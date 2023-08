Das erklärte Ziel der MEK ist der Sturz der iranischen Regierung. Jetzt besucht die Terrorgruppe Kanada – Von Robert Fantina (World Beyond War)

MEK: Vom Irak über Albanien bis nach Kanada.Die Unterstützung der Vereinigten Staaten für internationale Terrororganisationen ist kein Geheimnis. Die USA finanzieren und rekrutieren manchmal Terroristen, um Regierungen zu destabilisieren und zu stürzen, die sich weigern, den Befehlen der USA Folge zu leisten. Eine solche von den USA unterstützte Organisation ist die sogenannte Volksmojahedin-Organisation, besser bekannt als MEK (obwohl sie unter verschiedenen Namen firmiert, darunter MOI, MKO, NCRI, Muslim Iranian Students Society, Organization of the People’s Holy Warriors des Iran, der Nationalen Befreiungsarmee, Sazeman-e Mujahideen-e Khalq Iran). Das erklärte Ziel der MEK ist der Sturz der iranischen Regierung.

Man könnte meinen, dass ein Land wie die Vereinigten Staaten, das vorgibt, Menschenrechte, internationales Recht und Selbstbestimmung zu unterstützen, eine Organisation verurteilen würde, die den Sturz einer friedlichen Regierung anstrebt. Man wäre in der Tat naiv, dies über die USA zu glauben. Ihre Unterstützung für brutale Diktatoren ist eine Legende; Seine Verstöße gegen das Völkerrecht würden Bände füllen, und seine Verachtung für Menschen in Ländern, die Führer wählen, die zu weit nach links tendieren, um ihm zu gefallen, ist allgemein bekannt. Daher dürfte es nicht überraschen zu erfahren, dass die USA die MEK unterstützen, die sie einst als Terrororganisation eingestuft haben.Im März dieses Jahres sprach der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence auf einer MEK-Veranstaltung und lobte sie als ’säkulare, demokratische, nichtnukleare‘ Alternative zur aktuellen Regierung im Iran.“ In einem Artikel für Responsible Statecraft beschreibt Eldar Mamedov die MEK als „eine kultartige exiliranische Oppositionsgruppe mit einer Geschichte von Menschenrechtsverletzungen und antiamerikanischer Gewalt …“

.Handelt es sich tatsächlich um eine Terrororganisation? Einem Bericht zufolge waren bis Anfang 2016 „… von den fast 17.000 Iranern, die seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran 1979 bei Terroranschlägen getötet wurden, etwa 12.000 den Terroranschlägen der MKO (MEK) zum Opfer gefallen.“ Doch da der Iran mittlerweile zu den immer zahlreicheren „großen bösen Wölfen“ gehört, die die USA als „Feind“ eingestuft haben, wurde die Bezeichnung „Terrorist“ (im Jahr 2012) entfernt und viele US-Politiker nehmen regelmäßig an MEK-Treffen teil.

Aber nicht jede Nation ist so bereit, sich der MEK anzuschließen. Während der Irak daran arbeitete, die Organisation aus seinen Grenzen zu vertreiben, überredete US-Präsident Barack Obama, kürzlich Albanien, MEK-Führer und -Mitglieder aufzunehmen. Allerdings war das immer eine unangenehme Angelegenheit. Die albanische Regierung schien nie allzu glücklich darüber zu sein, dass sich internationale Terroristen innerhalb ihrer Grenzen aufhielten. Und nachdem im Juni dieses Jahres in ihrem Hauptlager in Albanien Beweise für Terrorismus entdeckt wurden, verhängte die Regierung Beschränkungen gegen die Gruppe, was ihre ohnehin schon etwas dürftigen Bemühungen lahmlegte. Darüber hinaus verbot Albanien seiner Anführerin, Maryam Rajavi, die Einreise in das Land. Rajavi soll „… aus dem Lager Ashraf-3 geflohen sein und zwar nach Frankreich. Und zwar aus der westalbanischen Stadt Manez, nachdem die Polizei des Landes am 20. Juni das Gelände wegen seiner Beteiligung an „Terror- und Cyberangriffen“ gegen ausländische Institutionen durchsucht hatte …“

Premierminister Edi Rama hat kategorisch erklärt, dass Albanien kein Interesse an einem Krieg mit dem Iran habe und dass die MEK das Land räumen müsse, da sie Albanien offenbar als Stützpunkt für den Kampf gegen den Iran nutzen wolle.

Wenn der Leiter die Organisation nicht einmal besuchen kann, muss die Organisation umziehen. Berichten zufolge wollte die Organisation ursprünglich nach Frankreich umziehen, wo in der Vergangenheit MEK-Konferenzen stattfanden, an denen häufig US-Politiker teilnahmen. Auch wenn Frankreich gegen einen gelegentlichen Besuch nichts einzuwenden hat, war die MEK als ein ständiger Vertreter eine weitaus weniger angenehme Angelegenheit.

Es scheint also, dass die MEK nun die Möglichkeit prüft, dein Hauptsitz nach Kanada zu verlegen. Dies wird ein schrittweiser Prozess sein, aber es scheint Fortschritte zu machen. „ Auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarung werden im ersten Schritt die Elemente der MEK mit kanadischem Wohnsitz oder vorläufigem Reisepass von Albanien in dieses Land (Kanada) übertragen.“

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ist es wahrscheinlich, dass Kanada seine Unterstützung für die MEK bald genauso unangenehm finden wird wie Albanien, und es wird nicht hinterfragen, warum Frankreich auf die Aufnahme seiner Mitglieder verzichtet hat.

Man könnte meinen, dass eine Anti-Regierungs-Gruppe die Unterstützung der Menschen hätte, die unter der Regierung leben, die sie ablehnt. In diesem Fall würde man sich irren. Es gibt keine Beweise dafür, dass es innerhalb der Grenzen Irans nur eine sehr begrenzte Unterstützung der Bevölkerung für die MEK gibt. Im Februar dieses Jahres schrieb der Journalist Michael Rubin im Washington Examiner mit der Überschrift seines Artikels: „ Warum hassen Iraner die Mujahedin-e-Khalq (MEK) so sehr?“ Die Organisation unterstützte den Irak während des verheerenden Iran-Irak-Krieges, und viele Iraner haben dies nicht vergessen.

Und obwohl es in letzter Zeit Unruhen im Iran gegeben hat, gibt es nicht wenige Hinweise darauf, dass die Unruhen von den Vereinigten Staaten und einigen ihrer europäischen Verbündeten angeheizt wurden. Man muss bedenken, dass es im Jahr 2020 aufgrund der brutalen Ermordung von George Floyd in den gesamten Vereinigten Staaten zu großen Unruhen kam, die symptomatisch für den Rassismus waren, der den US-Polizeikräften innewohnt. Nur wenige der Demonstranten wollten einen „Regimewechsel“. Stattdessen forderten sie eine dringend notwendige Überarbeitung der rassistischen Politik, die so sehr Teil dessen ist, was als Justizsystem in den USA gilt. Diese Forderungen wurden natürlich ignoriert. Doch die Regierungen der USA und nun auch Kanadas sind bereit, eine Terrororganisation zu unterstützen, die den Sturz der Regierung eines Landes mit fast 88 Millionen Einwohnern fordert.

Glaubt irgendjemand realistisch, dass eine zusammengewürfelte Organisation mit einer langen Geschichte von Morden und anderen extremen Menschenrechtsverletzungen, die im Iran keinerlei Popularität genießt, bereit ist, dort eine neue Regierung zu bilden und zu leiten? NEIN, so wie im Jahr 1953.

Die MEK, wie auch immer sie sich nennt, ist eine Terrororganisation, die für den Tod Tausender unschuldiger Menschen verantwortlich ist. Wenn Kanada sich tatsächlich darauf vorbereitet, die MEK aufzunehmen, wird es zeigen, dass es wie die Vereinigten Staaten in Bezug auf Menschenrechte, Frieden und Selbstbestimmung auf der falschen Seite der Geschichte steht. Es wird nicht lange dauern, bis Kanada, wie zuvor Albanien und der Irak, diese Terrororganisation loswerden will.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related