Kein gewöhnlicher Staatsstreich. Niger droht weiterhin ein Einmarsch der ECOWAS. Vor Ort forciert Europa das koloniale Projekt der »G-5 Sahel« – Von Vijay Prashad (junge Welt)

Am 26. Juli 2023 ging die Präsidentengarde Nigers gegen den amtierenden Präsidenten Mohammed Bazoum vor und führte einen Staatsstreich durch. Ein kurzer Kampf zwischen den Streitkräften des Landes endete damit, dass alle ihre Vertreter dem Sturz Bazoums und einer Militärregierung unter der Führung von General Abdourahamane Omar Tchiani zustimmten. Niger ist das vierte Land in der Sahelzone, das in der jüngsten Zeit einen Putsch erlebt hat – die anderen drei sind Burkina Faso, Guinea und Mali. Die neue Regierung untersagt Frankreich, sich weiterhin nigrisches Uran anzueignen. Tchiani hat auch die militärische Zusammenarbeit mit Frankreich aufgekündigt, was zur Folge hat, dass 1.500 französische Soldaten ihre Koffer packen werden. Zum Fortbestehen der »Airbase 201«, einer tausend Kilometer von der Landeshauptstadt Niamey entfernten US-Einrichtung in Agadez, gab es unterdessen keine öffentliche Stellungnahme. Es handelt sich um die größte Drohnenbasis der Welt. Sie ist der Schlüssel für US-Operationen in der gesamten Sahelzone. US-Truppen wurden angewiesen, vorerst auf dem Stützpunkt zu bleiben, die Drohnenflüge wurden vorübergehend eingestellt. Der Putsch richtet sich gegen die französische Präsenz in Niger, doch die antifranzösische Stimmung hat die militärische Präsenz der USA bislang nicht beeinträchtigt.

hier weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/457059.konflikt-in-westafrika-kein-gew%C3%B6hnlicher-staatsstreich.html

