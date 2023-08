Immer mehr afrikanische Länder versuchen, Verbindungen zu den BRICS-Staaten zu knüpfen. – Südafrikas Außenministerin

Der Block besteht aus den größten Schwellenländern der Welt – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Aber das Staatenbündnis will expandieren und hat mehrere afrikanische Nationen zu seinem jüngsten Außenministertreffen in Kapstadt eingeladen.

Unter ihnen waren Vertreter aus den Komoren, der Demokratischen Republik Kongo, Gabun, Burundi und Guinea-Bissau. Und es ist auch die Rede von einem baldigen Beitritt Ägyptens und Algeriens. Was ist also der Reiz?

Viele Nationen benötigen Infrastruktur, um mit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten, und BRICS hat eine neue Entwicklungsbank gegründet, die genau dabei helfen kann. Im Gegensatz zu Krediten des IWF und der Weltbank scheinen keine unangenehmen Bedingungen (Sparmaßnahmen etc.) daran geknüpft zu sein. Sie vergibt außerdem Kredite in lokalen Währungen, um kreditnehmende Länder vor einem stärker werdenden US-Dollar (und einer möglichen Schuldenfalle) zu schützen.

Darüber hinaus gehört die NDB zu gleichen Teilen den BRICS-Mitgliedern und hat kein Vetorecht (klingt demokratisch).

Möchten Sie etwas mehr wissen? Hören Sie zu, wie die südafrikanische Außenministerin die Ziele und Ambitionen des Blocks erläutert.

Spoiler-Alarm: Die Wörter „fair“ und „nachhaltig“ werden verwendet.

Übrigens gibt es auch Spekulationen darüber, dass die BRICS-Staaten eine eigene goldgebundene Währung einführen wird – aber das ist für einen anderen Tag!

