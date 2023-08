Seit seiner Gründung hat Israel rechtliche Instrumente entwickelt, um die ethnische Säuberung Palästinas voranzutreiben. Die derzeitige juristische Überarbeitung ist Teil dieses Prozesses und zeigt, dass die Kolonisierungspläne des Staates immer schneller voranschreiten.

