Kommuniqué des Asien-Pazifik-Regionaltreffens des Weltfriedensrates in Kathmandu, Nepal, 26. Juli 2023

Das Asien-Pazifik-Beratungstreffen des Weltfriedensrates fand am 26. Juli in Kathmandu, Nepal, statt und wurde vom Nepal Peace and Solidarity Council (NPSC) ausgerichtet.

Delegationen aus Bangladesch, der DVR Korea, Indien, Laos, Nepal, Pakistan, Sri Lanka und Vietnam nahmen zusammen mit Pallab Sengupta, Präsident, und Iraklis Tsavdaridis, Exekutivsekretär des Weltfriedensrates, an diesem Treffen teil. Nach der 22. Versammlung des Weltfriedensrates im vergangenen November in Vietnam war dies das erste Treffen der Mitgliedsorganisationen des WPC aus der Region Asien-Pazifik. Ziel dieses Treffens war es, die politischen Entwicklungen in dieser Region und die Rolle ihrer Mitgliedsorganisationen zu überprüfen und ihre politischen und organisatorischen Kapazitäten durch die Mobilisierung mit gleichgesinnten Organisationen für gemeinsame Anstrengungen zur Erreichung von Frieden und Stabilität in dieser Region zu stärken. Die Teilnehmer des Treffens äußerten ihre Besorgnis über den anhaltenden NATO-Russland-Krieg auf ukrainischem Boden und die enorme Mobilisierung westlicher Waffen in der Ukraine für ihre Gegenoffensive.

Mit der Entscheidung der US-Regierung, Streubomben und andere hochentwickelte Waffen an die Ukraine zu liefern, nähert sich der Krieg einer gefährlichen Wende. Es besteht jede Möglichkeit einer direkten militärischen Beteiligung der NATO, die katastrophale Folgen für die ganze Welt und den Frieden haben wird.

Leider wurden auf internationaler Ebene keine ernsthaften Initiativen zur Beendigung des Krieges ergriffen Die Teilnehmer des Treffens äußerten ihre Besorgnis über den NATO-Russland-Krieg auf ukrainischem Boden, die Rolle Chinas im Südchinesischen Meer als Vorwand für Japan, seine pazifistische Verfassung aufzugeben und sich erneut zu bewaffnen, wie es im Zweiten Weltkrieg geschehen ist.

Japan arbeitet auch am Aufbau einer asiatischen NATO, indem sie die Einrichtung eines NATO-Büros in Japan anbietet, das von Australien, Neuseeland und der Republik Korea unterstützt wird. Gleichzeitig wurde ernsthafte Besorgnis über Initiativen zur Bildung verschiedener Blöcke und Allianzen wie AUKUS und QUAD, die wachsenden Spannungen in der Meerenge von Taiwan, die Territorialstreitigkeiten, die Militarisierung und die Durchsetzung einseitiger Aktionen im Südchinesischen Meer geäußert.

Die Situation der Koreanische Halbinsel, das Fortbestehen der Militärjunta in Myanmar, die

zunehmende Militarisierung der Region des Indischen Ozeans (IOR), der Grenzstreit zwischen China-Indien und den Ländern Südasiens, die Zunahme der Terrorgefahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Die subversiven Aktivitäten religiöser Fanatiker an der Grenze zu Afghanistan haben den unschuldigen Menschen in diesem Teil Pakistans sehr viel Unheil bereitet. Die US-Imperialisten und die NATO haben Afghanistan verlassen, aber die Extremisten sind noch am Leben und gefährden nicht nur Frieden und Stabilität Pakistans, sondern sind problematisch für die gesamte Region. Dies sind die negativsten und besorgniserregendsten Entwicklungen.

Die Teilnehmer glauben, dass der Mangel an gegenseitigem Vertrauen und freundschaftlichen

Beziehungen zwischen den Ländern den imperialistischen Kräften erneut den politischen Raum verschafft hat, den Frieden und die Stabilität dieser Region zu gefährden. Das Treffen bringt nachdrücklich seine Meinung zum Ausdruck, dass die Region Asien-Pazifik dies nicht zulassen darf, während sie ihr Engagement für den Aufbau von Freundschaften mit allen Ländern – ob groß oder klein – aus verschiedenen Regionen vertieft werden muss. Darüber hinaus muss man den Multilateralismus für einen konstruktiven Dialog und Verhandlungen zur Suche nach bestehenden Lösungen für Probleme jeglicher Art stärken.

Um nicht als Spielball in den Händen der imperialistischen Mächte missbraucht zu werden, sollten vielmehr alle Länder dieser Region zusammenarbeiten, um eine Politik der gegenseitigen Zusammenarbeit zu entwickeln, die darauf abzielt, eine Lösung durch Respektierung der territorialen Integrität und Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer zu finden sich für die Entwicklung der wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum einzusetzen.

Und zugleich auch mit anderen Regionen auf der Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Nutzen. In diesem politischen Kontext erkennt das Treffen an, dass die Herausforderungen für die Friedens- und Solidaritätsbewegung immens sind, um Frieden und Stabilität in dieser Region zu erreichen. Die Stärke und Kapazität der WPC-Mitglieder in dieser Region reicht nicht aus. Die Situation erfordert eine breit angelegte, starke Friedens- und Solidaritätsbewegung, die auf den Prinzipien Frieden, Demokratie, Freiheit, Achtung der Rechtsstaatlichkeit und antiimperialistischer Solidarität basiert. Das Treffen nahm Kenntnis von den verstärkten Aktivitäten der Mitgliedsorganisationen zu Friedensthemen, den Forderungen nach einem sofortigen Ende des Krieges in der Ukraine, gegen die NATO und den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Solidarität mit den Menschen in Palästina, Kuba, Myanmar usw. Nach fruchtbaren Diskussionen kam das Treffen zu folgendem Schluss:



A. Die Forderungen des WPC nach der vollständigen Abschaffung aller Atomwaffen und dem Recht jeder Nation auf friedliche Nutzung der Nukleartechnologie zu unterstützen.

B. Das palästinensische Volk in seinem Kampf für einen unabhängigen Staat innerhalb der Grenzen von 1967 und mit Ostjerusalem als Hauptstadt zu unterstützen und die Einheit des palästinensischen Volkes und seiner Gebiete zu unterstützen.

C. Stärkung der Solidaritätsbewegung mit dem kubanischen Volk und seiner Revolution in ihrem Kampf gegen die US-Blockade und ihrem souveränen Recht, ihren eigenen Weg der sozialistischen Entwicklung zu wählen.

D. Um die Kämpfe der Menschen in Myanmar für die Wiederherstellung zu unterstützen Demokratie und für die Freilassung aller politischen Gefangenen.

E. Unterstützung der Forderung Bangladeschs nach einer sofortigen Rückführung der Rohingya-Flüchtlinge unter voller Sicherheit des Lebens und der Bürgerrechte.

F. Unterstützung der Forderungen nach „Ostasien soll eine atomwaffenfreie Zone werden“ und „Indischer Ozean wird eine Zone des Friedens“

G. Unterstützung der friedlichen Lösung der Situation im Südchinesischen Meer auf der Grundlage der UN-Charta und der Vereinten Nationen von 1982 Seerechtsübereinkommen (UNCLOS 1982).

H. Unterstützung und Solidarität mit den Menschen in Vietnam, Kambodscha und Laos auszudrücken und angemessene Entschädigungen und Maßnahmen zu fordern, um die Folgen der Probleme von Blindgängern und Agent Orange zu beenden, durch diejenigen, die sie geschaffen haben.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, beschließt das Treffen, in angemessenen Konsultationen mit Mitgliedsorganisationen des WPC, anderen gleichgesinnten Friedens- und Solidaritätsorganisationen und Gruppen aus dieser Region ein breit angelegtes All Asian Peace & Solidarity Network zu bilden .

Das Treffen beschloss außerdem, im kommenden Jahr 2024 in Indien eine asiatische Friedenskonferenz mit einer viel breiteren Beteiligung von politischen Parteien, sozialen Organisationen, Studenten, Jugend-, Gewerkschafts-, Bauern- und Frauenorganisationen zu organisieren, um den asiatisch-pazifischen Raum zu einer Region des Friedens, der Stabilität und des Friedens zu machen. Für Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Gleichheit und Entwicklung sowie die Beseitigung ausländischer Militärstützpunkte, Besatzung, Terrorismus, religiöser Fundamentalismus und Massenvernichtungswaffen aller Art. Das Treffen hat folgende zukünftige Aufgaben beschlossen:



A. Den 2. Oktober Mahatma Ghandhis als „ Tag des Friedens und der sozialen Harmonie“ in der gesamten Region zu begehen.

B. Vorbereitung auf das nächste Exekutivtreffen des WPC , das voraussichtlich im November 2023

in Dhaka, Bangladesch, stattfinden wird.

C. Organisation einer regionalen Reise palästinensischer Vertreter zur Stärkung der Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk für seinen gerechten Kampf.

D. Untersuchung der Möglichkeiten, das SAARC-Friedensfestival in Kathmandu in Zusammenarbeit mit dem SAARC-Sekretariat abzuhalten.

E. Ausarbeitung von Plänen zur Feier des 75-jährigen Jubiläums der Gründung des Weltfriedensrates in jedem Land der Region im Jahr 2024.

Das Treffen drückt dem Nepal Peace and Solidarity Council seinen aufrichtigen Dank für die Ausrichtung des Asien-Pazifik-Regionaltreffens des WPC und die Gastfreundschaft aus, die es allen Teilnehmern entgegengebracht hat.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related