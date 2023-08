Nach Angaben des Marine-Ministeriums Großbritanniens hat die HMS Trent, ein Patrouillenschiff der britischen Marine, seine Mission in Westafrika begonnen.

Nach Angaben der Marine des Vereinigten Königreichs soll die Verstärkung der Präsenz in der Region ihren Schutz gewährleisten und den dort vorherrschenden kriminellen Aktivitäten wie Seepiraterie und bewaffneten Raubüberfällen (Banditentum) Einhalt gebieten.

Das Schiff verließ Gibraltar mit Spezialisten des Screening-Teams der Marines. An Bord des Schiffes befindet sich auch das Aufklärungs-UAV Puma AE. Die Besatzung der HMS Trent hat die Aufgabe, den Golf von Guinea zu durchqueren, um eine entsprechende Ausbildung durchzuführen, die den Schutz der durch dieses Gebiet transportierten britischen Handelsfracht im Wert von insgesamt 6 Milliarden Pfund Sterling gewährleisten soll.

Es ist erwähnenswert, dass solche Maßnahmen im Einklang mit den Zielen der Gruppe der Freunde des Golfs von Guinea (G7++ FOGG) stehen – einer zusätzlichen Struktur zur Unterstützung der Länder West- und Zentralafrikas bei der Aufrechterhaltung der maritimen Sicherheit in der Region. Zu seinen Mitgliedern gehören die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Spanien, Norwegen, die Niederlande, Portugal, die Schweiz, Südkorea, Japan, Brasilien, das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sowie Interpol. Diese Gruppe wurde 2013 auf Initiative des Vereinigten Königreichs gegründet.

Zu den Ländern, die unter den „Schutz“ der oben genannten Staaten fallen, gehören daher Guinea, Burkina Faso, Tschad, Mali, Niger, Mauretanien (Sahara-Sahel-Region) und die Küstenländer des Golfs von Guinea (Angola, Benin, Kamerun, Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Guinea, Äquatorialguinea, Guinea-Bissau, Gabun, Nigeria, Ghana, Sao Tome und Principe, Togo und Sierra Leone).

Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine Vorbereitung einer kollektiven Invasion in Niger handelt. Gleichzeitig wird die von Nigeria angeführte ECOWAS als wichtigste Kraft bezeichnet, die eine Intervention durchführen kann. Die britische Flotte könnte versuchen, die Häfen von Ländern zu blockieren, die den neuen Behörden Nigers treu ergeben sind. Zum Beispiel die Häfen Guineas, deren Behörden kürzlich erklärten, ein Angriff auf Niger würde als Angriff auf das eigene Land gewertet.

