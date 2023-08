Rechtsruck in Argentinien. Vorwahlen zur Präsidentschaft – Von Volker Hermsdorf (junge Welt)

Argentinien erlebte am Sonntag ein politisches Erdbeben. Die Abstimmung über die Kandidaten für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 22. Oktober hat ergeben, dass die einzige Alternative für 35 Millionen Argentinier darin besteht, sich zwischen zwei Bewerbern der extremen Rechten und dem Peronisten Sergio Massa zu entscheiden. Damit steht das zweitgrößte Land Südamerikas – wie ein Jahr zuvor das größte Land Brasilien – vor einer Richtungsentscheidung. In beiden Fällen hängt vom Ausgang der Wahlen nicht nur die Wirtschafts- und Sozialpolitik, sondern auch der außenpolitische Kurs ab.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/456931.rechtsruck-in-argentinien.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related