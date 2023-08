Fidel Castro überlebte nicht nur die Wut der Batista-Diktatur, des Guerillakriegs und 600 Attentatsversuche, sondern leitete auch einen revolutionären Prozess, der auch nach 60 Jahren weiterhin Widerstand leistet und triumphiert (peoplesdispatch.org)

https://peoplesdispatch.org/2023/08/13/fidel/

Nur wenige Führungspersönlichkeiten wurden in der jüngeren Geschichte von der großen Wirtschaftspresse und ihren Unterstützern so verunglimpft wie Fidel Castro. Der Befehlshaber der Kubanischen Revolution ist ohne Zweifel eine der unverzichtbaren Figuren in der Geschichte Amerikas, und dies erklärt zum Teil die ständige „symbolische Ermordung“, der seine Figur ausgesetzt war und ist. Anlässlich seines 97. Geburtstages lohnt es sich, einige Gedanken über Fidel und die Bedeutung dieses großen Führers hervorzuheben.

Der Mann

Wer das Glück hatte, Fidel Castros Geburtsort in der Kleinstadt Birán in der Provinz Holguín zu besuchen, kann sich ein klares Bild von seiner Herkunft machen. Obwohl Fidel der Sohn eines der Großgrundbesitzer des vorrevolutionären Kubas war, war er dennoch der Sohn einer Familie mit finanziellen Mitteln.

Sein Vater, ein spanischer Auswanderer, hatte ein kleines Vermögen anhäufen und Land erwerben können, das es ihm ermöglichte, eine große Familie zu ernähren und seinen Kindern einen guten Lebensstandard und eine gute Ausbildung zu garantieren. Diese Ausbildung führte Fidel zunächst nach Santiago de Cuba, der zweitwichtigsten Stadt des Landes, und dann zum Jurastudium nach Havanna, wo er sich vollständig in den Prozess des Erwachsenwerdens und des politischen Kampfes seiner Generation integrieren konnte.

Als Mitglied der Orthodoxen Jugend* mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn beklagte Fidel wie alle seine Generation den Selbstmord von Eduardo Chibás zutiefst. Der Tod des orthodoxen Führers, der von der Korruption und Fäulnis der Regierungen der Authentischen Partei übertönt wurde, war ein schwerer und fast entmutigender Schlag für eine Jugend, die durch das Scheitern der Revolution von 1930 geformt wurde und die Sehnsüchte nach Erlösung und nationalen Reformen erkannte rutscht ihnen durch die Finger.

Batistas Staatsstreich im März 1952 schien das letzte Urteil zu sein. Das Militär und die Kasernen kehrten zurück, um das Schicksal der Nation zu beeinflussen. Und sie taten dies im Dienste der Interessen des großen nordamerikanischen Kapitals. Batista war wieder einmal der harte Mann, der Ordnung und Sicherheit wiederherstellen würde. Unter seiner Herrschaft hörten Gangsterkonfrontationen, Auftragsmorde und Übergriffe auf. Die Armee würde für die nötige Ruhe sorgen, damit das nordamerikanische Geld, einschließlich des Geldes der Mafia, seinen „Geschäften wie gewohnt“ nachgehen könne.

Dabei würden alle Freiheiten eingeschränkt und jede Opposition gewaltsam zum Schweigen gebracht. Die Errungenschaften der Verfassung von 1940 gingen verloren.

Der Unterschied besteht darin, dass die Generation, die in diesen Jahren entstand und in das politische Leben eintrat, insbesondere ihr revolutionärster Flügel, nicht bereit war, diese Ordnung der Dinge zu akzeptieren. Fidel war der natürliche Anführer dieses Rebellionsprozesses. Er war derjenige, der den kühnen Angriff auf die Moncada anführte, der, obwohl er scheiterte, zwei grundlegende Dinge demonstrierte: die blutrünstige Brutalität des Batista-Regimes, das die Überlebenden der Aktion verfolgte und massakrierte, und die Existenz eines Geistes der Rebellion für ein besseres Kuba zu kämpfen.

Dieser Geist wurde nicht durch Gefängnis, Exil oder Niederlage zerstört. In seinem Plädoyer für Selbstverteidigung, das später als „Die Geschichte wird mich freisprechen“ bekannt wurde, machte Fidel die Ansprüche auf soziale Gerechtigkeit und Souveränität deutlich, die die Grundlage der gesamten revolutionären Bewegung bildeten.

Der Zufall, der auch in der Geschichte eine Rolle spielt, bestimmte sein Überleben unter sehr schwierigen Bedingungen, nach dem Angriff auf Moncada, bei der Niederlage von Alegría de Pío, bei den zahlreichen Bombenanschlägen und Kämpfen in der Sierra (seine Draufgängertum war so groß, dass nach dem Kampf von El Uvero Che und mehrere Beamte ihm einen Brief schrieben, in dem sie ihn aufforderten, sich nicht unnötig bloßzustellen). Es gab mehr als 600 Angriffe gegen ihn.

Sein intellektuelles Niveau, seine politische Klarheit, sich nicht in die Bündnisse und Lobbys hineinziehen zu lassen, die um ihn herum bei zahlreichen Gelegenheiten geschlossen wurden, seine militärischen Fähigkeiten und schließlich seine Gaben als beliebter Anführer, als die Revolution triumphierte, machten ihn zum unbestrittenen Menschen Anführer des Prozesses und Ausdruck der Bestrebungen eines ganzen Volkes.

Der Politiker

Als Politiker wusste Fidel, wie man sehr komplexe Szenarien meistert. Der Triumph der Revolution markierte auch den Beginn einer beispiellosen Eskalation der Aggression gegen Kuba. Die Existenz einer triumphalen Revolution auf einem Kontinent, der ihr Hinterhof war, war für die USA unzulässig. Eine Revolution, die die Dogmen der Rechten und der Linken demontierte und zeigte, dass es möglich war, gegen eine Berufsarmee mit einer zahlenmäßig und waffenmäßig unterlegenen Guerillagruppe zu gewinnen, und dass dies darüber hinaus auch von einem kleinen neokolonialen Land aus möglich war, ohne große natürliche Ressourcen.

Diese Revolution musste intern die mehr oder weniger offene Aggression der großen und mittleren nationalen Bourgeoisie überwinden, die sich sowohl in Form von Erpressung als auch in Aggressionen unterschiedlicher Art äußerte. Bewaffnete Gruppen, die von den USA und den kreolischen Oligarchien finanziert und ausgebildet wurden, vermehrten sich in verschiedenen Regionen des Landes und säten mit Piratenangriffen, Sabotage, Bombenanschlägen, Attentaten und Raubüberfällen Angst und Zerstörung. Wichtige Persönlichkeiten der revolutionären Regierung jener frühen Jahre verrieten sie schließlich durch Handeln oder Unterlassen, darunter Militärchefs wie der erste Kommandeur der Luftwaffe, Diaz Lang (der mit einem gestohlenen Flugzeug in die USA überlief und regelmäßig zurückkehrte, um Granaten abzuwerfen) in zentralen Straßen von Havanna). Oder wie Hubert Matos, Kommandeur der Militärregion Camagüey.

Auf internationaler Ebene eskalierten Sanktionen, Drohungen und wirtschaftliche Erpressungen. Die OAS und mehrere Verbündete der USA führten Verfolgung und Verleumdung durch. Zahlreiche lateinamerikanische Länder brachen unter Druck alle Beziehungen zu Kuba ab. Im März 1960 explodierte das französische Schiff La Coubre im Hafen von Havanna infolge einer Sabotage, wobei fast einhundert Menschen starben und mehr als 200 verletzt wurden. Im April 1961 bombardierten Flugzeuge aus Honduras mehrere kubanische Zivilflughäfen und wenige Tage später landeten 1.500 kubanische Söldner, bewaffnet und ausgebildet von der CIA und mit Unterstützung der US-Marine, in Playa Girón** und leiteten eine Invasion ein, die im Jahr 1961 niedergeschlagen wurde weniger als 72 Stunden und deren Gefangene mit der US-Regierung gegen Nahrung für Kinder und landwirtschaftliche Maschinen ausgetauscht wurden.

Im Jahr 1962 war Kuba in die berühmte Raketenkrise verwickelt, die durch eine Vereinbarung zwischen den Mächten gelöst wurde, die Kuba außen vor ließ, was eine würdige Reaktion von Fidel im Namen des revolutionären Volkes hervorrief.

Inmitten dieses politischen Sturms verstand es Fidel, die Stimmungen und Erwartungen des Volkes und der Mitglieder der revolutionären Führung zu lenken und zu kanalisieren. Er verstand es, die notwendige Einheit unter den revolutionären Kräften aufzubauen und sich auf der internationalen Bühne fest zu behaupten.

Die Revolution führte sofort zu konkreten Fortschritten: einem Agrarreformgesetz, das den Großgrundbesitzern im Land das Rückgrat brach und das Land denjenigen überließ, die es bewirtschafteten; eine massive Alphabetisierungskampagne; Gesundheits- und Wohnprogramme mit Zehntausenden Stipendien für Studierende aller Niveaus; die Schaffung eines massiven Systems zum Schutz und zur Verbreitung der Kultur, das die Kultur für die Menschen zugänglich macht; und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Fidel wusste, wie er innerhalb des Prozesses eine Hegemonie aufbauen konnte, und zwar auf der Grundlage einer dynamischen Auffassung der Realität, die aus einem tiefen Verständnis der verschiedenen Phasen, die er durchlaufen musste, die Schlüssel zu seinem politischen Handeln ableitete. Es gelang ihm, die politische Autonomie und die besonderen Essenzen des kubanischen Prozesses in seinen Jahren intensiverer Beziehungen zur UdSSR und zum sozialistischen Lager zu bewahren, und nach dem Zusammenbruch in Osteuropa verstand er es, in einem sehr komplexen Szenario die Möglichkeit neu zu gestalten die Existenz und Beständigkeit des Sozialismus und seine Errungenschaften in Kuba.

Fidel war auch ein außerordentlich beliebter Pädagoge, der dem Volk in langen und zahlreichen Reden eine neue Vorstellung von der Geschichte und der Rolle Kubas in der lateinamerikanischen und weltweiten Szene einschärfte. Unter Fidels Führung entwickelte sich Kuba von einer kleinen Zucker produzierenden Insel zu einer Nation, die sich das Recht anmaßte, das koloniale und neokoloniale Regime bloßzustellen, anzuprangern und zu bekämpfen. Um die Unabhängigkeitsbewegungen aller Kontinente zu unterstützen, um Ärzte, Lehrer und Sporttrainer in alle Breitengrade des Planeten zu schicken. Keine andere Nation in der westlichen Hemisphäre hat eine derart umfassende und großzügige internationale Aktivitäten durchgeführt. Fidels politische Führung zeigte dem kubanischen Volk, dass es weit über seine eigene Größe hinausgehen kann, dass die Größe einer Nation durch den Heldenmut und die Großzügigkeit ihrer Frauen und Männer bestimmt wird,

Das Symbol

Die Figur Fidel verkörpert die Ideale der Souveränität und sozialen Gerechtigkeit einer Nation und ist Ausdruck dafür, dass es möglich ist, auch unter den widrigsten Umständen eine gerechtere und integrativere Nation aufzubauen. Er ist auch ein Schlüsselfaktor der Einheit für die Kontinuität des kubanischen Prozesses im Laufe der Zeit.

Um seine symbolische Dimension zu untergraben, berufen sie sich ständig auf Lügen und Halbwahrheiten. Sie schwelgen in möglichen Fehlern, in Gerüchten, in konkreten Episoden der jüngeren Geschichte, in opportunistischen Zeugenaussagen. Zweifellos hat er als Mensch und als Politiker Fehler gemacht, aber diese gehen auch mit großen Erfolgen einher – Schlüsselerfolgen für den Fortbestand einer Revolution wie der kubanischen, mehr als 60 Jahre später. Sein menschlicher Zustand stützte seinen symbolischen Zustand, und seine Kohärenz als Mensch bestimmte in hohem Maße die Dimension seiner Figur.

Sein Denken muss, wie alles lebende Denken, einem ständigen Dialog unterliegen. Nichts könnte seiner Auffassung von Politik fremder sein als die Unbeweglichkeit von Ideen und Völkern. In einer Zeit, in der die Mumifizierung oder Kommerzialisierung eine der wirksamsten Formen symbolischer Morde ist (denken Sie daran, was sie mit Lenin oder Che versucht haben), besteht die Pflicht von Revolutionären überall darin, zu debattieren, zu diskutieren und etwas zu schaffen.

Marx sagte, dass Ideen zu materieller Macht werden, wenn sie die Massen ergreifen. Fidel lebt heute, gerade weil sein Symbol als Beweis dafür dient, dass es möglich ist, mit den Bescheidenen, durch die Bescheidenen und für die Bescheidenen eine Revolution zu machen und dieses Unterfangen gegen die Feindseligkeit und Verfolgung der größten imperialen Macht der Geschichte fortzusetzen .

José Ernesto Novaez Guerrero ist ein Schriftsteller, Journalist und Forscher aus Santa Clara, Kuba. Er koordiniert die kubanische Sektion des Netzwerks der Intellektuellen und Künstler zur Verteidigung der Menschheit und arbeitet mit mehreren Publikationen innerhalb und außerhalb der Insel zusammen.

