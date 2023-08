Jetzt wurde eine Unterschriftenkampagne gegen die US-Blockade ins Leben gerufen. Sie wird von zahlreichen Künstlern, Intellektuellen, politischen Führungspersönlichkeiten, Gewerkschaften, sozialen Organisationen und politischen Parteien getragen und fordert von US-Präsident Joe Biden, Kuba umgehend von der US-Liste der „staatlichen Sponsoren von Terrorismus“ zu streichen.

Hier unterzeichnen: https://www.letcubalive.info

