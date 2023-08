Der Atombombenabwurf auf Japan war nicht notwendig, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. US-Regierungsdokumente räumen es ein. – Von Ben Norton

Üblicherweise erzählen westliche Regierungen und Medien dem Rest der Welt, dass man sich vor Nordkorea und seinen Atomwaffen fürchten müsse, oder dass der Iran eines Tages Atomwaffen besitzen könnte.

In Wirklichkeit gibt es jedoch nur ein einziges Land in der Geschichte der Menschheit, das Atomwaffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt hat – und das nicht nur einmal, sondern zweimal: die Vereinigten Staaten.

Am 6. und 9. August 1945 warf das US-Militär Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Rund 200.000 Zivilisten wurden getötet.

Heute, fast 80 Jahre später, behaupten viele US-Regierungsvertreter, Journalisten und Pädagogen immer noch, dass Washington keine andere Wahl hatte, als Japan mit Atombomben zu bombardieren, um es zur Kapitulation zu zwingen und so den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Einige argumentieren, dass diese schreckliche Gräueltat in Wirklichkeit eine edle Tat war, die noch mehr Menschenleben gerettet hat, die in den nachfolgenden Kämpfen verloren gegangen wären.

Diese Behauptung ist zwar weit verbreitet, aber völlig falsch.

In US-Regierungsdokumenten wird zugegeben, dass Japan bereits 1945, also vor den Atomschlägen, kurz vor der Kapitulation stand. Es war einfach nicht notwendig, die Atombombe einzusetzen.

Das US-Kriegsministerium (das in den späten 1940er Jahren in Verteidigungsministerium umbenannt wurde) führte eine Untersuchung durch, die als Strategic Bombing Survey bekannt wurde und die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg analysierte.

In dem 1946 veröffentlichten Strategic Bombing Survey heißt es ganz klar: „Japan hätte auch ohne die Atombombenabwürfe kapituliert“:

… es scheint klar zu sein, dass die Lufthoheit über Japan auch ohne die Atombombenangriffe genügend Druck hätte ausüben können, um eine bedingungslose Kapitulation herbeizuführen und die Notwendigkeit einer Invasion zu verhindern. Auf der Grundlage einer detaillierten Untersuchung aller Fakten und gestützt auf die Aussagen der überlebenden japanischen Führungspersönlichkeiten ist das Gutachten der Meinung, dass Japan mit Sicherheit vor dem 31. Dezember 1945 und aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem 1. November 1945 kapituliert hätte, selbst wenn die Atombomben nicht abgeworfen worden wären, selbst wenn Russland nicht in den Krieg eingetreten wäre und selbst wenn keine Invasion geplant oder in Betracht gezogen worden wäre.

Die Atombombenabwürfe auf Japan stellten eine politische Entscheidung der Vereinigten Staaten dar, die sich direkt gegen die Sowjetunion richtete; es war der erste Schlag im Kalten Krieg.

Im August 1945 bereitete sich die UdSSR darauf vor, in Japan einzumarschieren, um das dort herrschende faschistische Regime zu stürzen, das mit Nazideutschland verbündet war, das die sowjetische Rote Armee auf dem europäischen Kriegsschauplatz gerade besiegt hatte.

Washington befürchtete, dass, wenn die Sowjets den japanischen Faschismus besiegten und Tokio wie Berlin befreiten, die postfaschistische Regierung Japans ein Verbündeter der Sowjetunion werden und eine sozialistische Regierung übernehmen könnte.

Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki richteten sich also nicht so sehr gegen die japanischen Faschisten, sondern gegen die sowjetischen Kommunisten.

Diese ausdrücklich politische Entscheidung, Atomwaffen gegen Japan einzusetzen, wurde in der Tat von mehreren hochrangigen US-Militärs abgelehnt.

Als einer der berühmtesten Generäle der US-Militärgeschichte leitete Dwight Eisenhower die Operationen auf dem europäischen Kriegsschauplatz und beaufsichtigte die anschließende Besetzung des ehemaligen Nazideutschlands.

Später wurde Eisenhower Präsident der Vereinigten Staaten, als Nachfolger von Harry Truman, der Japan mit Atomwaffen bombardiert hatte.

Eisenhower ist weltweit für seine Führungsrolle im Kampf gegen den Faschismus in Europa bekannt. Wenig bekannt ist jedoch, dass er gegen die US-Atomangriffe auf Japan war.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus veröffentlichte Eisenhower seine Memoiren mit dem Titel Mandate for Change. In diesem Buch aus dem Jahr 1963 erinnerte sich der ehemalige Top-General an einen Streit, den er im Juli 1945 mit dem damaligen US-Kriegsminister Henry Stimson hatte.

Stimson hatte ihm mitgeteilt, dass Washington einen Atombombenabwurf auf Japan plante. Eisenhower kritisierte die Entscheidung und erklärte, er habe „große Bedenken“ und sei überzeugt, „dass Japan bereits besiegt und der Abwurf der Bombe völlig unnötig sei“.

Eisenhower schrieb:

Es geschah im [Juli] 1945, als Kriegsminister Stimson, der mein Hauptquartier in Deutschland besuchte, mir mitteilte, dass unsere Regierung den Abwurf einer Atombombe auf Japan vorbereite. Ich gehörte zu denen, die der Meinung waren, dass es eine Reihe stichhaltiger Gründe gab, die Weisheit eines solchen Aktes in Frage zu stellen.

… Aber als der Minister mir die Nachricht von dem erfolgreichen Bombentest in New Mexico und dem Plan für den Einsatz der Bombe überbrachte, fragte er mich nach meiner Reaktion und erwartete offenbar eine energische Zustimmung.

Während er mir die relevanten Fakten vortrug, spürte ich ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, und so äußerte ich ihm gegenüber meine ernsten Bedenken, erstens aufgrund meiner Überzeugung, dass Japan bereits besiegt und der Abwurf der Bombe völlig unnötig war*, und zweitens, weil ich der Meinung war, dass unser Land es vermeiden sollte, die Weltöffentlichkeit durch den Einsatz einer Waffe zu schockieren, deren Verwendung meiner Meinung nach nicht mehr zwingend notwendig war, um amerikanische Leben zu retten. Ich war der Überzeugung, dass Japan in diesem Moment nach einer Möglichkeit suchte, sich mit einem minimalen „Gesichtsverlust“ zu ergeben. Der Minister war über meine Haltung zutiefst irritiert und wies die Gründe für meine schnellen Schlussfolgerungen fast wütend zurück.

Diese „völlig unnötigen“ Nuklearangriffe auf Hiroshima und Nagasaki haben etwa 200.000 Zivilisten getötet. Aber sie hatten ein politisches Ziel, das sich gegen die Sowjetunion richtete.

Die politischen Gründe für den Atombombenabwurf auf Japan wurden vom Office of History des US-Energieministeriums öffentlich bestätigt, das eine Website mit pädagogischen Informationen über das Manhattan-Projekt, die wissenschaftliche Initiative zur Entwicklung der Bombe, betreibt.

Auf dieser Website wird zugegeben, dass die Entscheidung der Truman-Regierung, Japan zu bombardieren, politisch motiviert war:

Nachdem Präsident Harry S. Truman die Nachricht vom Erfolg des Trinity-Tests erhalten hatte, war sein Bedarf an der Hilfe der Sowjetunion im Krieg gegen Japan stark gesunken. Der sowjetische Führer, Joseph Stalin, hatte versprochen, bis zum 15. August in den Krieg gegen Japan einzutreten. Truman und seine Berater waren sich nun nicht mehr sicher, ob sie diese Hilfe wollten. Wenn der Einsatz der Atombombe einen Sieg ohne Invasion ermöglichte, dann würde die Annahme der sowjetischen Hilfe sie nur in die Diskussionen über das Nachkriegsschicksal Japans hineinziehen.

…

Andere Historiker argumentieren, dass Japan auch ohne den Einsatz der Atombombe kapituliert hätte und dass Truman und seine Berater die Bombe in Wirklichkeit nur eingesetzt haben, um die Sowjetunion einzuschüchtern.

…

Truman hoffte zu vermeiden, dass er die Kontrolle über Japan mit der Sowjetunion „teilen“ musste.

Auch Mainstream-Historiker haben diese Tatsache anerkannt.

Ward Wilson, ein Forscher des in London ansässigen Think Tanks British American Security Information Council, veröffentlichte 2013 in der Washingtoner Elitezeitschrift Foreign Policy einen Artikel mit dem Titel „The Bomb Didn’t Beat Japan. Stalin Did„.

„Obwohl die Bomben ein sofortiges Ende des Krieges erzwangen, wollte die japanische Führung ohnehin kapitulieren und hätte dies wahrscheinlich vor der für den 1. November geplanten amerikanischen Invasion getan. Ihr Einsatz war daher unnötig“, schrieb er.

Wilson erklärte:

Wenn es den Amerikanern nicht um die Bombardierung von Städten im Allgemeinen oder den Atombombenabwurf auf Hiroshima im Besonderen ging, worüber waren sie dann besorgt? Die Antwort ist einfach: die Sowjetunion.

…

Selbst die hartgesottensten Führer in Japans Regierung wussten, dass der Krieg nicht weitergehen konnte. Die Frage war nicht, ob man weitermachen sollte, sondern wie man den Krieg zu den bestmöglichen Bedingungen beenden konnte.

…

Eine Möglichkeit, zu beurteilen, ob die Kapitulation Japans durch die Bombardierung Hiroshimas oder durch den Einmarsch und die Kriegserklärung der Sowjetunion verursacht wurde, besteht darin, die Auswirkungen dieser beiden Ereignisse auf die strategische Situation zu vergleichen. Nach der Bombardierung Hiroshimas am 6. August waren beide Optionen noch offen. … Die Bombardierung Hiroshimas schloss keine der beiden strategischen Optionen Japans aus. Die Auswirkungen der sowjetischen Kriegserklärung und der Invasion der Mandschurei und der Insel Sachalin waren jedoch ganz anders. Nachdem die Sowjetunion den Krieg erklärt hatte, konnte Stalin nicht mehr als Vermittler auftreten – er war nun ein Kriegsteilnehmer. Die diplomatische Option wurde also durch den sowjetischen Schritt zunichte gemacht. Die Auswirkungen auf die militärische Situation waren ebenso dramatisch.

…

Als die Russen in die Mandschurei einmarschierten, zerschlugen sie die einstige Elitearmee, und viele russische Einheiten kamen erst zum Stehen, als ihnen das Benzin ausging.

…

Die sowjetische Invasion machte die militärische Strategie der Entscheidungsschlacht ebenso zunichte wie die diplomatische Strategie. Mit einem Schlag waren alle Optionen Japans verschwunden. Die sowjetische Invasion war strategisch entscheidend – sie schloss beide Optionen Japans aus -, während die Bombardierung von Hiroshima (die keine der beiden Optionen ausschloss) dies nicht war.

…

Das Ende des Krieges der Atombombe zuzuschreiben, diente Japans Interessen in mehrfacher Hinsicht. Aber es diente auch den Interessen der USA. Wenn die Bombe den Krieg gewonnen hätte, wäre die Wahrnehmung der militärischen Macht der USA gestärkt worden, und der diplomatische Einfluss der USA in Asien und in der ganzen Welt hätte zugenommen.

…

Wenn andererseits der sowjetische Kriegseintritt Japan zur Kapitulation veranlasste, konnten die Sowjets behaupten, sie hätten in vier Tagen geschafft, wozu die Vereinigten Staaten in vier Jahren nicht in der Lage waren, und die Wahrnehmung der sowjetischen Militärmacht und des sowjetischen diplomatischen Einflusses würde gestärkt werden. Und wenn der Kalte Krieg erst einmal begonnen hatte, wäre die Behauptung, der sowjetische Einmarsch sei der entscheidende Faktor gewesen, gleichbedeutend damit gewesen, dem Feind Hilfe und Trost zu spenden.



Noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs begannen die Vereinigten Staaten einen Kalten Krieg gegen ihren angeblichen „Verbündeten“, die Sowjetunion – und gegen die mögliche Ausbreitung des Sozialismus in der ganzen Welt.

Die US-Spionagebehörden begannen, ehemalige Faschisten und Nazi-Kollaborateure zu rekrutieren.** US-Beamte befreiten japanische Kriegsverbrecher der Klasse A aus den Gefängnissen, von denen einige später an der Spitze der Regierung in Tokio standen.

Viele dieser Personen waren an der Gründung der rechtsgerichteten Liberaldemokratischen Partei (LDP) beteiligt, die Japan seit 1955 im Wesentlichen als Einparteienstaat regiert (mit Ausnahme von nur fünf Jahren Opposition).

Ein Paradebeispiel dafür war Nobusuke Kishi, ein berüchtigter Kriegsverbrecher, der das Marionettenregime des japanischen Kaiserreichs in Mandschukuo leitete und in Zusammenarbeit mit den Nazis völkermörderische Gräueltaten beging. Er wurde kurzzeitig inhaftiert, später jedoch von den US-Behörden begnadigt und stieg mit Unterstützung Washingtons in den 1950er Jahren zum japanischen Premierminister auf.

Kishis Familie, die mit dem Faschismus verbunden ist, übt noch immer einen großen Einfluss auf die japanische Politik aus. Sein Enkel, Shinzo Abe, war der dienstälteste Premierminister in der Geschichte des ostasiatischen Landes.

Auch heute noch ist es wichtig, die weit verbreiteten Mythen über diese Geschichte zu korrigieren, denn sie haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Populärkultur.

Im Juli 2023 brachte Hollywood den Blockbuster „Oppenheimer“ des preisgekrönten Regisseurs Christopher Nolan heraus. Der Film war ein großer kommerzieller Erfolg, wurde aber auch wegen seiner politischen Inhalte kritisiert.

Der Film vermenschlichte den namensgebenden Physiker J. Robert Oppenheimer, der das Labor des Manhattan-Projekts in Los Alamos leitete und gemeinhin als „Vater der Atombombe“ bekannt ist.

Später im Leben bereute Oppenheimer seine Rolle bei der Entwicklung der Waffe und setzte sich gegen die Verbreitung von Atomwaffen ein.

Ironischerweise wurde Oppenheimer auch ein Opfer des McCarthyismus der US-Regierung und wurde wegen seiner Verbindungen zu linken Gruppen verfolgt.

Doch während der Film für die Darstellung von Oppenheimers komplexen inneren Kämpfen gefeiert wurde, warf man ihm vor, die Brutalität der US-Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki zu beschönigen.

Die japanische Zivilbevölkerung, die bei diesen völlig unnötigen Angriffen ihr Leben verlor, kam in dem Film auf unheimliche Weise nicht vor.

Durch die ständige Wiederholung der Unwahrheit, dass die Vernichtung von 200.000 Menschen die einzige Möglichkeit war, Japan zur Kapitulation zu bewegen, haben die USA diese Auslöschung der zivilen Opfer in unnötigen, politisch motivierten Kriegsverbrechen normalisiert.

* Alle Hervorhebungen im Original

**Für weitere Details zur Geschichte Japans nach 1945 siehe (auf Englisch):Von den USA gestützter Faschismus in Japan: Wie Shinzo Abe die völkermörderischen Verbrechen des Kaiserreichs beschönigte

Shinzo Abe, Japans dienstältester Premierminister, versuchte, die völkermörderische Geschichte des japanischen Kaiserreichs neu zu schreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg rehabilitierten die USA faschistische Kriegsverbrecher wie Abes Großvater Nobusuke Kishi und brachten sie in einem rechtsgerichteten Einparteienregime an die Macht.

Von Ben Norton

Veröffentlicht 2022-07-09

https://geopoliticaleconomy.com/2022/07/09/fascism-japan-shinzo-abe-empire/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related