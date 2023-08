Das Cover eines Einführungsaufsatzes eines „Organisationsvorarbeiters“ über Biletskys Führung in

„Das Wort des weißen Führers“

Westliche Medien haben Beweise für den Einfluss von Neonazis in der Ukraine unter Berufung auf die jüdische Abstammung von Präsident Selenskyj zurückgewiesen. Doch neues, von Zelensky veröffentlichtes Filmmaterial zeigt, wie der Anführer offen mit einem faschistischen Ideologen zusammenarbeitet, der einst versprach, „die weißen Rassen der Welt in einem letzten Kreuzzug anzuführen … gegen die von Semiten geführten Untermenschen“.

Der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj hat auf seinem Telegram-Kanal ein Video hochgeladen, das zeigt, wie er mit einem der berüchtigtsten Neonazis in der modernen ukrainischen Geschichte Hof hält: dem Gründer des Asowschen Bataillons Andriy Biletsky.

Am 14. August, etwas mehr als eine Stunde nachdem Außenminister Anthony Blinken weitere 200 Millionen US-Dollar an Militärhilfe für Kiew angekündigt hatte, veröffentlichte der ukrainische Präsident Wlodomyr Selenskyj das Video, das ein, wie er es nannte, „offenes Gespräch“ mit der 3. Separaten Angriffsbrigade der Ukraine zeigt.

„Ich bin jedem dankbar, der unser Land und Volk verteidigt, der unseren Sieg näher bringt“, schrieb Selenskyj nach seiner Begegnung mit der Einheit am Stadtrand von Bachmut.

Während gelegentliche westliche Beobachter es vielleicht nicht bemerkt haben, handelt es sich bei der Brigade, von der Selenskyj sprach, tatsächlich um die neueste Version des neonazistischen Asow-Bataillons der Ukraine.

„Die 3. separate Angriffsbrigade, ausgezeichnete Kämpfer“, schrieb Zelensky Tage nach der Konsultation in einem Twitter-Beitrag, der auch auf ein separates Treffen mit dem Aidar-Bataillon anspielte, einer weiteren neofaschistischen Gruppe, der von Amnesty International Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden . „Sie haben den Vormarsch des Feindes in Richtung Kostjantyniwka gestoppt und die Besatzer bis auf 8 Kilometer zurückgedrängt.“

Doch die Herkunft der Gruppe ist kein Geheimnis. In einem im Januar veröffentlichten YouTube-Video beschrieb die Einheit ihre jüngste Umbenennung: „Heute geben wir offiziell bekannt, dass die SSO AZOV zu einer Brigade erweitert wird. Von nun an sind wir die 3. separate Angriffsbrigade der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine.“

Wie ihre Vorgängerin wird die Einheit von Andriy Biletsky angeführt, der das Asow-Bataillon gründete und lange als Aushängeschild der eng verbundenen politischen Bewegung des Nationalkorps diente.

Aber trotz Biletskys reichem Nazi-Stammbaum zeigt das von Zelensky veröffentlichte Video, wie er einen Moment der Gutmütigkeit mit einem weißen nationalistischen Militanten teilt, der die Juden als „unseren Feind“ oder als die „wahren Herren“ der Oligarchen und feigen Politiker bezeichnet hat.

„Wie könnte ich ein Nazi sein?“ fragte Selenskyj am Vorabend der russischen Intervention und verwies auf sein jüdisches Erbe. „Wie könnte ein Volk, das im Kampf gegen die Nazis acht Millionen Menschenleben verloren hat, den Nationalsozialismus unterstützen?“

Vielleicht muss die Frage an den ukrainischen Präsidenten noch einmal gestellt werden, nachdem er den größten Neonazi-Ideologen seines Landes gewürdigt hat.

Der jüdische Führer der Ukraine trifft „den weißen Führer“

Seit Beginn der russischen Militäroperationen in der Ukraine im Jahr 2022 war Biletsky bemüht, sich von seiner faschistischen Vergangenheit zu distanzieren. Er behauptet nun, dass sein berüchtigtes Versprechen, die Welt von „semitengeführten Untermenschen“ zu befreien, tatsächlich vom russischen Außenminister Sergej Lawrow erfunden worden sei.

Aber Biletskys berüchtigtste Hetze gegen Juden war kein isolierter Ausbruch. Tatsächlich ist seine Liste der von den Nazis inspirierten Tiraden umfangreich und seit Jahrzehnten öffentlich bekannt.

Biletskys College-Abschlussarbeit befasste sich mit der Verteidigung der Ukrainischen Aufständischen Armee, einer Gruppe paramilitärischer Nazi-Kollaborateure, die von Stepan Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten gegründet wurde und ethnische Säuberungen an mehr als 100.000 Juden und Polen durchführte. Nach seinem Universitätsabschluss schloss sich Biletsky schnell mehreren faschistischen Gruppierungen an, darunter der „Allukrainischen Stepan-Bandera-Organisation ‚Tryzub‘“ und der Sozialnationalen Partei – nicht zu verwechseln mit der Nationalsozialistischen Partei des Deutschlands der 1940er Jahre.

Biletsky verließ die Sozialnationale Partei im Jahr 2004 aus Protest, als die Gruppe begann, sich umzubenennen und sich von der offensichtlichen Neonazi-Symbolik zu lösen. Zwei Jahre später leitete er eine Organisation namens Patriots of Ukraine, die mit zahlreichen Mob-Angriffen in Verbindung gebracht wurde. Ein Mitglied der Patriot of Ukraine behauptete, die Gruppe stünde hinter der Besetzung und Brandstiftung des Hauptquartiers einer politischen Partei während des von den USA unterstützten „Maidan“-Putschs im Jahr 2014.

Nach Angaben der ukrainischen Menschenrechtsschutzgruppe Charkiw vertraten die Patrioten der Ukraine „fremdenfeindliche und neonazistische Ideen und waren an gewalttätigen Angriffen gegen Migranten, ausländische Studenten in Charkiw und diejenigen beteiligt, die sich ihren Ansichten widersetzten.“ Darüber hinaus „wurden Biletsky und einige andere Mitglieder der gewaltsamen Beschlagnahmung von Zeitungskiosken und ähnlichen kriminellen Aktivitäten verdächtigt.“

„Seit drei Jahren in Folge hat die Organisation für ihre Fackelzüge rund um die Studentencampusse in Charkiw, Kiew und Czernowitz Berühmtheit erlangt, die ausländische Studenten, die in der Ukraine studieren, in Angst und Schrecken versetzen“, stellte die Menschenrechtsgruppe 2008 fest .

Während einer Generalversammlung der Patrioten der Ukraine im Jahr 2009 schwärmte Biletsky: „Wie können wir unseren Feind beschreiben?“ Die Behörden und die Oligarchen. Haben sie etwas gemeinsam? Ja, eines haben sie gemeinsam: Sie sind Juden, oder hinter ihnen stehen ihre wahren Herren – Juden.“

Im Jahr 2011 wurde Biletsky verhaftet, weil er angeblich Mitgliedern der Patriot of Ukraine nach einem Streit befohlen hatte, einen Ultranationalisten im Büro der Gruppe zu töten, und verbrachte die folgenden Jahre in Untersuchungshaft. Dank eines Beschlusses des ukrainischen Parlaments nach dem vom Westen unterstützten Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch sollte er 2014 schließlich freigelassen werden. Doch während seiner dreijährigen Haft gelang es Biletsky, eine Reihe seiner faschistischen Machenschaften in einer Sammlung veröffentlichen zu lassen mit dem Titel „Das Wort des weißen Führers“.

Ein Aufsatz in der Sammlung aus dem Jahr 2007 wettert gegen Juden und schwarze Migranten und lässt dabei das N-Wort beiläufig weg. „Die Ukraine ist das Licht Europas! Unsere Nation hat immer noch genug Kraft, um diesem Zustrom von Ausländern standzuhalten, unser Land zu reinigen und das Feuer der Reinigung in ganz Europa zu entzünden!“ So endet der Aufsatz.

In einem anderen Aufsatz, in dem er die Ideologie des „Sozialnationalismus“ darlegte, lobte Biletsky den Nationalsozialismus als „großartige Idee“, kritisierte jedoch, dass die Nazis in ihren Familienfürsorgeprogrammen nicht ausreichend eugenisch vorgegangen seien. Er beklagte sich darüber, dass sie Eltern mit mehreren Kindern unterstützten, „ohne die biologische Qualität jeder einzelnen Familie zu berücksichtigen“.

„Das Ergebnis“, fuhr er fort, „war ein deutlicher Anstieg der Geburtenrate, [aber] ein deutlicher Rückgang des Anteils des nordischen Typs in der Bevölkerung.“ Weil „diese Sozialleistungen auf die Massen abzielen, ermutigen sie das schlechteste menschliche Material, überhaupt ein Kind zur Welt zu bringen“, beklagte der selbsternannte „Weiße Führer“.

Ein nachfolgendes Biletsky-Manifest mit dem Titel „Sprache und Rasse – Hauptthemen“ erweiterte das „sozialnationalistische“ Konzept: „Der ukrainische Sozialnationalismus betrachtet die ukrainische Nation als eine Blutrassengemeinschaft … Rasse ist alles für den Aufbau einer Nation – Rasse ist die Grundlage, auf der der Überbau in Form einer nationalen Kultur wächst, die wiederum aus der Rassennatur des Volkes und nicht aus Sprache, Religion, Wirtschaft usw. resultiert.“

Bezüglich der russischsprachigen Bevölkerung der Ostukraine schrieb Biletsky: „Die Frage der vollständigen Ukrainisierung im künftigen sozialnationalistischen Staat wird mit Hilfe einer harten und ausgewogenen Staatspolitik innerhalb von drei bis sechs Monaten gelöst.“

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis erhielt Biletsky die Chance, eine Gewaltkampagne gegen die ethnischen Russen in der Ostukraine durchzuführen. Als im Land ein Krieg ausbrach und die russische Mehrheit im Osten angesichts einer nationalistischen Post-Putsch-Regierung, die als westliche Marionetten angesehen wurde, Selbstbestimmung anstrebte, löste Biletsky die Patrioten der Ukraine auf und gründete das Asow-Bataillon, um einen Krieg gegen die Separatisten zu führen. Zu dieser Zeit wurde er auch in das ukrainische Parlament gewählt und blieb bis 2019 im Amt.

Die neue paramilitärische Gruppe ließ sich in Mariupol nieder, nutzte die Hafenstadt als Schauplatz für Angriffe auf den Donbass und unterdrückte feministische und liberale politische Ausdrucksformen auf den Straßen der Stadt gewaltsam.

Unterdessen wurde das National Corps, eine 2016 von Biletsky gegründete politische Partei, sogar vom US-Außenministerium als „nationalistische Hassgruppe“ bezeichnet. Die Partei hat wiederholt zu Gewalt gegen den Kiewer Pride-Marsch aufgerufen und 2018 „alle besorgten Bürger der Ukraine“ dazu aufgerufen, die Durchführung des Marsches zu verhindern. Im Jahr 2019 hatte ein Anführer des National Corps eine direktere Botschaft: „Bleiben Sie zu Hause und tauchen Sie nicht in der Öffentlichkeit auf. Für immer. Das wird unser Leben einfacher machen und Sie schützen.“

Im Jahr 2019 schien es fast so, als würde Biletskys Einfluss schwinden. Einer Wahlkoalition, die er mit mehreren anderen prominenten Neonazis in der Ukraine bildete, gelang es nicht, genügend Stimmen zu erhalten, um die Hürde für einen Sitz im Parlament zu überschreiten. Unterdessen gewann Wlodomyr Selenskyj die Präsidentschaftswahl mit dem Ziel, Frieden mit Russland zu schließen.

Aber Biletsky behielt als landesweit anerkannter starker Mann immer noch einen Trumpf. Als ein ukrainischer Nachrichtensender eine zweistündige Live-Studio-„TV-Brücke“ zwischen ukrainischen und russischen Zivilisten ankündigte, um ein stärkeres gegenseitiges Verständnis zu fördern, nutzte Biletsky die Gelegenheit, eine kaum verhüllte Drohung gegen Selenskyj auszusprechen, falls er die Veranstaltung nicht absagen ließe in einem Tag. Wenn Selenskyj nicht intervenierte, „werden die ‚kleinen schwarzen Männer‘ die Antwort auf die ‚kleinen grünen Männchen‘ im Kreml geben“, sagte Biletsky und bezog sich dabei auf die schwarzen Gewänder faschistischer Elemente wie Asow.

Biletsky forderte Selenskyj auf, „der Anführer eines Staates im Krieg“ zu sein und „kein Clown, kein Künstler aus oligarchischen Konzernen, sondern der Präsident.“

Zelensky reagierte innerhalb des Zeitrahmens des Ultimatums, indem er den Dialog anprangerte und Biletsky scheinbar einen Seitenhieb zuteil werden ließ, indem er argumentierte, dass die Ukrainer „von Politikern manipuliert würden, die wirklich ins Parlament wollen“.

Einige Monate später gerieten die beiden Paar erneut aneinander, nachdem Selenskyj den ukrainischen Truppen, darunter Asow Kämpfern, befohlen hatte, sich aus einer Frontstadt im Donbass zurückzuziehen, offensichtlich in dem Bemühen, die Bedingungen des Minsker Abkommens einzuhalten. Biletsky antwortete mit der Drohung, unter offener Missachtung der Befehle des Präsidenten Tausende weitere Soldaten zu entsenden.

Selenskyjs Showdown mit Kämpfern, die seine Befehle verweigerten, gipfelte darin, dass das Staatsoberhaupt vor der Kamera beinahe zusammenbrach und die Militanten anflehte: „Ich bin der Präsident dieses Landes.“ Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin kein Verlierer. Ich bin zu dir gekommen und habe dir gesagt: Entfernt die Waffen.“

Nur wenige Jahre später, mitten in einem heißen Krieg mit Russland, scheinen der jüdische Präsident der Ukraine und der berühmteste lebende Antisemit der Ukraine ihre Differenzen beigelegt zu haben. Wie Shakespeare es ausdrückte: „Das Elend macht einen Mann mit fremden Bettgenossen bekannt.“

