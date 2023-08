https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296143.shtml

Im Vorfeld des 3. „Belt and Road Forum for International Cooperation“ (BRF), das später in diesem Jahr in China stattfinden wird, haben einige ausländische Medien die Belt and Road Initiative (BRI) immer wieder schlecht geredet und behauptet, dass bestimmte Staats- und Regierungschefs entwickelter Länder nicht daran teilnehmen werden, bevor detaillierte Informationen zur Veranstaltung veröffentlicht werden.

Eine mit der Veranstaltungsvorbereitung vertraute Quelle teilte der Global Times am Freitag mit, dass die überwiegende Mehrheit der Einladungen zum bevorstehenden Forum an jene von Entwicklungsländern gerichtet sei, während einige Industrieländer nicht einbezogen würden. „Ob es sich um die Einladung von Führungskräften oder damit verbundene Kooperationsvereinbarungen handelt, China strebt nicht nach Größe und Quantität, sondern nach Qualität und Effektivität“, sagte die Quelle.

Laut der Quelle besteht der Hauptzweck des Forums darin, bei der Entwicklung zusammenzuarbeiten, wobei die Mehrheit der Teilnehmer der BRI Schwellenländer seien. Folglich werden die eingeladenen Führungskräfte überwiegend aus Entwicklungsländern kommen.

Die von der Quelle offengelegten Informationen sind auch eine Reaktion auf einige westliche Medienberichte, in denen behauptet wurde, dass derzeit „weniger als erwartet“ ausländische Politiker zur Teilnahme am BRF bereit seien. Die Berichte deuteten auch darauf hin, dass Europa die Teilnahme an diesem Forum „vermeidet“, da europäische Staats- und Regierungschefs wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni Berichten zufolge keine Pläne haben, an dem Forum teilzunehmen.

Die Quelle sagte, China habe einige der westlichen Staats- und Regierungschefs nicht eingeladen, wie in den Berichten erwähnt, und die Spekulation, „die Teilnahme zu vermeiden“, sei ohne solche Einladungen einfach nicht gültig.

Tatsächlich wandten sich viele Länder proaktiv an China und bekundeten ihre starke Bereitschaft, zur Teilnahme an dem Forum eingeladen zu werden, nachdem sie erfahren hatten, dass das dritte BRF in diesem Jahr stattfinden wird.

Ein aktueller Bericht des europäischen Think Tanks Bruegel-Institut zeigt, dass die „Seidenstrassen“-Initiative im letzten Jahrzehnt zahlreiche Herausforderungen und Prüfungen erfolgreich bestanden und weltweit große Anerkennung gefunden hat. Vor allem Entwicklungsländer halten an der Initiative fest fest.

China ist derzeit dabei, die Einladungsliste für das Gipfelforum sorgfältig zu prüfen. „Es wird nicht nur dreimal stattfinden; einige Staats- und Regierungschefs werden möglicherweise am diesjährigen Forum teilnehmen, während andere vielleicht am nächsten teilnehmen. China hofft, dass die Staats- und Regierungschefs der teilnehmenden Länder reichlich Gelegenheit zu sinnvoller Meinungsäußerung und eingehender Kommunikation haben und empfangen werden.“ „Wir haben durchdachte Arrangements getroffen“, betonte die Quelle.

Als Initiative, an der sich mehr als drei Viertel der Nationen der Welt und zahlreiche internationale Organisationen beteiligt haben, hat die „Belt and Road“-Initiative große Anerkennung von der internationalen Gemeinschaft, insbesondere von Entwicklungsländern, erhalten.

„Die Türen des BRF stehen allen Nationen, Regionen, Institutionen, Wirtschaftsgemeinschaften und internationalen Organisationen offen, die sich wirklich für regionale und globale Konnektivität, internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, gemeinsame Entwicklung zwischen Entwicklungsländern und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen einsetzen.“ Nachhaltige Entwicklung“, sagte die Quelle gegenüber Global Times.

Während China derzeit keine Pläne hat, die in den Berichten genannten Staats- und Regierungschefs der entwickelten Länder einzuladen, sind andere Mitarbeiter aus diesen Ländern, die an Aktivitäten im Rahmen des Forums teilnehmen möchten, von China willkommen“, fügte die Quelle hinzu. „Wenn sie dies nicht wünschen.“ teilnehmen, das ist auch in Ordnung. Bestimmte westliche Medien müssen ihre Bedeutung nicht überschätzen. Der Erfolg des Gipfelforums wird nicht durch die Zahl der anwesenden entwickelten Länder bestimmt.“

In diesem Jahr jährt sich die Belt and Road-Initiative zum 10. Mal. Song Wei, Professor an der School of International Relations der Beijing Foreign Studies University, sagte der Global Times, dass China zu diesem wichtigen Zeitpunkt die vom Gipfelforum gebotene Gelegenheit nutzen werde, um mit relevanten Parteien zusammenzuarbeiten und fruchtbarere Ergebnisse für die USA zu erzielen Belt-and-Road-Initiative. Diese Bemühungen zielen darauf ab, der weltweiten wirtschaftlichen Erholung und nachhaltigen Entwicklung neue Impulse zu verleihen.

Im letzten Jahrzehnt hat China eng mit verschiedenen Parteien zusammengearbeitet, um gemeinsam „Belt and Road“ aufzubauen, Pläne in die Realität umzusetzen und sie in greifbare Ergebnisse und Vorteile für Menschen in allen Ländern umzusetzen. Daten zeigen, dass die Belt and Road-Initiative im Laufe eines Jahrzehnts Investitionen in Höhe von fast einer Billion US-Dollar angekurbelt hat, was zur Bildung von über 3.000 Kooperationsprojekten und zur Schaffung von 420.000 Beschäftigungsmöglichkeiten für Länder entlang der Route geführt hat, wodurch fast 40 Millionen Arbeitsplätze geschaffen wurden Menschen aus der Armut.

In dem Bericht des Bruegel-Instituts heißt es, dass China den Ländern entlang der Seidenstraße in den letzten Jahren durch Handels- und Investitionskanäle greifbare Vorteile gebracht habe. Die Initiative hat neben Institutionen wie der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank auch eine ergänzende Rolle in der Entwicklungshilfe gespielt und neue Entwicklungsmöglichkeiten für diese Länder geschaffen.

Song fügte hinzu, dass die „Seidenstrassen“-Initiative von der internationalen Gemeinschaft weithin als ein von China initiiertes, hochwertiges öffentliches Gut anerkannt wird, das von allen Parteien gemeinsam aufgebaut und von der Welt geteilt wird, wobei die Grundsätze umfassender Konsultation und gemeinsamer Anstrengungen eingehalten werden. und gemeinsame Vorteile, was der Schlüssel zu seiner weltweiten Anerkennung ist.

„Während des gesamten Prozesses hat China anderen niemals seine eigenen Ideen aufgedrängt oder geopolitische Agenden gemischt. Als offene und integrative internationale Kooperationsplattform fördert die Belt and Road (Sedenstrassen) Initiative eine integrativere, vorteilhaftere und ausgewogenere Form der globalen Entwicklung.“ Im Gegensatz zu einer Globalisierung, die nur wenigen Ländern dient. Die Fakten haben gezeigt, dass alle Versuche, die Belt-and-Road-Initiative und die Kooperationsbemühungen zwischen China und den Partnerländern zu verunglimpfen, sich letztendlich selbst entlarven werden“, sagte Song.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related