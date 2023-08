Am 14. August Jahr 1947 teilte Großbritannien Indien und gründete die neuen Staaten Indien und Pakistan. (Going Underground)

Jahrzehntelang hat Großbritannien die religiösen Spannungen zwischen Hindus und Muslimen angeheizt, um die indische Unabhängigkeitsbewegung mit der „Teile-und-Herrsche“-Taktik zu untergraben, wobei der Schwerpunkt wie nie zuvor auf Religion und Kaste gelegt wurde, um die Inder zu ermutigen, in gemeinschaftlichen Begriffen zu denken. Die katastrophale Teilung Indiens durch Großbritannien führte dazu, dass 1 Million Menschen durch Gewalt und Massenmigration getötet wurden. Zwischen 10 und 20 Millionen Menschen wurden vertrieben.

Der Schlächter Indiens, wie Winston Churchill genannt wird, unterstützte den Plan zur Teilung des Landes und glaubte, dass ein islamisches Pakistan als loyaler westlicher Vasall gegen die Sowjetunion und ein sozialistisches Indien dienen würde.

In einer weiteren Zeitbomben-Katastrophe der Teilung zog Großbritannien die Grenzen Pakistans so, dass auch Bangladesch einbezogen wurde (nachdem man Bengalen zuvor entlang kommunaler Grenzen aufgeteilt hatte).

Als Pakistans Gründervater Muhammad Ali Jinnah Urdu als die einzige Landessprache in Pakistan durchsetzen wollte, scheiterten die Bemühungen, Bengali als Sprache zu unterdrücken und Bengalis als Bürger zweiter Klasse zu behandeln. Es kam weniger als zwei Jahrzehnte später, im Jahr 1971 zu massiven Gewaltexzessen und die pakistanische Armee beging einen Völkermord in Bangladesch. Während des Unabhängigkeitskrieges in Bangladesch wurden drei Millionen Menschen getötet.

