rezept für die Zukunft, und abgesehen von dem Gerede über Wasserstoff sehe ich keine Möglichkeit für Deutschland, von teurem importiertem LNG [Flüssigerdgas] wegzukommen.

Letzte Woche sprach der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck eine harte Wahrheit aus. Er sagte,

Deutschland stehe vor fünf schwierigen Jahren der Deindustrialisierung aufgrund hoher Energiepreise. Er forderte mehr Subventionen für Energie als Überbrückung bis etwa 2030, wenn seiner Einschätzung nach die grüne Energie die Oberhand gewinnen wird.

Das Problem dabei ist die Haushaltslage. Die Länder der Eurozone sind zu Defiziten von weniger als 3 %

verpflichtet. In Deutschland liegt es derzeit bei 4,25 %, gegenüber 2,6 % vor einem Jahr. Schätzungen des

Finanzministeriums gehen davon aus, dass das Defizit bis 2026 auf 0,75 % sinken wird, aber das setzt voraus, dass alle Energiesubventionen abgeschafft werden. Und genau da liegt der Knackpunkt: Entweder sie kürzen die Subventionen und verlieren die Industrie oder sie subventionieren und brechen die Defizitregeln.



Jahrelang war Deutschland der Polizist des Defizitsystems, und die Länder der Peripherie könnten sich wünschen, dass Deutschland etwas von seiner eigenen Medizin zurückbekommt, und die deutsche Öffentlichkeit ist auch für ihre Sparsamkeit bekannt. Das Problem ist, dass die deutsche Industrie selbst bei Beibehaltung der hohen Subventionen unter starkem Druck steht. Wenn überhaupt, müssen die Subventionen erhöht werden… . . Es gibt ein Zeitfenster für hohe Subventionen, aber die Regierung muss entscheiden, ob diese fiskalische Munition für die Subventionierung der Industrie, den grünen Übergang oder eine Kombination aus beidem ausgegeben werden soll. Im Idealfall würden die Wasserhähne voll aufgedreht, aber ich fürchte, dass die alten Instinkte in Bezug auf Ausgaben die Oberhand gewinnen und die deutsche Wirtschaft dem Untergang geweiht sein wird.



Der Verlust des preiswerten russischen Gases hat auch Auswirkungen auf den deutschen multinationalen

Chemieproduzenten BASF, der in seinem Heimatland mehr als 50.000 Menschen beschäftigt. Seit dem Abriss der Pipelines hat das Unternehmen eine Reihe von Kürzungen angekündigt. Tausende von Arbeitnehmern wurden entlassen, und das Unternehmen hat eine seiner wichtigsten Anlagen geschlossen. In einem Bericht der Branchennachrichten über die Kürzungen heißt es, dass der Krieg in der Ukraine „die Erdgaslieferungen in Europa stark reduziert und die Energierechnung der BASF auf dem Kontinent im Jahr 2022 um 2,9 Milliarden Dollar erhöht hat“.



In Buttons Artikel wurde, wie in allen für diesen Bericht durchgesehenen Artikeln, die Hauptursache für die

verringerten Erdgaslieferungen nicht erwähnt. Auch wird nicht erwähnt, dass die Zerstörung der Pipelines die BASF dazu gezwungen hat, ihre Pläne für eine 11-Milliarden-Dollar-Investition in einen hochmodernen Komplex zu ändern, den sie als Goldstandard für nachhaltige Produktion anpreist. Das Projekt wird nun in China realisiert. „Wir machen uns zunehmend Sorgen um unseren Heimatmarkt“, erklärte Vorstandschef Martin Brudermüller im vergangenen April vor den Aktionären. „Die Rentabilität ist nicht mehr annähernd da, wo sie sein sollte.“ Er fügte hinzu, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr in Deutschland fast 143 Millionen Dollar verloren hat, nachdem es jahrzehntelang konstante Gewinne erzielt hatte.



Der 2008 verstorbene Pinter hätte sich über die Ironie gefreut, dass die Regierung Biden in ihrem Versuch, ihre politischen und wirtschaftlichen Investitionen in die ukrainischen Kriegsanstrengungen gegen Russland zu schützen, China, einem weiteren Erzfeind des Weißen Hauses, unter Umständen eine helfende Hand gereicht hat.



Der Autor dankt Mohamed Elmaazi aus London für seine ausgezeichneten Recherchen.

© 2023 Seymour Hersh

