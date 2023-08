Neues Buch enthüllt: Massaker im Jahr 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking wurde von den USA inszeniert (mronline.org)

Seit Jahrzehnten erzählen westliche Medien die gleiche Geschichte über China als eine brutale „Diktatur“, deren Menschen durch das kriminelle kommunistische Regime getötet werden, und nennen das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens als Paradebeispiel für die Brutalität der chinesischen Regierung. Angeblich wurden zahlreiche Studenten durch die Hände der Volksbefreiungsarmee getötet. Jetzt erschien jedoch ein neues Buch, das beweist, dass diese Behauptungen falsch sind und keine Grundlage haben, außer Washingtons Bestrebungen, das Image der Kommunistischen Partei Chinas zu schädigen.

Atrocity Fabrication and Its Consequences: How Fake News Shapes World Order, ein neues Buch von AB Abrams, hebt hervor, dass es 1989 auf dem berüchtigten Platz des Himmlischen Friedens nie zu Morden kam, wie sie jahrzehntelang durch westliche Propaganda verbreitet wurden, und das wurde auch enthüllt. Die ganze Angelegenheit war lediglich ein Versuch, China als den Täter in der geopolitischen Arena darzustellen. Das Buch unterstreicht, dass auf dem Platz des Himmlischen Friedens keine Morde stattgefunden haben, geschweige denn ein Massaker, als das es in den westlichen Medien bezeichnet wurde.

Wie ist es den USA gelungen, das Mainstream-Narrativ zu manipulieren und Millionen und Abermillionen Menschen glauben zu lassen, dass China einen Massenmord an seinem eigenen Volk – jungen College-Studenten – initiiert hat, indem es sie mit Panzern zerquetscht und mit Maschinengewehren abgeschossen hat? Die Antwort ist einfach: die Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung durch die Presse. Dies könnte dadurch geschehen, dass Medien aus dem Kontext gerissen werden und eine unvollständige Version der Wahrheit liefern.

Das berüchtigtste Medienstück, das das Verbrechen überhaupt „dokumentiert“, ist beispielsweise ein Video, das zeigt, wie ein Panzer auf eine Person zumarschiert, die angeblich ein Student war, und als der Panzer dem jungen Mann nahe genug kommt und anhält, stoppt das Video. Das Video ist geschnitten, und es gibt einen begleitenden Text, der darauf hinweist oder verkündet, dass der Panzer den Demonstranten überfahren hat. Das könnte jedoch nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. In Wirklichkeit stürmten andere Demonstranten zum Tatort und begleiteten ihn von dort aus, während der Panzer an Ort und Stelle stand und darauf wartete, dass der Demonstrant nachgab und ihm aus dem Weg ging.

In dem Buch wird argumentiert, dass alle von den Vereinigten Staaten begangenen Handlungen dazu dienten, „Eroberungs- und Ausbeutungskriege zu rechtfertigen“ und dem berüchtigten militärisch-industriellen Komplex Profite in Milliardenhöhe zu bescheren, wie das CovertAction Magazine berichtet .

Abrams betonte, dass die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens ursprünglich nicht als Vorstoß zur Verwestlichung oder zum Sturz der chinesischen Regierung stattfanden. Stattdessen lag ihr Hauptaugenmerk auf der Stärkung der Prinzipien der Kommunistischen Revolution Chinas von 1949 und der Lösung des Problems korrupter Beamter, die von den maoistischen Prinzipien abgewichen waren.

Diese Bewegung umfasste nicht nur Studenten, sondern auch eine beträchtliche Anzahl von Arbeitern, die eine stärkere Anti-KPCh-Haltung an den Tag legten. Ihr gemeinsames Ziel war die Errichtung einer sozialistischen Demokratie im Rahmen der Bewegung.

Das Buch zitierte ein Telegramm der US-Botschaft in Peking, das WikiLeaks 2016 veröffentlichte. Das Leck enthielt Berichte über den Augenzeugenbericht eines chilenischen Diplomaten und seiner Frau, die anwesend waren, als die PLA den Platz des Himmlischen Friedens erreichte, um die Demonstranten zu zerstreuen. Das Paar schaffte es mehrere Male ohne Belästigung auf den Platz und wieder hinaus und beobachtete keinen massiven Beschuss mit Waffen in die Menge. Sie sahen von vornherein nie die Anwendung tödlicher Gewalt.

Darüber hinaus wird in dem Buch der frühere Chef des Pekinger Büros der Washington Post , Jay Mathews, zitiert, der 1998 zugab, dass „alle bestätigten Augenzeugenberichte besagen, dass die Studenten, die beim Eintreffen der Truppen auf dem Platz blieben, friedlich gehen durften.“

Es zitierte auch den Reuters- Korrespondenten Graham Earnshaw, der die Nacht vom 3. auf den 4. Juni in der Mitte des Platzes des Himmlischen Friedens verbrachte und berichtete, dass die meisten Studenten den Platz friedlich verließen und der Rest überredet worden sei, dasselbe zu tun.

Wie üblich nutzten die westlichen Medien als Hauptquelle für die Behauptung, es habe ein Massaker stattgefunden, einen anonymen Studenten der Qinghua-Universität, der seine Behauptungen gegenüber der Hongkonger Presse äußerte, die diese dann an die britischen Medien weitergab.

Dennoch sagte der Peking-Korrespondent der BBC , James Miles, dass es kein Massaker gegeben habe.

Die westliche Berichterstattung hatte einen falschen Eindruck vermittelt und Demonstranten, die sich beim Eintreffen der Armee noch auf dem Platz befanden, durften nach Verhandlungen den Platz verlassen.

Außerdem wurde die Erzählung völlig aus den Fugen geraten, indem die Täter als Opfer eines Verbrechens dargestellt wurden, das überhaupt nicht begangen wurde. Das Buch betonte, dass diejenigen, die während der Ereignisse in Peking starben, ihr Leben in Straßenschlachten zwischen der VBA und Aufständischen weit entfernt vom Platz verloren. Aus Berichten des US-Außenministeriums geht hervor, dass die unbewaffneten PLA-Offiziere mit Benzinbomben angegriffen wurden und viele bei lebendigem Leibe verbrannten.

Uiguren: Ein weiteres „Verbrechen“, das China begangen haben soll

Die Falschmeldung rund um den Platz des Himmlischen Friedens war eine Blaupause für US-Medienkampagnen, die darauf abzielten, die chinesische Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken, während Washington Peking anschließend beschuldigte, einen Völkermord an den Uiguren in der Provinz Xinjiang begangen zu haben.

In dem Buch wurde betont, dass sich die Behauptungen über den sogenannten Uiguren-Völkermord ausschließlich auf extremistische, von den USA finanzierte Anti-China-Gruppen stützten. Sie wurden nämlich von der CIA-nahen National Endowment for Democracy finanziert, die damit beauftragt war, das auszuführen, was die berüchtigte Spionageagentur jahrzehntelang im Alleingang getan hatte.

Angesichts der Behauptungen, Peking habe einen Völkermord an den Uiguren begangen, verzeichnete die uigurische Bevölkerung in Xinjiang zwischen 2010 und 2018 einen Anstieg um 25 %, anstatt dass die Bevölkerung schrumpfte. Sogar Einrichtungen, von denen der Westen behauptete, sie seien „Konzentrationslager“, in denen Uiguren massenhaft getötet und „einer Gehirnwäsche unterzogen“ oder „indoktriniert“ wurden, schienen ein Logistikpark, ein reguläres Internierungslager sowie Grund- und Mittelschulen gewesen zu sein.

„Xinjiang wirkt gut und sicher, und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, schienen darüber glücklich zu sein“, sagte der ehemalige Londoner Metropolitan Police Officer Jerry Grey, der viel Zeit in Xinjiang verbrachte.

„Die Bevölkerung der Uiguren in China ist schneller gewachsen als die Mehrheit der Han-Chinesen, teilweise weil sie nicht der Ein-Kind-Politik unterworfen waren und 20.000 Moscheen gebaut haben […] Uigurische Kinder können leichter an Spitzenuniversitäten gelangen als Han-Chinesen, und das haben sie auch getan.“ In den Kantinen werden für sie Halal-Speisen zubereitet, und auf dem Campus gibt es einen Gebetsbereich“, sagte Daniel Dumbrill, ein kanadischer Geschäftsmann und chinesischer Politikanalyst.

„Die Darstellung eines Gegners, der besonders schwere Verbrechen begeht, insbesondere wenn man militärische Aktionen oder andere feindselige Maßnahmen gegen den Gegner einleiten will, stellt seit jeher ein wirksames Mittel dar, um die öffentliche und internationale Meinung zu bewegen und [US-imperiale] Aktionen zu rechtfertigen“, sagte Abrams sein Buch.

Jugoslawien

Das Buch beleuchtet auch die US-Propaganda, die sich in den 1990er Jahren auf den serbischen Führer Slobodan Milosevic konzentrierte, einen Sozialisten, der Jugoslawien zusammenhalten wollte und ihn des Völkermords im Kosovo und anderswo beschuldigte.

Milosevic, ein Sozialist, wollte die Einheit Jugoslawiens wahren und seine Zersplitterung verhindern. Diese Bemühungen wurden von seinem Wunsch vorangetrieben, der möglichen Ausweitung des Einflusses westlicher Nationen und der Errichtung von US-Militärstützpunkten in einem strategisch wichtigen Gebiet entgegenzuwirken.

Interessanterweise wurden die schwersten Fälle ethnischer Säuberungen während des Krieges tatsächlich von den Kroaten im Rahmen der Operation Storm durchgeführt, einem von der CIA entwickelten Plan.

Darüber hinaus unterstützte die Clinton-Regierung die Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), die einen ethnisch homogenen albanischen Staat errichten wollte. Bei diesem Unterfangen ging es darum, Serben und andere Minderheitengruppen ins Visier zu nehmen.

Die Finanzierung durch den Drogenhandel spielte eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der UCK und veranlasste das US-Außenministerium, sie als „terroristische Organisation“ zu bezeichnen. Der NATO-Nordatlantikrat identifizierte die UCK als Hauptverursacher der Gewalt im Kosovo.

Die Erzählung vom Völkermord und den Serben, die Konzentrationslager betreiben, stützte sich wieder einmal stark auf die Aussage einer Person, die offen zugab, keine Zeugen von Morden gewesen zu sein – des Propagandistenreporters Roy Gutman. Dieser Bericht wurde schließlich diskreditiert, als ein britischer Journalist ein angebliches Vernichtungslager besuchte und herausfand, dass die Insassen freiwillig in umliegenden Dörfern Zuflucht vor dem nahegelegenen Konflikt gesucht hatten.

Jugoslawien war ein äußerst erfolgreicher Staat, der zahlreiche heutige baltische Nationen unter dem Banner des Kommunismus vereinte, und erlebte seinen Untergang, als die Vereinigten Staaten und die NATO einen Krieg gegen ihn führten und bei dem berüchtigten Bombenangriff auf das Land Hunderte von Zivilisten töteten um dort „Demokratie zu säen“.

Syrien

Derselbe Mann, der einer der Hauptgründe für den Zusammenbruch Jugoslawiens war, konnte in Syrien fast dasselbe tun. Gutman spielte eine wichtige Rolle in einem weiteren ähnlichen Krieg, der mehr als ein Jahrzehnt später gegen den syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad begann.

Die von Gutman vorangetriebenen Propagandabemühungen ähnelten denen, mit denen er zuvor hausieren ging, und umfassten auch den Massenmord an Menschen durch die Regierung, ohne dass es Beweise für diese Behauptungen gab.

Westliche Medien und Regime beschuldigten Al-Assad fälschlicherweise, Angriffe mit Chemiewaffen gegen sein eigenes Volk durchgeführt zu haben, obwohl die Angriffe wahrscheinlich von von den USA unterstützten Terroristen verübt wurden .

Bereits im November veröffentlichte die Grayzone-Website eine Reihe von Leaks, die aufzeigten, wie hochrangige Beamte der OPCW diesen brisanten Fund in der syrischen Stadt Duma zensierten.

In ihrer Untersuchung hieß es auf der Website: „In den ersten Tagen der OPCW-Untersuchung eines mutmaßlichen Chemieangriffs in Douma, Syrien, schlossen Experten für Toxikologie aus, dass Chlorgas die Todesursache für mehr als 40 Zivilisten war, die am Tatort gemeldet wurden.“

Der Koreakrieg: Eine weitere „Gräueltat“

Der Koreakrieg, ein von den Vereinigten Staaten geführter Krieg, der letztlich zur Spaltung eines Volkes in zwei Teile führte, wurde der Öffentlichkeit als „humanitäre Intervention“ präsentiert, die darauf abzielte, die lokale Bevölkerung vor kommunistischen Kräften zu retten. Um dieses Narrativ zu etablieren, sponserte das Pentagon einen Propagandafilm mit dem Titel „ Das Verbrechen Koreas“, erzählt von Humphrey Bogart. In diesem Film wurden die von der südkoreanischen Regierung mit Unterstützung der USA begangenen Gräueltaten fälschlicherweise der Demokratischen Volksrepublik Korea zugeschrieben.

Dieses Narrativ gewann in den US-Medien an Bedeutung und stärkte erheblich die Wahrnehmung des Krieges als „moralisch gerechtfertigt“. Eine einflussreiche Kolumne des Time-Magazins mit dem Titel „Barbarei“ verstärkte diese Perspektive, indem sie ein kommunistisches Massaker in Taejon beschrieb, das spätere Untersuchungen ergaben, dass es tatsächlich von mit den USA verbündeten südkoreanischen Truppen verübt wurde

Charles E. Potter, Vorsitzender des Senatsunterausschusses für koreanische Gräueltaten und ernannt von Senator Joseph McCarthy, berüchtigt für den McCarthyismus, der für die Verfolgung aller verantwortlich war, die auch nur im Verdacht standen, einer linken Organisation anzugehören oder eine linke Gesinnung zu vertreten, betonte die unmenschlichen Taten der US-Gegner. Er erzählte von grausamen Vorfällen, wie zum Beispiel einer „rotchinesischen“ Krankenschwester, die einem GI mit einer Gartenschere ohne Betäubung die Zehen durchtrennte, und US-Kriegsgefangenen, die bis zum Tod mit Bambusspeeren gefoltert und in kleinen Eisenkäfigen eingesperrt wurden, wobei Maden ihre Augenhöhlen befallen hatten.

Die von Potter vorgelegten Berichte widersprachen jedoch den Aussagen US-amerikanischer und britischer Kriegsgefangener, die darauf hinwiesen, dass ihre Behandlung durch die Entführer im Allgemeinen anständig war, obwohl sie Vorlesungen über den Kommunismus besuchen mussten.

Unterdessen wurden in den von den USA geführten Kriegsgefangenenlagern nordkoreanische und chinesische Gefangene schwerer Brutalität ausgesetzt. Diese Häftlinge wurden massakriert, weil sie revolutionäre Lieder sangen, und gewaltsam dazu gezwungen, auf die Rückführung in ihre Heimatländer zu verzichten. Diese Strategie zielte darauf ab, Propagandapunkte für den Kalten Krieg zu sammeln, indem sie den Übertritt zum Westen als einen Wunsch darstellte, der aus der wahrgenommenen Überlegenheit seines politisch-wirtschaftlichen Systems entstand.

Die Propagandakampagne gegen die Demokratische Volksrepublik Korea reichte bis weit ins 21. Jahrhundert hinein, wobei zunehmend extravagante erfundene Geschichten verbreitet wurden, um das Land in einem negativen Licht darzustellen. Viele dieser Geschichten wurden von Überläufern der DVRK verbreitet, von denen einige von Südkorea und möglicherweise der CIA beeinflusst oder angeregt wurden.

Shin Dong-hyuk, ein Überläufer, arbeitete mit dem Korrespondenten der Washington Post , Blaine Harden, zusammen, um ein äußerst erfolgreiches Buch zu schreiben : Escape From Camp 14: One Man’s Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dieser Darstellung um eine Fälschung handelte.

Yeonmi Park, eine weitere Überläuferin, die von westlichen Medien ein Vortragshonorar von 12.500 US-Dollar verlangt, machte sogar die lächerliche Behauptung, die Mutter ihrer Freundin sei hingerichtet worden, weil sie einen Hollywood-Film gesehen hatte.

Lee Soon-ok, eine weitere Überläuferin, sagte 2004 vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aus, sie habe miterlebt, wie Christen in politischen Gefängnissen der DVRK gefoltert und verbrannt wurden. Allerdings widersprach der Chef der Nordkoreanischen Überläufervereinigung, Chang In-suk, dem und behauptete, Lee sei nie ein politischer Gefangener gewesen.

Abrams stellte fest, dass erfundene Berichte über die Hinrichtung prominenter Persönlichkeiten durch den Staat der DVRK häufig mit dem überraschenden Wiederauftauchen dieser angeblich verstorbenen Personen vor der Kamera zusammenfielen.

In einem CNN-Bericht vom Mai 2015 wurde behauptet, dass der Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, die Vergiftung und Tötung seiner Tante Kim Kyong Hui angeordnet habe. Allerdings trat Frau Kim im Januar 2020 öffentlich auf und wies auf die Unrichtigkeit der Behauptung hin.

Abrams vermutete, dass diese falschen Aussagen von Überläufern und die voreingenommene Berichterstattung in den Medien im Westen aufgrund der „Selbstbeschuldigungen“, die sie darstellten, angenommen wurden, was scheinbar die Vorstellung der Überlegenheit des Westens gegenüber dem am wenigsten verwestlichten Staat bestätigte. Darüber hinaus dienten sie oft als Rechtfertigung für feindselige Maßnahmen, einschließlich Wirtschaftssanktionen, gegen die DVRK.

In dem Buch geht es um die Dämonisierung der russischen und vietnamesischen Regierung sowie der Regierung Libyens und des Irak, um den Golfkrieg zu rechtfertigen, und es werden auch zahlreiche Fälle von US-Propaganda aufgegriffen, die darauf abzielte, ihre Feinde zu untergraben und sich selbst und ihren Mitmenschen Auftrieb zu geben Überzeugungen in dem Versuch, das unipolare System aufrechtzuerhalten, das es so sehr zu stützen versucht hat – ohne Erfolg. Die Aufzählung der unzähligen von den Vereinigten Staaten begangenen Verbrechen ist für viele keine Überraschung, da die Vereinigten Staaten dies bereits seit Jahrzehnten tun und dies auch weiterhin tun, indem sie ihren Einfluss auf die Medien ausnutzen, um sich einen moralischen Vorsprung gegenüber ihren geopolitischen Feinden zu verschaffen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related