USA drängen Saudi-Arabien im Rahmen der Israel-Verhandlungen, Öl in Dollar und nicht in chinesischen Yuan zu verkaufen – von Ben Norton (Geopolitical Economy)

Im Rahmen der Verhandlungen über die Anerkennung Israels durch Saudi-Arabien verlangen die Vereinigten Staaten, dass Riad sein Öl weiterhin in Dollar und nicht in Chinas Renminbi oder anderen Währungen verkauft.

Die Vereinigten Staaten verhandeln hinter den Kulissen mit Saudi-Arabien und setzen das Land unter Druck, sein Öl weiterhin in Dollar zu verkaufen.

Washington ist besorgt, dass Riad sein Rohöl in anderen Währungen, insbesondere in Chinas Renminbi, auspreist.

Saudi-Arabien ist einer der drei größten Ölproduzenten der Welt. Seit den 1970er Jahren hat sich Riad bereit erklärt, sein Rohöl in Dollar zu verkaufen, um den hegemonialen Status des Dollars als Weltreservewährung zu erhalten.

Das Wall Street Journal berichtete, dass die USA an einem diplomatischen Abkommen arbeiten, in dem Saudi-Arabien zustimmt, die Beziehungen zum israelischen Apartheidregime zu normalisieren.

Im Gegenzug will Riad, dass Washington sich verpflichtet, es stets zu schützen, und Hilfe bei der Entwicklung eines Atomprogramms leistet.

Obwohl es bei den Verhandlungen vordergründig um Israel-Palästina geht, stellt das Wall Street Journal fest, dass die USA das Abkommen nutzen, um “Saudi-Arabien unter Druck zu setzen, damit es seine wachsenden Beziehungen zu China einschränkt”.

“Die Regierung Biden will von Saudi-Arabien die Zusicherung, dass es sich wirtschaftlich und militärisch von China distanzieren wird”, so die Zeitung unter Berufung auf anonyme US-Beamte.

Was die saudisch-chinesischen Beziehungen betrifft, so hat Washington laut Wall Street Journal drei Hauptforderungen:

1. “Zusicherungen, dass Riad die Preise für Ölverkäufe in US-Dollar und nicht in chinesischer Währung festsetzen wird”,

2. “Zusicherungen von Saudi-Arabien, dass es China nicht erlauben wird, Militärbasen im Königreich zu errichten”, und

3. “Beschränkungen für Saudi-Arabien bei der Nutzung von Technologie, die von Chinas Huawei entwickelt wurde”.

Während viele Analysten spekuliert haben, dass sich das US-Militär allmählich aus Westasien zurückziehen wird, um dem neuen Kalten Krieg Vorrang zu geben, betonte der Bericht, dass Präsident Joe Bidens “Fokus auf das Abkommen [mit Saudi-Arabien] seine Ansicht widerspiegelt, dass Amerika ein zentraler Akteur im Nahen Osten bleiben muss, um den Iran einzudämmen, Russland für seinen Krieg in der Ukraine zu isolieren und die Bemühungen Chinas zu vereiteln, Washingtons Interessen in der Region zu verdrängen”.

Wie das Petrodollar-System zur Aufrechterhaltung der Hegemonie des US-Dollars beiträgt

Das Petrodollar-System ist eine wichtige Säule, die die Hegemonie der US-Währung aufrechterhält.

Die Tatsache, dass Länder, die Öl importieren, Dollar benötigen, um dafür zu bezahlen, sorgt für eine ständige Nachfrage nach Washingtons Währung in der ganzen Welt.

Dies stabilisiert den Dollar und trägt dazu bei, das massive Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren, das die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten aufrechterhalten.

Wenn die meisten Länder ein beständiges Handelsdefizit haben, wertet ihre Landeswährung gegenüber der Währung ab, mit der sie ihre Importe bezahlen. Wenn die Landeswährung schwächer wird, werden die Importe teurer und die Exporte billiger, was das Land dazu veranlasst, seine Handelsbilanz auszugleichen.

Die Vereinigten Staaten waren jedoch lange Zeit in der Lage, ein gigantisches Handelsdefizit mit dem Rest der Welt aufrechtzuerhalten, weil die Nachfrage nach ihrer Währung so groß ist.

Das Petrodollar-System ist ein wichtiger Grund für diese hohe Nachfrage nach Dollar (neben mehreren anderen Faktoren – wie der überwältigenden militärischen Macht der USA, dem Eindruck, dass die Währung ein stabiles Wertaufbewahrungsmittel ist, offenen Kapitalmärkten mit vielen Investitionsmöglichkeiten usw.).

Wenn Saudi-Arabien einen Überschuss an Dollars hat, hat es diese in der Vergangenheit in das US-Bankensystem eingezahlt, das wiederum die überschüssige Währung zur Finanzierung weiterer Kredite verwendet.

Die saudi-arabische Zentralbank investiert auch überschüssige Dollars, die sie aus Rohölverkäufen erhält, in den Kauf von Staatsanleihen und finanziert damit effektiv die Ausgaben der US-Regierung.

Wie der Geopolitical Economy Report bereits feststellte:

Im Jahr 1974 schickte [US-Präsident Richard] Nixon seinen Finanzminister William Simon nach Saudi-Arabien. “Das Ziel” dieser Reise, so Bloomberg, war es, “Rohöl als Wirtschaftswaffe zu neutralisieren und einen Weg zu finden, Saudi-Arabien davon zu überzeugen, Amerikas wachsendes Defizit mit seinem neu entdeckten Petrodollar-Reichtum zu finanzieren”. Washington unterzeichnete ein historisches Abkommen mit Riad, in dem es sich verpflichtete, die Golfmonarchie im Gegenzug dafür zu schützen, dass Saudi-Arabien sein Öl ausschließlich in Dollar verkauft, diese Petrodollars bei US-Geschäftsbanken hinterlegt und in Staatsanleihen investiert. Bloomberg erklärte: “Das Grundgerüst war verblüffend einfach. Die USA würden Öl von Saudi-Arabien kaufen und dem Königreich militärische Hilfe und Ausrüstung liefern. Im Gegenzug würden die Saudis Milliarden ihrer Petrodollar-Einnahmen in Staatsanleihen investieren und Amerikas Ausgaben finanzieren”.

Saudi-Arabien nähert sich China an und erörtert den möglichen Verkauf seines Öls in Yuan

China ist der größte Handelspartner Saudi-Arabiens, und die beiden Länder haben in den letzten Jahren engere Beziehungen aufgebaut.

Seit einem Jahrzehnt kauft Peking mehr Öl aus dem Persischen Golf als die Vereinigten Staaten. Die Region ist für Chinas Energiesicherheit sehr wichtig, da sie ein Drittel des Energiebedarfs des ostasiatischen Riesen deckt.

Im März dieses Jahres half China, eine historische Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu vermitteln. Washington war wütend über den Friedensdurchbruch und drängte Riad, sich seiner aggressiven Eindämmungsstrategie gegenüber Teheran wieder anzuschließen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping besuchte Saudi-Arabien im Dezember 2022, wo er Abkommen mit dem Golfkooperationsrat (GCC) und der Arabischen Liga unterzeichnete.

In Riad kündigte Xi an, dass “China weiterhin große Mengen Rohöl aus den GCC-Ländern importieren, die Einfuhren von verflüssigtem Erdgas ausweiten … und die Shanghaier Erdöl- und Erdgasbörse als Plattform für die Abwicklung des Öl- und Gashandels in Yuan in vollem Umfang nutzen wird”.

Der saudi-arabische Finanzminister hat im Januar dieses Jahres zum ersten Mal öffentlich bestätigt, dass Riad tatsächlich erwägt, Öl in anderen Währungen zu verkaufen.

Obwohl in der Finanzpresse viel darüber spekuliert wurde, hat die saudische Regierung jedoch keine Pläne öffentlich bekannt gegeben, ihr Rohöl in Yuan oder einer anderen Währung zu preisen.

Im Jahr 2021 wurde Saudi-Arabien offizieller Dialogpartner der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Die SCO ist eine wichtige Institution zur Förderung der eurasischen Integration, zu deren Mitgliedern China, Russland, Indien und Pakistan gehören.

Der Iran wurde im Juli dieses Jahres als Vollmitglied in die SCO aufgenommen.

Saudi-Arabien ist einer der drei größten Ölproduzenten der Welt (neben den USA und Russland). Der Iran gehört seit langem zu den 10 größten Erdölproduzenten.

