Afrikanische Union lehnt militärische Intervention in Niger ab (RT)

Der Friedens- und Sicherheitsrat (PSC) der Afrikanischen Union hat sich gegen den Einsatz bewaffneter ausländischer Truppen in Niger ausgesprochen, um den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu befreien und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen, berichtete die französische Zeitung Le Monde am Mittwoch.

Die Entscheidung fällt, nachdem sich das PSC am Montag in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba getroffen hat, um die Situation in Niamey und die Bemühungen zu ihrer Bewältigung zu besprechen.

Bazoum wurde am 26. Juli von Mitgliedern seiner eigenen Präsidentengarde gestürzt, was bei westlichen Nationen und einigen Regionalregierungen Empörung hervorrief, die die Aufhebung des Putsches forderten.

ECOWAS, der westafrikanische Regionalblock, setzte den Putschisten zunächst eine Frist von sieben Tagen zum Rücktritt und behauptete dann, sie hätten Verhandlungsversuche zurückgewiesen. Die Regionalbehörde drohte mit Gewalt, um den gestürzten Bazoum wieder einzusetzen, den die neuen Militärherrscher seit ihrer Machtübernahme festgehalten haben.

Letzte Woche genehmigte die ECOWAS die Aktivierung einer Bereitschaftstruppe zum möglichen Einsatz gegen die Putschführer. Die Armeechefs der Union trafen sich am Donnerstag und Freitag, um eine militärische Intervention vorzubereiten, falls die Verhandlungen scheitern sollten.

Am Freitag brachte der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, seine „ starke Unterstützung “ für die Entscheidung der ECOWAS zum Ausdruck und forderte die Junta auf, „ die Eskalation mit der Regionalorganisation dringend zu stoppen“. ”

Laut von Le Monde zitierten diplomatischen Quellen hat das PSC, das für die Entscheidung über Fragen der Konfliktlösung in Afrika zuständige Gremium, jedoch beschlossen, sich von der Anwendung von Gewalt in Niamey zu distanzieren.

Die Entscheidung, die am Mittwoch formalisiert wird, wurde nach Angaben des Mediums nach einem „ angespannten“ Treffen am Montag getroffen , das „mehr als zehn Stunden “ dauerte.

Paul-Simon Handy, leitender politischer Berater am Institut für Sicherheitsstudien, sagte gegenüber Le Monde, dass es der ECOWAS schwerfallen werde, ohne die Zustimmung der Afrikanischen Union eine Militäroffensive in Niamey zu starten.

Ohne die Unterstützung der Gewerkschaft wäre eine solche Aktion „ ein beispielloser Widerspruch “, wird Handy zitiert.

Anfang des Monats lehnte der nigerianische Senat außerdem die Genehmigung des ECOWAS-Vorsitzenden Bola Tinubu ab, Soldaten gegen die Putschisten im benachbarten Niger zu entsenden.

Der Senat forderte Tinubu und andere westafrikanische Regionalführer auf, diplomatische Mittel zur Lösung der Krise zu prüfen.

Quelle: (RT)

