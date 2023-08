Kundgebung am 12.8.2023: Frente Unido América Latina Berlin – Internationale Solidarität mit Lateinamerika, dem Globalen Süden, mit China und Russland

Frente Unido América Latina Berlin / Einleitung der Kundgebung / #FreeAssange / Aktionen usw 12.8.

https://youtu.be/O9qvf3aHYmo

Maren: Russlandfeindlichkeit Ukraine / Deutschland, Georgi Dimitroff, Frente Unido América Latina

https://youtu.be/-vfwxXx5c_0

Renate, Freiheit für alle politischen Gefangenen – Frente Unido América Latina Berlin – 12.8.2023

https://youtu.be/QZLYWBn54t0

Sag mir wo du stehst: Internationale Solidarität f. Lateinamerika, Globaler Süden, China, Russland

https://youtu.be/J6392E0N4PU

Homage por Salvador Allende / Nancy Larenas, PC Chile, Frente Unido América Latina Berlin, CAST/DE

https://youtu.be/L5L7TXcDvCM

69 años del Nacimiento del Commandante Chávez / Nancy Larenas /

Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/Eq1OURGVKsc

