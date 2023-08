Am Donnerstag soll das Hotel „Reikartz“ in der besetzten Stadt Saporoschje von Raketen getroffen worden sein. Laut Wladimir Rogow, einem Mitglied der Stadtverwaltung, soll das Hotel als Aufenthaltsort für ukrainische Soldaten und Söldner gedient haben.

„Die Ankunft in der von den Nazis besetzten Stadt Saporoschje fand genau im Hotelkomplex Riviera Reikartz in der Hauptstraße Nabereschnaia statt. Dieses Hotel diente lange Zeit als Lager für ukrainische Kämpfer, bestehend aus galizischen Nazis und bewaffnetem Gesindel aus aller Welt, Mitgliedern der Fremdenlegion“, so der Beamte auf seinem Telegram-Kanal.

Das russische Verteidigungsministerium gab an, einen Angriff auf einen „vorübergehenden Aufenthaltsort von Söldnern“ in Saporoschje durchgeführt zu haben. Eine UNO-Mitarbeiterin erklärte, das Hotel sei regelmäßig von Mitarbeitern der UNO und Nichtregierungsorganisationen genutzt worden. Laut westlichen Medienberichten sollen zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden sein.

